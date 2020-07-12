وصفات سهلة بفواكه الصيف.. البوظة المنزلية صحية وشهية من أيدي الأمهات

ليس أشهى من البوظة (الآيس كريم) التي تبرد الجسم في عزّ الحر. فكيف إذا كانت مصنوعة منزليا بيد الأمهات ومن الفواكه الطازجة.

وبما أن الفاكهة الصيفية قصيرة العمر، وتذبل بسرعة، فلا بد من الاستفادة منها. وتقوم بعض السيدات بإنقاذ الفواكه الذابلة، بقطع الفاسد منها ورميه، واستخدام الجزء السليم بحلوى صيفية باردة أو كوكتيلات أو بوظة أو سموزي (عصير مثلج).

سموزي الموز الأحمر

هكذا تسميها رانيا بولس بسبب اللون، وتقول إن أولادها الثلاثة يطلبونها كثيرا خاصة عندما يزورهم أصدقاؤهم. وتعتبر أنها من أسهل ما يمكن أن يقدم للأولاد.

وعن طريقة تحضيرها تقول إنها تقشر حبة موز وتقطعها وتضعها في الثلاجة (الفريزر) مع كوبين من الفريز والتوت أو الكرز. ثم توضع في الخلاط الكهربائي مع كوب من الحليب والقليل من اللبن الزبادي أو الكريمة ونصف كوب من عصير البرتقال الطازج وملعقتين من العسل، مع رشة فانيليا.

سموزي الموز الأحمر (بيكسابي)

بوظة عربية بالتوت

أما البوظة العربية فهي أسهل ما يكون بحسب بولس، إذ إنها تخلط كوبين من الحليب مع كوب من الكريمة بظرف من بودرة السحلب، وتضيف إليها حبات قليلة من المستكة بعد طحنها ونصف كوب من السكر. تخلطها جيدا على البارد، ثم تضعها على نار هادئة حتى تغلي وتشتد جيدا.

وبعد أن تبرد تضعها في أكواب صغيرة وترش عليها الفستق الحلبي المبشور، تغطيها بالنايلون اللاصق وتتركها في الفريزر لحين استهلاكها. وتقول إن هذه الطريقة أسهل من اللف والتقطيع، بحيث يكون كل كوب بمثابة حصة لشخص.

وتقول إنها لا تضع الفاكهة داخلها لأن هذه البوظة لها مذاق خاص ولا تجد أنه من المناسب تعديله، لذا تضع الفاكهة عند تقديمها فتزينها أحيانا بالتوت المثلج أو الطازج، أو أي فاكهة متوفرة أثناء الضيافة على الوجه حتى يكون للشخص الخيار بتناولها كما يريد.

بوظة المشمش والكريمة منعشة ولذيذة (بيكسابي)

بوظة المشمش بالكريمة

وتعتبر بولس أنه من الجيد الاستفادة من فاكهة الصيف كالمشمش والخوخ بطعمهما الحامض والحلو في آن. ولتحضير البوظة تحتاج إلى كوبين من حبات المشمش منزوع النوى مع كوب سكر والقليل من الماء الساخن، وتوضع المواد بالخلاط الالي وتخلط جيدا، يضاف إليها كوب كريمة وكوب حليب تدريجيا مع مواصلة الخفق. ثم يوضع المزيج في الفريزر لثلاث ساعات على الأقل.

وتقول بولس إنها أحيانا تضع العسل بدل السكر، وتضيف القليل من الفانيليا. وتقدمها دائما إما مع حبات المشمش الطازج، أو المجففة والمقطعة لقطع صغيرة واللوز والكراميل. وتؤكد للجزيرة نت أن طعمها لذيذ ومنعش.

عصير البطيخ بالنعناع سهل التحضير (بيكسابي)

فاكهة الصيف

أما عبيدة نصر فتفضل البطيخ والشمام وتتفنن في طرق تقطيعه وتقديمه. وتعتبر أن الصيف هو موسم البطيخ أكثر من غيره من الفواكه لأنه يحتوي على الكثير من السوائل. فهي تحضر السموزي من البطيخ الأحمر الذي تقطعه مكعبات صغيرة، وينقع بشراب الورد أو الغرنادين "شراب الرمان" المركز، ويوضع في الفريزر لساعتين حتى يجمد. ثم يوضع بالخلاط مع القليل من حليب اللوز أو الحليب العادي. ويزين بالنعناع الأخضر الطازج.

البطيخ بعد تجميده يصبح بوظة شهية (بيكسابي)

بوظة البطيخ الأصفر "الشمام"

أما البطيخ الأصفر أو الشمام فهي تقطعه لقطعتين طوليا أو عرضيا بحسب شكل الحبة، وتنزع منه البذور وتصفي الماء ثم تضع فيه نكهات مختلفة من البوظة التي تعدها من الشوكولا والفريز والفانيليا والأفوكادو والمانغو، وتضعها داخل الشمام حوالي ساعة في الفريزر.

عندما تجمد تخرجها من الفريزر وتزينها بالكريمة المخفوقة والكراميل أو صوص الشوكولا. وأثناء تناولها تغرز الملعقة بالشمام وتقطع لقمة من الشمام مع البوظة والكريمة.

وتعتبرها نصر ضيافة مرتبة وكريمة كونها قطعة كبيرة مليئة بالنكهات، وتتفنن بتزيينها فتضع المكسرات والزبيب على الكريمة، وأحيانا حبات من البسكويت والوافل.

ولا تكتفي بذلك بل حتى الكيك الإنجليزي الشهير تضع فيه عصير البطيخ أو الشمام بدل الحليب. كما تقدمها كعصائر موسمية طازجة مع تعديلات خفيفة في الخلط أو التزيين، أو تقدم البطيخ بعد أن تقطعه وتضعه في قشره الذي تستخدمه كصحن، وتضع فيه أيضا عصير البطيخ المثلج.

بوظة الكرز والشوكولا

تقول نصر إن أكثر أنواع البوظة شعبية بين الأطفال هي بوظة العسل. ولتحضيرها يغسل الكرز وينزع من بذوره ويفرز في الثلاجة لثلاث ساعات ثم يطحن بالخفاق الآلي حتى يصبح المزيج مرهميا (كريميا) ويضاف سكر البودرة وبودرة الكريمة والفانيلا مع كوب حليب بارد ويخلط مرة ثانية ليتجانس.

بعدها تقطع حوالي عشر حبات من الكرز الطازج، وتخلط يدويا، ثم إلى الفريزر لست ساعات. وتقدم مع حبات الكرز الطازج بعد رش الشوكولا. ويصبح طعمه منعشا جدا ولذيذا، بحسب ما تؤكد للجزيرة نت.

فوندان الشوكولا مع البوظة مزين بالتوت (بيكسابي)

بوظة الشوكولا بالأوريو

أما جوسلين كرم فأولادها يفضلون بوظة الشوكولا والبسكويت، وتحضرها لهم عادة عن طريق طحن علبة أوريو ثم تعجنها مع علبة قشطة، ثم تضيف الكريمة وخمس حبات جبنة قابلة للدهن، أو خمس ملاعق كريم الجبنة، ونصف علبة حليب مكثف ومحلى. وتخلط المكونات جيدا بالخلاط، وتبقى في الفريزر. وعند التقديم يمكن وضع حبة أوريو أو حبة جوز للزينة.

وأحيانا تقدم لهم الفوندان (تعرف أيضا باسم عجينة السكر) مع هذه البوظة لأنهم يحبون فكرة مزج خليط الشوكولا الدافئ بالبوظة. كما تقدمها أيضا لصديقاتها.

أما الفوندان فتحضرها خلال خمس دقائق كما تشير، فتذوب 50 غرام شوكولا مع 50 غرام زبدة لمدة دقيقة في الميكرويف، وتخفق بيضة يدويا وتضيف لها رشة ملح ورشة فانيليا، و30 غراما من طحين ونصف ملعقة بيكنغ بودر.

تخلط المكونات جيدا وتسكبها في كاسات صغيرة، وتضع قطعة صغيرة من الشوكولا الجامد وسط كل واحدة، وتضعها في الميكرويف لدقيقة واحدة وتؤكل فورا مع البوظة المعدة أو أي نوع بوظة، فتذوب حبوب الشوكولا داخل القالب الصغير، وفي ملعقة واحدة يمكن وضع الشوكولا الحارة والبوظة الباردة، في طعم ولا أشهى.