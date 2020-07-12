بدون عمليات تجميل.. 5 تمارين من "يوغا الوجه" لنحت العظام ونقاء البشرة

تشبه وجوهنا "شاشة عرض" تنقل صورة دقيقة لحالتنا الجسدية والنفسية، عبر أكثر من 50 عضلة، منها 10 عضلات حول العينين.

وبحسب طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك إلين مرمر، يتوجب علينا أن نولي وجوهنا اهتماما خاصا ونتعهدها بالتمرين اليومي المنتظم، فما من أحد إلا ويحب أن يراه الناس بوجه مريح يفيض صحة وشبابا وحيوية.

وتعد "يوغا الوجه" (Face Yoga) طريقة سهلة لتمرين عضلاته الدقيقة والحساسة، بتكرار الشد والإرخاء لتنشيط الدورة الدموية والحد من التوتر والتشنج.

وأظهرت دراسة أجراها علماء في قسم الأمراض الجلدية في كلية طب "نورثويسترن" (NORTHWESTERN) بمدينة شيكاغو الأميركية، أن تمارين الوجه طريقة آمنة ومنخفضة التكلفة تؤدي إلى تحسين مظهره، "عبر تكبير وتقوية عضلاته ليصبح أكثر صلابة، ويبدو أصغر سنا بـ3 سنوات على الأقل، وذلك في حال المواظبة عليها لأكثر من 20 أسبوعا".

يوغا الوجه تضمن لك الحصول على إطلالة مشرقة في جو من التأمل والتنفس، لكن الأمر يحتاج لبعض الصبر والمواظبة. ولنجرب فقط هذه التمرينات الخمسة، مرتين يوميا، ونراقب التغييرات.

فوائد يوغا الوجه

"أنا هنا لأجعلك تبدو شابا دائما"، هذا ما تعد به الأكاديمية الأميركية من أصل ياباني فوميكو تاكاتسو التي أبدعت وطورت "يوغا الوجه" بعد تعرضها لحادث مروري، فقررت "مساعدتنا على أن نمشي بثقة في هذا العالم"، بحسب قولها.

تضيف فوميكو تاكاتسو -في موقعها على الإنترنت- أنها تعني "الثقة التي تنبع من تطابق حالتنا الداخلية مع شكل وجوهنا الظاهر في المرآة، لأن التناقض بينهما هو ما يسبب الإرباك وسوء الفهم".

وتُعدد تاكاتسو فوائد يوغا الوجه لموقع مايند بادي غرين (mindbodygreen)، فتقول "لن تجد أي تجاعيد غير مرغوب فيها، لأنك أصبحت تتحكم في حركة وجهك". فممارسة يوغا الوجه يوميا تساعد على نحت عظام الوجنة، وتمنحنا بشرة ممتلئة ومشرقة تزداد توهجا لفترة أطول بعد التمرين، بالتركيز على عضلات معينة وتقويتها من خلال تحفيز تدفق الدم لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مظهر الجلد مشدودا، ويؤخر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

والأكثر من ذلك، ستساعدك يوغا الوجه على أن تصبح أكثر قدرة على التحكم في تلك التعبيرات غير الواعية التي قد تباغتك فتجد نفسك متجهما مقطب الجبين وأنت جالس على مكتبك مثلا.

وبحسب تاكاتسو التي تعتقد أن "20% من الفوائد تأتي من التمرين، لكن 80% من النتائج تأتي من تركيزك واهتمامك بتعبيرات وجهك واستقامة كتفيك وشد جبهتك طوال اليوم".

كيفية أداء التمرينات

من الناحية المثالية، توصي تاكاتسو بممارسة يوغا الوجه مرتين في اليوم، مرة في الصباح لإيقاظ عضلات وجهك، ومرة أخرى قبل النوم للتخلص من كل التوتر الذي تراكم عليه خلال النهار. "يمكن أن تستغرق المرة الواحدة 5 دقائق، لأداء 5 تمارين، 30 ثانية لكل تمرين ومثلها راحة".

كل ما تحتاجه هو الإحماء السريع، ثم التركيز على العضلات التي تريد استهدافها. ولأن عضلات الوجه صغيرة وحساسة للغاية، تنصح تاكاتسو المبتدئين بالبدء بالعضلات الأكبر كمنطقة الرقبة والجبهة أولا، قبل الانتقال إلى أماكن أكثر حساسية مثل العينين.

5 تمارين من "يوغا الوجه" (للمبتدئين)

1. للإحماء

تنصح تاكاتسو بالحفاظ على وضعية الجسم مستقيمة، مع شد الظهر والصدر، والاستمرار في التنفس، ثم إرخاء الفك في وضع التثاؤب، حتى الشد في منطقة الخد. مع النظر نحو السقف دون تحريك عضلات الجبين. وذلك لمدة 10 ثوان، ثم التكرار مرتين لمدة 30 ثانية، والتنفس طوال الوقت.

2. للرقبة

بإرخاء الكتفين، وتحريك الذقن نحو جانب واحد لأعلى قليلا بزاوية 45 درجة، مع زم الشفتين، لمدة 10 ثوان. ثم التبديل بين الجانبين والتكرار مرتين لمدة 30 ثانية على كل جانب، والالتزام بالتنفس.

3. للجبهة

تصف فوميكو تاكاتسو هذا الوضع بأنه "رائع لطقس اليوغا في الصباح". ويكون بوضع الأصابع على شكل "V" مقلوب لأسفل على الجبهة، ثم السحب قليلا. مع الحفاظ على استرخاء الكتفين والذقن، والتنفس المنتظم لمدة 10 ثوان. ثم تمرير راحة اليد على جانبي الوجه، وإغلاق العينين للاستمتاع بالإحساس. والتكرار مرتين لمدة 30 ثانية أيضا.

4. للعيون

تنصح تاكاتسو بـ"محاولة عدم تجعيد الجبهة" وعزل حركة الجفن السفلي وعضلات الجبهة، لاستهداف المنطقة الحساسة تحت العين. بثني اليد على شكل "C"، ووضع إصبع السبابة فوق الحاجب على عظام العين العليا، ووضع الإبهام على أعلى فتحة الأنف والضغط لأسفل، مع المحافظة على استرخاء الكتفين وفتح العينين على وسعهما لمدة 5 ثوان، بالتزامن مع الضغط بإصبع السبابة بقوة على الحاجب والتأكد من عدم تحرك الحاجب والجبهة. ثم التحديق بالعين 5 مرات قبل إغلاقهما والاسترخاء لبضع ثوان، والتكرار على الجانب الآخر مرتين لمدة 30 ثانية.

5. للفم

تمرين مثالي للحصول على شفاه ممتلئة بشكل طبيعي، بوضع إصبع السبابة على زوايا الفم والتبسم حتى يظهر صف الأسنان الأمامية بالكامل، والتأكد من أن زوايا الفم على نفس المستوى، مع ثني اللسان لأعلى قليلا وتحريكه ببطء نحو جانب واحد لمدة 5 ثوان، ثم تحريكه 5 ثوان نحو الجانب الآخر، ثم تكرار ذلك مرتين أخريين لمدة 30 ثانية ، ولا ننسى التنفس طوال الوقت.