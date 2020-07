حان وقت الحساب.. اتهام طالب الجامعة الأميركية بالاغتصاب المتسلسل يدفع مصر نحو المساءلة

View this post on Instagram

Ahmed’s confession is progress, we’re on the right track. But it’s not enough. We need you now more than ever girls. A community of over 160,000 people have your back, ready to support and protect you. The authorities have amended the law to protect you. We’re making history. It’s not too late to email us & come forward, we’ll be with you every step of the way. اعتراف أحمد يعتبر تقدم، احنا ماشيين في الطريق الصح، بس مش كفاية. محتاجينكم دلوقتي يا بنات اكتر من اي وقت، في اكتر من ١٦٠،٠٠٠ واحد واقف معاكم، جاهزين للدفاع عنكم وحمايتكم. الحكومة عدلت القانون عشان تحميكم انتوا. احنا بنصنع تاريخ. الوقت مش متأخر خالص انكم تبعتولنا على ال email وتتقدموا. هنكون معاكم في. كل. خطوة.