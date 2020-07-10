نصائح مضيفات الطيران.. 8 أشياء تجنبي ارتداءها عند السفر بالطائرة

تدرك المرأة معاناة ارتداء الثياب غير المريحة والتي تجعل رحلتها تعيسة. مضيفات الطيران يقدمن نصائح للحفاظ على أناقتك وراحتك في الوقت نفسه أثناء السفر أو لحظة وصولك لوجهتك.

فعلى سبيل المثال، عليك التأكد من ارتداء جوارب الضغط، فهي ضرورية للسفر بالطائرة لأن الجلوس لمدة طويلة قد يتسبب في تورم ساقيك وقد يمنع تدفق الدم إليهما.

ولحسن الحظ، أصبحت جوارب الضغط أكثر تماشيا مع الموضة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، ويمكن أن تساعد في مكافحة آلام الساق والقدمين وكذلك الجلطة العميقة.

ويفضل أن يكون معك خلال الرحلة شال أو وشاح سميك أو خفيف الوزن مصنوع من الكشمير أو الصوف، ولا يحسن الشال من أناقتك فقط، ولكنه يلعب دور البطانية على متن الطائرة أيضا.

الشال لا يحسن من أناقتك فقط ولكنه يلعب دور البطانية على متن الطائرة أيضا (غيتي)

قطع عليك تجنبها على متن الطائرة

وفي تقرير نشرته مجلة ريدرز دايجست الأميركية (Reader’s Digest‏)، تستعرض الكاتبة إليزابيث مارجلين نصائح مضيفات الطيران أثناء السفر على متن الطائرة.

وأشارت تايلور غارلاند، منسقة العلاقات العامة الإستراتيجية لجمعية مضيفي الطيران، إلى ما يجب عليك تجنب ارتدائه أثناء السفر على متن الطائرة، وما عليك ارتداؤه بدلا من ذلك.

1- المجوهرات والإكسسوارات الكبيرة

سيتسبب المعدن في تأخرك عند جهاز التفتيش الأمني، حيث تطلق المسامير الموجودة في الكعب العالي أو الأحذية المرصعة بزينة معدنية كبيرة إنذار أجهزة الكشف عن المعادن.

كما أن المجوهرات صعبة الخلع تتسبب بتأخرك. ويمكن للمجوهرات التي قد تكون سلاحا محتملا أن تضعك في مأزق أيضا. وبدلًا من ذلك، يمكنك خلع مجوهراتك ووضعها مع الأمتعة أو في حقيبتك اليدوية، أو ارتداء قطع سهلة الخلع مثل السوار.

المجوهرات صعبة الخلع تتسبب في تأخرك خلال التفتيش الأمني في المطارات (غيتي)

2- الملابس الضيقة

ينبغي تجنب ارتداء أحزمة الخصر والتنانير و"البلوزات" والقمصان الضيقة، لأن أجسامنا تتورم بشكل طبيعي عند السفر على متن الطائرة. لن تكون الملابس الضيقة مريحة مع الانتفاخ، الذي يعد أيضا أمرا شائعا عند السفر على متن الطائرات.

عليك أن تكوني قادرة على التحرك بشكل مريح لضمان دوران الدم وتجنب الخثار الوريدي العميق، الذي يتمثل في تجلط الدم في الساقين. ويمكنك ارتداء أي شيء مطاطي في منطقة الخصر. كما يمكن للملابس الرياضية العصرية أن تبقيك مرتاحة مع الحفاظ على أناقتك.

3- حمالة صدر غير مريحة

من أهم الأشياء التي يجب عليك تجنبها أثناء السفر هو ارتداء حمالة صدر غير مريحة، نظرا لأنها ستقيّد حركتك أكثر في الجو. وعوضا عن ذلك، ارتدي حمالة صدر رياضية مرنة لا تحمل أسلاكا أو خطافات.

4- الملابس المكشوفة

قد تكونين متحمسة جدا بشأن العطلة الشاطئية التي لا تتطلب سوى ملابس خفيفة، ولكن بمجرد ركوب الطائرة ستتجمدين من البرد في مقصورة الطائرة المكيفة.

علاوة على ذلك، قد تكون الملابس المكشوفة مسيئة في كثير من البلدان والثقافات. وفي حال نشوب حريق أو حدوث إخلاء، من الأفضل أن يكون جسمك مغطى بالكامل.

بدلا من ذلك، ارتدي الكثير من الملابس لأن هناك اختلافا كبيرا في درجة حرارة المقصورة أثناء الرحلة وقبل الإقلاع. وإذا كنت لا ترغبين في ارتداء الكثير من الملابس، احتفظي بها في حقيبتك اليدوية وعندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قومي بارتدائها.

عطرك الذي تعتبرينه منعشا يمكن أن يتسبب في تعذيب الآخرين وتهيج الحساسية لديهم (غيتي)

5- العطر

مع تزايد حالات الحساسية من العطور، فإن عطرك الذي تعتبرينه منعشا يمكن أن يتسبب في تعذيب الآخرين. فقد يؤدي الهواء المشترك الذي يتنفسه الجميع إلى زيادة فرص تعرض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لعطرك، مما قد يؤدي إلى تهيج الحساسية أو حدوث نوبات ربو.

ولهذا السبب، يجب احترام المسافرين الآخرين، واستخدام العطر بعد النزول من الطائرة. بدلًا من ذلك، بإمكانك وضع مزيل العرق حتى تبدو رائحتك جيدة.

6- الكعب العالي وصندل الإصبع والنعال

قد يكون من الصعب اختيار الأحذية المناسبة للسفر. ووفقا لغارلاند، يمكن أن يبطئ الكعب العالي من سرعتك، في حين أنه من السهل أن ينزلق النعال وصندل الإصبع من قدميك في حالة الطوارئ، مما يجعلها غير مناسبة إذا كان عليك الركض للحاق برحلة الطيران.

إضافة لذلك، تكون قدماك مكشوفتين في النعال وصندل الإصبع، مما يجعلها عرضة للجراثيم، خاصة أن المطارات تحتوي على بعض الأماكن المليئة بالجراثيم. وبدلا من ذلك، يمكنك ارتداء أحذية ذات أربطة للتحكم في درجة ضيقها.

الكعب العالي يبطئ سرعتك مما يجعله غير مناسب إذا كان عليك الركض للحاق برحلة الطيران (غيتي)

7- الأقمشة التي لا يمر عبرها الهواء

أفاد المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل بأن 68% من الوفيات الناجمة عن تحطم الطائرة تحدث بسبب الحريق الذي ينشب بعد تحطمها.

وللمحافظة على سلامتك، عليك تجنب ارتداء ملابس مصنوعة من الألياف الاصطناعية القابلة للاشتعال مثل البوليستر والنايلون لأن هذه الأقمشة لا تسمح للهواء بالدوران. بدلًا من ذلك، ستسمح الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو الحرير أو الصوف أو الكتان بمرور الهواء والرطوبة.

8- المعاطف كبيرة الحجم

من الضروري تجنب ارتداء المعاطف الكبيرة عند السفر، لأنها يمكن أن تجعل المسافرين الآخرين يشعرون بالخوف. بدلًا من ذلك، ارتدي سترة مناسبة لكل المواسم، والتي ستشعرك بالدفء بما يكفي في فصل الشتاء ولكن تكون مناسبة أيضا لجو الخريف المنعش أو نسيم ليالي الصيف.