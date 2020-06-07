تعلمه المهارات الاجتماعية وتحفز قدراته المعرفية.. طرق ونصائح لتنشيط دماغ طفلك

"التجارب والمحفزات التي يتلقاها الدماغ في المراحل الأولى من الحياة تحدد تكوين المسارات البيولوجية التي لا تؤثر فقط على التعلم والسلوك، وإنما أيضا على صحتك العامة طوال حياتك". بحسب طبيب الأطفال الأميركي في الجامعة الوطنية فلاديمير مونيوز.

والمقصود بصحة الدماغ هو تمكين الطفل من تحقيق المراحل العاطفية والتطورية المناسبة لسنه، لذلك من المهم تحفيز صحة دماغ طفلك. ويعمل الدماغ على مدار اليوم وهو يحتاج إلى التحفيز حتى يتطور، بحسب موقع "ستاب تو هيلث" الأميركي.

وبناء على ذلك، يمكن القول إن الحفاظ على صحة الدماغ ضروري لطفلك، لتعلم المهارات الاجتماعية والاستجابة بشكل صحيح لمتطلبات التعلم.

وإليكِ بعض الأفكار وتمارين العقل التي تسمح لك بتنشيط فصي دماغ طفلك من خلال الأنشطة البدنية والعقلية.

الرسم تمرين بسيط وممتع يعزز المهارات الحركية الدقيقة وتعلم الكتابة (غيتي)

1. الرسم بالتوازي

تعلم ابنك الرسم بالاعتماد على قلمي رصاص، من خلال مسك قلم واحد في كل يد. ويتمثل هذا التمرين في مطالبة الطفل باستعمال قلمين ليرسم بهما في الوقت نفسه على الورقة نفسها وذلك حتى يتمكن من القيام بحركات مختلفة متزامنة. وهذا التمرين البسيط والممتع يعزز المهارات الحركية الدقيقة وتعلم الكتابة.

2. الزحف المتقاطع

تتمثل هذه اللعبة في تحسين التنسيق وتنشيط الدماغ من خلال الرؤية والتعلم الحركي. وتقوم اللعبة على تحريك الطفل ساقه اليمنى ويده اليسرى في الوقت نفسه والزحف مثل الطفل الصغير، ثم تعاد التجربة بتغيير الساق والذراع.

3. تمارين لتقوية الذاكرة

تعتبر ألعاب الذاكرة ممتعة خاصة حين يمارسها جميع أفراد العائلة، ومن شأنها أن تساعد الأطفال في تنشيط أدمغتهم.

لعبة أحجية الصور المقطعة "البازل" تعزز قدرات الأطفال العقلية كالتفكير المنطقي والتركيز (بيكسابي)

4- أحجية الصور المقطّعة

الهدف من لعبة أحجية الصور المقطّعة "البازل" هو تكوين صورة كاملة من القطع الصغيرة، التي من شأنها أن تعزز قدرات الأطفال العقلية مثل التفكير المنطقي والتركيز.

5- سودوكو

يمكن للأطفال الأكبر سنا الاستعانة بشخص بالغ لحل لعبة سودوكو "حل الألغاز"، فتمارين هذه اللعبة تعتبر ممتازة لتعزيز التركيز والتفكير المنطقي والانتباه.

6- الرسم والقراءة

يعزز الرسم ملكة الإبداع وهو وسيلة للتعبير عن المشاعر كذلك. اقرئي كتابا لطفلك واطلبي منه بعد ذلك رسم صورة حول ما تقرئينه. بهذه الطريقة، سوف تساعدينه في العمل على تنمية طاقته الإبداعية وتحفيز ذاكرته والفهم أثناء القراءة والتعبير عن مشاعره.

العزف على آلة موسيقية يحفّز صحة دماغ طفلك (غيتي)

7. الأنشطة الموسيقية

يعد تعلم العزف على آلة موسيقية نشاطا رائعا لتحفيز صحة دماغ طفلك. فعلى سبيل المثال، يتطلب العزف على البيانو معرفة النوتات الموسيقية التي يقرؤها، واستيعابها وترجمتها إلى حركات يدوية يجب أن تكون منسقة بشكل جيد حتى يبدو اللحن متناغما.

8. اللعب بالصلصال

يعتبر الصلصال خيارا ممتازا لتحفيز المهارات الحركية الدقيقة، بينما يعمل على تناسق حركة اليد والعين. لذلك، يمكنك اللعب مع طفلك لصنع جميع أنواع الحيوانات، وحتى ربط اللعبة بقصة قرأتِها له للعمل على الفهم أثناء القراءة وتجسيد القصة.

الصلصال خيار ممتاز لتحفيز المهارات الحركية الدقيقة إذ يعمل على تناسق حركة اليد والعين (غيتي)

نصائح أخرى لتحفيز الدماغ

أوضح موقع "ستاب تو هيلث" أن التمارين الذهنية ليست الطريقة الوحيدة لتحفيز صحة دماغ طفلك. ومن المهم للغاية أن تقوم بالآتي:

1. تحدثي مع الأطفال حتى حديثي الولادة

فالتحدث إلى طفلك منذ الصغر يساعده في تطوير مهارات الفهم مع استيعاب لغته الأم ومكوناتها الثقافية.

2. تجنبي تعريضهم للضغوط لفترات طويلة

فقد تبين أن تعريض الأطفال لفترات طويلة من التوتر من شأنه أن يؤثر على نموهم المعرفي.

3. طالِعي القصص مع أطفالك

نظرا لأن القراءة بصوت عال تعد نشاطا أساسيا لتحفيز المهارات الاجتماعية وتنمية اللغة.

4. انظري إلى أطفالك

إن الاتصال البصري يساعدهم في تطوير العلاقات العاطفية وتعلم السلوك الاجتماعي.

5. عانقي أطفالك

فالاتصال الجسدي ضروري لتعزيز النمو الاجتماعي والعاطفي.

6. شجّعي أطفالك على حب الرياضة

تساعد ممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق أطفالك في تنمية عواطفهم ومهاراتهم الحركية والاجتماعية على حد سواء.