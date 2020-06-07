تعلمه المهارات الاجتماعية وتحفز قدراته المعرفية.. طرق ونصائح لتنشيط دماغ طفلك

بينما تظهر فوائد الأنشطة الرياضية بشكل سريع ومباشر، سواء في المهارات الجسدية أو الاجتماعية، فيزداد الإقبال عليها بينما يتراجع الاهتمام بالموسيقى.. إليك الأسباب التي عليك أن تُعلِّم طفلك الموسيقى لأجلها.
"التجارب والمحفزات التي يتلقاها الدماغ في المراحل الأولى من الحياة تحدد تكوين المسارات البيولوجية التي لا تؤثر فقط على التعلم والسلوك، وإنما أيضا على صحتك العامة طوال حياتك". بحسب طبيب الأطفال الأميركي في الجامعة الوطنية فلاديمير مونيوز.
والمقصود بصحة الدماغ هو تمكين الطفل من تحقيق المراحل العاطفية والتطورية المناسبة لسنه، لذلك من المهم تحفيز صحة دماغ طفلك. ويعمل الدماغ على مدار اليوم وهو يحتاج إلى التحفيز حتى يتطور، بحسب موقع "ستاب تو هيلث" الأميركي.
وبناء على ذلك، يمكن القول إن الحفاظ على صحة الدماغ ضروري لطفلك، لتعلم المهارات الاجتماعية والاستجابة بشكل صحيح لمتطلبات التعلم.
وإليكِ بعض الأفكار وتمارين العقل التي تسمح لك بتنشيط فصي دماغ طفلك من خلال الأنشطة البدنية والعقلية.
تعلم ابنك الرسم بالاعتماد على قلمي رصاص، من خلال مسك قلم واحد في كل يد. ويتمثل هذا التمرين في مطالبة الطفل باستعمال قلمين ليرسم بهما في الوقت نفسه على الورقة نفسها وذلك حتى يتمكن من القيام بحركات مختلفة متزامنة. وهذا التمرين البسيط والممتع يعزز المهارات الحركية الدقيقة وتعلم الكتابة.
تتمثل هذه اللعبة في تحسين التنسيق وتنشيط الدماغ من خلال الرؤية والتعلم الحركي. وتقوم اللعبة على تحريك الطفل ساقه اليمنى ويده اليسرى في الوقت نفسه والزحف مثل الطفل الصغير، ثم تعاد التجربة بتغيير الساق والذراع.
تعتبر ألعاب الذاكرة ممتعة خاصة حين يمارسها جميع أفراد العائلة، ومن شأنها أن تساعد الأطفال في تنشيط أدمغتهم.
الهدف من لعبة أحجية الصور المقطّعة "البازل" هو تكوين صورة كاملة من القطع الصغيرة، التي من شأنها أن تعزز قدرات الأطفال العقلية مثل التفكير المنطقي والتركيز.
يمكن للأطفال الأكبر سنا الاستعانة بشخص بالغ لحل لعبة سودوكو "حل الألغاز"، فتمارين هذه اللعبة تعتبر ممتازة لتعزيز التركيز والتفكير المنطقي والانتباه.
يعزز الرسم ملكة الإبداع وهو وسيلة للتعبير عن المشاعر كذلك. اقرئي كتابا لطفلك واطلبي منه بعد ذلك رسم صورة حول ما تقرئينه. بهذه الطريقة، سوف تساعدينه في العمل على تنمية طاقته الإبداعية وتحفيز ذاكرته والفهم أثناء القراءة والتعبير عن مشاعره.
يعد تعلم العزف على آلة موسيقية نشاطا رائعا لتحفيز صحة دماغ طفلك. فعلى سبيل المثال، يتطلب العزف على البيانو معرفة النوتات الموسيقية التي يقرؤها، واستيعابها وترجمتها إلى حركات يدوية يجب أن تكون منسقة بشكل جيد حتى يبدو اللحن متناغما.
يعتبر الصلصال خيارا ممتازا لتحفيز المهارات الحركية الدقيقة، بينما يعمل على تناسق حركة اليد والعين. لذلك، يمكنك اللعب مع طفلك لصنع جميع أنواع الحيوانات، وحتى ربط اللعبة بقصة قرأتِها له للعمل على الفهم أثناء القراءة وتجسيد القصة.
أوضح موقع "ستاب تو هيلث" أن التمارين الذهنية ليست الطريقة الوحيدة لتحفيز صحة دماغ طفلك. ومن المهم للغاية أن تقوم بالآتي:
فالتحدث إلى طفلك منذ الصغر يساعده في تطوير مهارات الفهم مع استيعاب لغته الأم ومكوناتها الثقافية.
فقد تبين أن تعريض الأطفال لفترات طويلة من التوتر من شأنه أن يؤثر على نموهم المعرفي.
نظرا لأن القراءة بصوت عال تعد نشاطا أساسيا لتحفيز المهارات الاجتماعية وتنمية اللغة.
إن الاتصال البصري يساعدهم في تطوير العلاقات العاطفية وتعلم السلوك الاجتماعي.
فالاتصال الجسدي ضروري لتعزيز النمو الاجتماعي والعاطفي.
تساعد ممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق أطفالك في تنمية عواطفهم ومهاراتهم الحركية والاجتماعية على حد سواء.