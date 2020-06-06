9 أسئلة لا تترددي في طرحها على طبيب أمراض النساء

قد تشعرين بالتوتر والقلق أثناء جلوسك في غرفة الانتظار في عيادة طبيب أمراض النساء، وقد تجول بخاطرك العديد من الأسئلة لكنك تفضلين عدم طرحها لأنك تعتبرينها محرجة، ولكن من المهم أن تخبري طبيبك بالمخاوف التي تراودك للتأكد من صحتك.

ويكشف أطباء أمراض النساء عن الأسئلة التي يشجعون النساء على طرحها. وفي تقرير نشرته مجلة "بيست هيلث" الكندية، جمعت الكاتبة أوبري ألمانزا الأسئلة التسعة التي يجب أن تطرحيها على طبيب أمراض النساء.

كيف أعلم أنني أعاني من عدوى مهبلية؟

توضح طبيبة أمراض النساء واختصاصية التوليد شيفا تاليبيان أن "إفرازات المهبل التي يميل لونها إلى الأخضر أو الأصفر الغامق أو البني، والتي تكون ذات رائحة كريهة غالبًا؛ تمثل علامة على الإصابة بعدوى، ويجب إبلاغ طبيب أمراض النساء بذلك".

ووفقا لتاليبيان، فإن معظم حالات العدوى تكون ناتجة عن العلاقة الزوجية، ولكن ليس في جميع الحالات؛ فقد تكون هذه العدوى ناتجة عن استعمال الفوطة الصحية فترة طويلة جدًا، أو عن مرض في عنق الرحم أو بسبب قلة النظافة.

متى يمكن التوقف عن استخدام الواقي الذكري؟

حسب الدكتورة تاليبيان، فإنه "إذا كانت الزوجة تعتمد وسائل تحديد النسل الهرمونية أو اللولب الرحمي الذي يزرع داخل الرحم؛ فلا بأس بالتوقف عن استخدام الواقي الذكري".

لا تترددي في طرح أسئلتك على طبيب أمراض النساء (غيتي)

لماذا أنزف بعد العلاقة الزوجية؟

أكدت الدكتورة تاليبيان أن "النزيف بعد العلاقة الزوجية أمر طبيعي، ولكن يجب عدم تجاهله. فإذا لاحظتي ذلك مرة واحدة، فلا داعي للذعر والاتصال بخط الطوارئ الخاص بطبيب أمراض النساء الخاص بك، ولكن إذا لاحظت أن ذلك يحدث باستمرار فيجب عليك الخضوع لاختبار".

وتوضح الدكتورة تاليبيان أن النزيف يمكن أن يحدث ببساطة لأن عنق الرحم حساس، أو بسبب مرض في عنق الرحم أو المهبل، وهو أمر يحتاج إلى اختبار، ومن النادر أن يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان.

ماذا أفعل إذا نسيت استخدام وسائل الحماية؟

أكدت الدكتورة تاليبيان ضرورة "استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ إذا كنت لا تريدين الحمل". ويجب عليك زيارة طبيب أمراض النساء بعد أسابيع قليلة من حدوث ذلك.

بعد إيقاف وسائل تحديد النسل لا صحة لمقولة ارتفاع خطر الإجهاض (غيتي)

هل التوقف عن وسائل تحديد النسل يؤدي إلى الإجهاض؟

أشارت الدكتورة تايلبيان إلى الخرافة القائلة إنه لا يجب أن تحملي مباشرة بعد إيقاف وسائل تحديد النسل لأن خطر الإجهاض يكون مرتفعا. هذا غير صحيح، فإذا توقفت عنها مع اتباع خطط الحمل يمكنك المحاولة على الفور، أما إذا تأخرت الدورة الشهرية، وكان اختبار الحمل سلبيا بعد مرور نحو ثمانية أسابيع من التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، فعليك التحدث مع طبيبك.

هل الإفرازات المتكررة عادية؟

أوضحت الدكتورة تاليبيان أن الإفرازات تتغير من حيث الكمية والاتساق خلال الدورة الشهرية بناءً على الهرمونات، وغالبا يميل لون الإفرازات العادي إلى الشفاف والأبيض والأصفر الباهت في بعض الأحيان.

تأتيني الدورة الشهرية في أواخر الأربعينيات، فهل ما زلت بحاجة إلى وسائل منع الحمل؟

أكّد طبيب أمراض النساء واختصاصي التوليد مايش سايبل ضرورة مواصلة استعمال وسائل منع الحمل مع استمرار الدورة الشهرية.

ما أبكر عمر للدخول في مرحلة انقطاع الطمث؟

حسب الدكتور سايبل فإنه "لا توجد بالفعل سن مبكرة للغاية لانقطاع الطمث، حيث تدخل نسبة قدرها بين 5 و10% من النساء سن اليأس قبل بلوغ 46 عاما، وتبدأ الأعراض في الظهور قبل ذلك بعشرة أعوام.

ويوضح سايبل أنه إذا كانت لديك أعراض مثل تشوش الأفكار ونقص الطاقة أو الإحساس بالتعب الشديد أو خفقان القلب أو انخفاض الرغبة الجنسية، من الممكن أن تكوني في فترة انقطاع الطمث أو فترة ما قبل انقطاع الطمث".

لا توجد بالفعل سن مبكرة للغاية لانقطاع الطمث (غيتي)

هل يسبب الأستروجين سرطان الثدي؟

قال الطبيب سايبل إنه رغم أن دراسة بعنوان "مبادرة صحة النساء" اقترحت أن الأستروجين يسبب سرطان الثدي، فإن نتائجها تم تفنيدها بعد أعوام، حيث تبيّن أن هرمون الأستروجين مفيد في معظم الحالات، ويعد آمنًا عند تناوله.

وبالنسبة للنساء اللواتي خضعن لاستئصال الرحم ويحتجن فقط إلى هرمون الأستروجين، كان خطر الإصابة بالسرطان أقل بنسبة 23% من العلاج الوهمي، وخطر الإصابة بأمراض القلب أقل بنسبة 32%.

وأضاف الدكتور سايبل أنه يمكن أخذ الأستروجين بأمان في عمر بين 50 و59، لكن تزداد المخاطر إذا تناولت النساء هرمون الأستروجين فوق سن بين 60 و65 عاما.