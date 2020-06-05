هل منزلك جاهز لاستقبال فصل الصيف ببهجة ونظافة؟

تختلف خطة تنظيف المنزل في فصل الصيف عن الشتاء في العديد من الأشياء، بسبب وجود بعض الأولويات الواجب وضعها في الاعتبار، مثل تنظيف السجاد وغيره من الأمور المهمة، فتستعد ربات البيوت لاستقبال الصيف الذي يتطلب منهن بذل جهود إضافية، خاصة بعد الانتهاء من شتاء شديد البرودة.

تبدأ ربات البيوت بعمليات التعزيل المعتادة من غسيل للسجاد والستائر الملوثة بغبار المدافئ ودخان السجائر والأراجيل، وكذلك تبديل الأغطية والحرامات بالشراشف الملونة الزاهية الأقل سماكة، والتي تعطي الجسم البرودة، مع أعمال صيانة للمنزل من بناء ودهان وأمور أخرى عطّلها برد الشتاء.

باختصار، يأتي فصل الصيف وتقلب المرأة بيتها رأسا على عقب حتى تستقبله بطريقتها الخاصة.

مدبرة المنزل أسما آغا -وكعادتها كل عام مع بداية الصيف- تبدأ تجهيز نفسها وترتيب وقتها بتنظيف المنزل وإعادة ترتيبه من جديد لاستقبال فصل الصيف.

من الضروري تنظيف المنزل وتعقيمه لحماية الأسرة من كافة الجراثيم والفيروسات (غيتي)

تعقيم المنزل

تنصح أسما كل السيدات المتواجدات في الحجر المنزلي بتنظيف المنزل وتعقيمه لحماية الأسرة من كافة الجراثيم والفيروسات، ومن أهمها القيام بجمع الأواني الفخارية وأدوات المائدة ووضعها في غسالة الصحون وتنظيفها بأعلى درجة حرارة، حيث يُقال إن فيروس كورونا يمكن أن يعيش خمسة أيام على الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج والسيراميك والبلاستيك.

يضاف إلى ذلك فرك الأواني والأدوات التي لا تدخل غسالة الصحون بالماء الساخن والصابون، وتنظيف الأرضيات الصلبة ومقابض الأبواب بالمنظف المطهر.

رؤية أسما خزائن الملابس ممتلئة بالملابس الخفيفة والملونة تشعرها بالبهجة (غيتي)

استعادة نضارة المنزل

يبدأ العمل الصيفي عند أسما بإخراج الملابس الصيفية وطي الملابس الشتوية في الحقائب، واصفة شعورها بالفرحة والانطلاق عند رؤيتها خزائن الملابس ممتلئة بالملابس الخفيفة والملونة.

تكمل أسما عملها بإزالة السجاد من غرف المنزل كافة، ووضع قطع السجاد الصغيرة الملونة التي تضفي على المنزل بهجة وفرحة.

وتحرص أسما على تركيب ستائر فصل الصيف، التي تمتاز بتعدد ألوانها، كما تقوم بتبديل أماكن قطع الأثاث لتتناسب مع أجواء الصيف، وفق قولها.

خطوات أساسية في التعزيل

تقول أسما "رغم المجهود والتعب الكبير اللذين أشعر بهما بعد تنظيف المنزل، فإن فصل الصيف أجمل، ويعكس البهجة على جميع أركان المنزل. وإذا كان هناك داع لطلاء الجدران فلا بد من القيام بذلك لاستعادة النضارة والحياة في المنزل".

وفي ما يلي أهم الخطوات الأساسية التي تعتمدها أسما آغا في عملية التعزيل الكاملة لاستقبال فصل الصيف والتمتع به:

تخزين الملابس الشتوية بطريقة محكمة من أهم الاستعدادات لاستقبال الصيف (غيتي)

تخزين الملابس الشتوية

تقوم أسما بتخزين الملابس الشتوية عبر تغليفها بطريقة محكمة في أكياس بلاستيكية، سواء تم تخزينها داخل حقائب السفر، أو داخل الدولاب، أو في غرفة التخزين، مع كتابة تفاصيل محتويات الكيس عليه.

ويمكن استغلال وقت التخزين في فرز الملابس التي لن يتم استخدامها في الشتاء القادم والتبرع بها للجمعيات الخيرية التي تعلن عن استقبال الملابس وتقوم بتوزيعها على المحتاجين.

تعزيل البيت يتضمن تنظيف السجاد بالكامل وترتيبه استعدادا لفصل الصيف (مواقع التواصل)

تنظيف السجاد

يجب تخزين قطع السجاد و"الموكيت" التي لن تستخدم في الصيف بعد تنظيفها بشكل جيد وإحكام إغلاق جوانبها بأكياس بلاستيكية، كما يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم مع الخل على الفرن والمايكرويف والأسطح الرخامية لعدة دقائق ثم غسلها بالماء والصابون.

تنظيف المصابيح والثريات

لا داعي لنزع رأس مصابيح الإكسسوار المنزلي وثريات الإنارة أو تبديلها تحت الماء وتعريضها للتخريب أو الضرر من أجل غسلها من الغبار، ببساطة يمكن تمرير فرشاة تنظيف المعاطف عليها، فهي مصنوعة من مواد خاصة بالتقاط ذرات الغبار التي تعلق بالمعاطف، وقد تعلق بغطاء تلك المصابيح.

تنظيف المكيفات

تنظيف "فلتر" المكيف من الأوساخ والقيام بالصيانة اللازمة الدورية يضمنان أن يعمل بشكل جيد، وعند تشغيل أجهزة التكييف يفضل إغلاق النوافذ مع إسدال الستائر وإغلاق مداخل الهواء لضمان توفير استهلاك الكهرباء، كما يجب تنظيف مراوح الهواء من الغبار المتراكم عليها.

تجديد الدهان

يعد فصل الصيف فرصة جيدة لتجديد الدهان وصيانة الجدران والأسقف التي تعرضت للرطوبة في الشتاء، كما أنه فرصة لإعادة ترتيب الأثاث لضمان استغلال أفضل للمساحات ليصبح المنزل أكثر اتساعا.

وضع النباتات الداخلية في المنزل لزيادة الحيوية والمساعدة في تنقية الهواء (مواقع التواصل)

زراعة النباتات

وضع النباتات التي تصلح للزراعة الداخلية في المنزل لزيادة الحيوية والمساعدة في تنقية الهواء، وتجهيز الشرفة ووضع الأثاث المناسب للجلسات الصيفية، وتجديد النباتات والزهور المزروعة.

تزيين حديقة المنزل وتجديدها بأفكار بسيطة ومميزة، سواء بابتكار إكسسوارات إنارة، وزرع ورود بألوان مختلفة في آنية مناسبة أو أي أغراض قديمة يمكن استعمالها لديكور الجلسات الخارجية.

تغيير ستائر الحمام

تغيير ستائر الحمام سيعطي مظهرا مختلفا تماما مع اختيار الألوان النابضة بالحيوية، مما يضفي عليها لمسة منعشة.

مزهريات الورود تضفي لمسة جديدة على ديكور المطبخ (مواقع التواصل)

ديكور المطبخ

كما أن إضفاء لمسة جديدة على ديكور المطبخ ببعض المزهريات وأدوات المطبخ وآنية نباتات الزينة تمنحه لمسة منعشة.