حمية غذائية ونصائح مهمة لعلاج الأطفال المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه

يحدث اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في مرحلة الطفولة المبكرة، ويستمر لمرحلة البلوغ، ويصل أحيانا إلى مرحلة الرشد، ويظهر الاضطراب من خلال أعراض مختلفة لا يمكن تشخيصها بسهولة.

ويرصد المختصون والأطباء العديد من العوامل لحسم التشخيص النهائي، حيث تتباين الأعراض بين تشتت الانتباه والاندفاعية والهياج مع اضطراب فرط شديد في الحركة.

وتنتشر أعراض تشتت الانتباه بين الإناث أكثر من الذكور، في حين ترتفع نسبة ظهور أعراض فرط الحركة والاندفاعية لدى الذكور أكثر من الإناث المصابين، لتجتمع العديد من المشاهدات لدى الأم لتعلم أن طفلها بحاجة إلى تشخيص من طبيب.

يتجاوز عدد الأطفال الذي تم تشخيصهم بالفعل في الولايات المتحدة أكثر من سبعة مليون طفل عام 2016، حسب المركز الأميركي للأمراض والأوبئة (CDC).

حمية غذائية لتخطي المرحلة

يتناول الأطفال المصابون بفرط الحركة -فوق ست سنوات- عقاقير خاصة لتهدئتهم وتقليل النشاط الزائد، وذلك بجانب ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية يوميا، وتوصل بعض العلماء إلى أن بعض الأغذية تعزز فرص تقليل أعراض الاضطراب.

فيتامينات ومعادن

ترفع بعض الفيتامينات التركيز، مثل الزنك وفيتامين (ب6) والمغنيسيوم، ويمكن مراجعة الطبيب المختص لمراجعة الفيتامينات الأنسب لكل طفل، وأهميتها في تلك المرحلة.

وطرحت دراسات أهمية تناول أوميغا-3 للأطفال الذين يعانون من أعراض شديدة، ورغم أن الدراسة لم تتوصل إلى السبب الرئيسي وراء تحسن سلوك الأطفال الذين تحتوي أجسامهم على نسب جيدة من أوميغا-3، فإنها حصرت الأسباب في عدة أشياء.

وتعمل الأحماض الدهنية على جودة انتقال الناقلات العصبية، وهي المسبب الرئيسي لوجود الاضطراب، كما أن أوميغا-3 بشكل عام يعمل على تحسين المزاج، ويمكن مع طبيب التغذية تحديد إذا كان من الممكن تناوله في صورة عقاقير أم أن الطعام الغني بأوميغا-3 كافيا، وهي تتواجد بوفرة في المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون.

السكر

أسهمت دراسة لتقليل السكر في مراكز دعم أسر المصابين بتشتت الانتباه في التوصل إلى أن تقليل السكر أو الحِميات التي لا تحتوي على مواد سكرية أسهما بشكل كبير في تهدئة فرط الحركة، ويمكن استبدالها بالعصائر والفواكه الطبيعية الطازجة، حسب مايو كلينك.

أعراض تشتت الانتباه تنتشر بين الإناث أكثر من الذكور (غيتي)

المياه الغازية والكافيين

تحتوي المياه الغازية على كافيين بنسب عالية، كما تحتوي بعض أنواع السكاكر على كافيين، بجانب الشاي الأحمر والأخضر والعديد من المشروبات التي قد يحصل عليها الطفل من خلال البالغين من حوله.

كما أن العديد من الوجبات السريعة تحتوي على نسب هائلة من السكر والكافيين داخل مكوناتها العادية، لذلك فإن الامتناع عن الكافيين أمر ضروري، وتجب ملاحظته ومتابعته بدقة من خلال قراءة المكونات والشارات الموجودة على كل الأطعمة التي يتناولها الطفل.

الأسماك

تحتوي العديد من الأسماك على نسب من الزئبق، وهي تسبب العديد من المشكلات للأطفال عموما، وليس للمصابين فقط بفرط الحركة؛ لذلك ينصح بمراجعة طبيب تغذية لتحديد قائمة بالأسماك الآمنة والخالية من مستويات الزئبق الضارة.

الأطعمة المسببة للحساسية

كما ينصح الأطباء عبر منصة "هيلث لاين" بالامتناع عن تناول الأطعمة المسببة للحساسية، حيث لوحظ لدى العديد من الأطفال وجود رابط بين الامتناع عن تناول تلك الأطعمة وتحسن الأداء السلوكي للأطفال المصابين، وتشمل تلك الأطعمة البيض والحليب والشوكولاتة والأطعمة الحارة.

الخضراوات المجمدة

تحتوي العديد من أكياس الخضراوات المجمدة على ألوان صناعية أو فوسفات عضوي، وتم تصنيف كلتا المادتين بأن لهما أثرا في ظهور مشكلات سلوكية ذات أساس عصبي، تحاكي سلوك اضطراب فرط الحركة للطفل العادي.

ولذلك، فإن هذه الخضراوات المجمدة تزيد حدة الأعراض عند الطفل المصاب بالفعل، وتجب مراجعة كافة البيانات المتعلقة بمحتوى أكياس الخضراوات المجمدة، والتأكد من خلوها من الألوان الصناعية أو الفوسفات العضوي.

تناول السكريات يزيد خطر ضعف المناعة وخفض تركيز الطفل (غيتي)

المواد الحافظة والألوان الصناعية

كشفت دراسة حول تأثير المواد الحافظة والألوان الصناعية على سلوك الأطفال، نشرها موقع "إيفري داي هيلث" (Everydayhealth)، ارتباط المواد الحافظة بتهيج جميع الأطفال، لا سيما الذين يعانون من فرط الحركة.

كما تحتوي السكاكر والحلويات التي تصنع للأطفال على نسب هائلة من السكر، بالإضافة إلى الكافيين الذي يتوفر في بعض الحلويات بطعم الكولا، بما في ذلك خليط الكيك الجاهز، حيث ترتفع نسبة وجود تلك المواد فيه.

وتحتوي العديد من المواد الغذائية المصنعة على صوديوم بنزوات، خاصة العصائر المعلبة والمياه الغازية وتتبيلات السلطة الجاهزة، كما وضعت "مايو كلينك" تلك المادة على رأس المواد التي تسبب فرط الحركة لجميع الأطفال، وتزيد حدة الأعراض لدى المصابين باضطراب فرط الحركة.

وأضافت "مايو كلينيك" ثلاثة ألوان صناعية باللون الأصفر يرمز لها على شارات المكونات في الأطعمة بالآتي: