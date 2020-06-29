لمنزل مليء بالطاقة الإيجابية.. تخلصي من الفوضى والكراكيب

جميعنا نحلم بمنزل أنيق ومريح ومناسب، ويبحث أغلب الناس عن التجديد ولكنهم لا يعرفون من أين يكون البدء. فلتعلمي أن البداية تكمن في التخلص من الزيادات والأشياء غير الضرورية، والاعتماد فقط على قطع الأثاث المناسبة للمكان، وعدم ملء المنزل بقطع لن تستخدميها.

فكل ربة بيت تمر عليها فترة يصعب معها الاهتمام بدقائق الأمور، مما يجعل العديد من الأشياء تتراكم في المنزل، ويصبح لديها الكثير من الكراكيب والأشياء التي لا تقدر على فرزها، ربما لارتباطها بها من الناحية الاقتصادية أو من الناحية المعنوية.

ومهما كان السبب الذي يقف وراء تراكم الكراكيب في المنزل، فإن مصممة الديكور منال الترك تقدم لك الحلول بناء على عدد من الأبحاث والدراسات لتنظيم البيت والتخلص من الكراكيب للأبد.

أي شىء لم يتم استعماله خلال العام السابق يمكن اعتباره زيادة يجب التخلص منها (بيكسابي)

يوم واحد لا يكفي

ويجب عدم الضغط على النفس في محاولة التخلص من الكراكيب والفوضى في يوم واحد فقط، بل القيام بتخصيص وقت محدد يوميا للتخلص منها وترتيب المنزل، واعتماد خطة محكمة لها خطوات معينة هو الحل المثالي. فمثلا، يمكن تخصيص يوم للورق والكتب القديمة، ويوم ثان للكراتين المخزنة، وثالث لأغراض المطبخ، ورابع للإكسسوارات والملابس القديمة.

لا تشتري ما لست بحاجته أو لا يعجبك، وإن كان هدية قدميها لغيرك أو تبرعي بها لمحتاج (بيكسلز)

عدم ازدحام الأثاث

تكمن البساطة والشعور بالراحة النفسية بالابتعاد عن ازدحام الأثاث، لهذا لا تشتري إلا ما له قيمة، وكنت بحاجة إليه أو أنه يعجبك، ولا تشتري ما لست بحاجته أو لا يعجبك، وإن كانت هدية فقدميها لغيرك أو تبرعي بها لمحتاج.

فإذا كانت لديك أريكة وجلسة صغيرة في غرفة المعيشة، فما حاجتك لاستخدام لمقاعد أخرى زائدة، ولا تتماشى إطلاقًا مع الأثاث الأصلي للمكان؟ ازدحام هذه الغرفة يأتي من كثرة القطع غير الضرورية بها.

وتنصح مصممة الديكور منال الترك بتجنب المبالغة في عمل مكتبة كبيرة وأرفف كثيرة مزدحمة ومليئة بالكتب، لا تجعلي فراغ جزء من منزلك وسيلة لهدم نظامه وسببا في عشوائيته، فمن دون أن تشعري سيتحول المكان إلى مخزن للكراكيب.

وعليكِ إبقاء مكانك بسيطا بعيدا عن الازدحام بالأثاث، فهذا من شأنه أن يعطي شعورا بالاتساع والراحة النفسية، وعدم إرهاق عينيك بكثرة الأشياء من حولك.

يجب اعتماد خطة بأكثر من يوم للتخلص من الأشياء الزائدة (بيكسابي)

الاستخدام السليم في المكان السليم

الاستخدام السليم للأرفف بوصفها مساحة تخزينية في المطبخ يعد الأفضل والأكثر منطقية، وهنا الحل الأمثل للحصول على مطبخ أنيق، يكون كل شيء في مكانه الصحيح، ولا مجال إطلاقا لأشياء غير ضرورية، حسب منال.

إضافة إلى البساطة في استخدام الديكورات والألوان حتى تكون كل الأشياء واضحة أمام العين ويسهل الحصول عليها.

يجب تحديد مكان لكل شيء، فليست السفرة (طاولة الطعام) ولا منضدة المطبخ الرخامية مكانا للمهملات من فواتير كهرباء أو مجلات أو حتى مفاتيح المنزل؛ فتخصيص مكان لكل شيء يسهّل عليك معرفة أماكن الحاجات، ويجعل بيتك منظما على الدوام.

ترتيب الورق والكتب القديمة قد يحتاج إلى تخصيص يوم (بيكسابي)

ترتيب خزانة الملابس

مع عدم الاحتفاظ بالملاس القديمة، سواء التي تعجبك على أمل أن تعود موضتها، أو تلك التي أصبحت ضيقة؛ فكل هذه الملابس تأخذ مساحة من الخزانة من دون فائدة؛ لذا يجب تخصيص حقيبة للملابس غير المُستخدمة، وتخلّصي منها نهاية كل موسم.

كما تنصح مصممة الديكور منال بالتخلص من فستان الزفاف أو الاستفادة منه ماديا بالتأجير، أو بإهدائه إلى إحدى المقربات.

وتقترح ترتيب الملابس بطريقة التصنيف؛ فملابس البيت في جانب وملابس العمل في جانب آخر، وتوضع كذلك كل قطع الملابس من النوع نفسه مع بعضها البعض.

كما يجب عدم شراء ما تقع عليه عينك لمجرد العروض والتنزيلات وخلافه، وشراء ما تحتاجينه فقط.

التخلص من الأشياء غير الضرورية

عليك تجميع لعب الأطفال كلها في سلة أو خزانة واحدة، مع التخلص من الألعاب المكسورة والتالفة والتي لا تستخدم، وقومي باستخدام الرفوف لحفظ الأشياء عليها كالكتب مثلا.

ويمكن الاستعانة بالمقاعد المزودة بصناديق في أسفلها، وهذا سيساعدك كثيرا في حفظ الأشياء.

3 نصائح لتجنب فوضى الكراكيب

الفوضى تسبب الأذى؛ لذا يجب الابتعاد تماما عنها في مكان الاسترخاء الخاص، مثل عدم وجود أكوام ورقية، ولعب الأطفال، أو أشياء مبعثرة في كل مكان، كما يجب الانتهاء من كل ما لديك من أعمال حتى تشعري بالراحة، وأنه ليست لديك أعمال أخرى. ويمكن التخلص من الفوضى ومنع تراكم المزيد منها إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة:

تجميع لعب الأطفال في سلة أو خزانة واحدة يساعد في التخلص من الألعاب التي لا نحتاجها (بيكسلز )

1- أي شيء لم يتم استعماله خلال العام السابق يمكن اعتباره زائدا وعليك التخلص منه.

2- إذا كنت لم تحتاجي شيئا ما خلال الفصول الأربعة الماضية فغالبا لن تحتاجي له أبدا، وهذا يجعله مجرد فوضى في المنزل.

3- ترك الأغراض التي يتم استخدامها بشكل يومي في مكان معين يسهل وضعها في الحقيبة قبل الخروج، مثل المفاتيح والمحفظة والهاتف وأي أغراض أخرى نحتاجها للخروج.