صوت ليلى سويف.. قضية أمّ تفترش الرصيف في انتظار خطاب من ابنها خلف أسوار السجن

جلوس بالساعات على باب سجن طرة، مبيت في العراء، حرارة الصيف المرتفعة، كمامة خانقة، ازدحام الزوار؛ وعيونها متلهفة تنتظر من يأتي لها بالجواب لتطمئن. هذا هو الروتين الأسبوعي لليلى سويف، الأستاذة بجامعة القاهرة، والحقوقية، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء سيف عبد الفتاح.

انقطعت أخبار علاء عن أمه منذ 3 أسابيع، فلم تره أو يصله منها رسالة، حتى أنها غير متأكدة من أنه يتسلم الطعام والمطهرات التي تركتها لمسؤولي سجن طرة، خاصة أنها تركت احتياجات ابنها في أمانتهم قبل ذلك ثم وجدتها أمام القاعة بعد 6 أيام.

وصلت لماما عند طرة

ربنا ينكد ويعكنن على كل نفر من اصغر ظابط للنائب العام لوزير الداخلية ومساعدينه للسيسي على بهدلة صحة ماما بالشكل ده I just arrived at Tora to Laila Soueif​​#FreeAlaa pic.twitter.com/iCGer6CBsN — Mona Seif (@Monasosh) June 21, 2020

لماذا نسمع صوت ليلى؟

في يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، ذهبت ليلى على أمل استقبال جواب بخط يد ابنها، لتطمئن على سلامته. انتظرت 5 ساعات حتى قيل لها إنه تم تعليق الزيارات لأجل غير معروف بسبب فيروس كورونا، وعليه فإذا أرادت ترك رسالة فلتتركيها، لكنك لن تستلمي ردا في المقابل.

رفضت ليلى تعنت إدارة السجن وتسترهم على أخبار السجناء؛ فهددوها بالاعتقال، وسحبوا منها هاتفها، وأوهموها أنهم سيأخذونها إلى قسم شرطة المعادي، ثم سحبوها وتركوها خارج بوابات السجن، وأعادوا لها هاتفها، وأغلقوا البوابات.

قضت ليلى ليلتها عند باب سجن طرة، محتجة على وضع ابنها وبقية السجناء في فترة تفشى فيها فيروس كورونا بمصر، فلم يعد يحضر السجناء جلساتهم لتجديد الحبس الاحتياطي في معهد أمناء الشرطة منذ 3 أشهر، والسبب الرسمي هو "تعذر الانتقال"، وهو ما تراه ليلى -في تسجيل صوتي نشرته ابنتها- دافعا قويا للقلق، لأن المعهد يبعد عن السجن مسافة 5 دقائق، ولا ترى مبررا لعدم حضورهم سوى أن يكون فيروس كورونا قد تفشى بينهم.

عزلة بصحبة كورونا

صار الوضع أصعب في الأشهر الأخيرة، حيث منعت الزيارات العائلية منذ 3 أشهر، ولا تتوفر الاتصالات الداخلية للمعتقلين والمسجونين بأهاليهم الذين يواجهون الكثير من أجل موافقة إدارة السجن على دخول الأكل والأدوية والاحتياجات الشخصية لأبنائهم.

ويزيد القلق خصوصا مع انتشار الأخبار بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في مجمع سجون طرة، ووفاة أحد الموظفين ممن كان يتعامل مباشرة مع السجناء، وهو ما نشرته الناشطة منى سيف، وسط تكتم حكومي عن وضع المساجين الصحي في الفترة الأخيرة.

تضمّ السجون المصرية أعدادا ضخمة من كبار السن والحوامل والمرضى، مكتظين في غرف ضيقة بلا رعاية، وربما كانوا لا يعرفون شيئا عن كورونا، بسبب منع الخطابات والصحف عنهم منذ مارس/آذار؛ في حين توفر السجون المصرية فرصة لتفشي الأمراض في الوضع العادي.

وهذه القضية التي تمس أسر المسجونين وبعض أصوات النشطاء، كانت سببا في وقفة لأسرة علاء عبد الفتاح أمام مقر رئاسة الوزراء في مارس/آذار الماضي، للمطالبة بالإفراج عن السجناء، وفيها رفعت ليلى لافتة كتبت عليها "إهمال الفيروس يهدد حياة السجناء، والعساكر، والضباط، والعاملين، وعائلاتهم، على حد سواء".

لكن الوقفة انتهت باحتجازهن، مع قلق دفع النشطاء للتدوين على تويتر وفيسبوك تحت وسوم منها: #فيه_وباء_خرجوا_السجناء و# أنقذوا_حياة_المعتقلين و #خرجوا_المساجين؛ لمحاولة الضغط على السلطات للإفراج عن المعتقلين السياسيين والسجناء الاحتياطيين والمرضى، أو على الأقل إطلاق تصريحات رسمية عن أوضاعهم، وإبداء بعض الاهتمام بصحتهم.

وعبّرت الناشطة منى سيف عن رؤيتها للموقف الحكومي، إذ تتعامل الداخلية مع كورونا "كأزمة أمنية" لا كمحنة تحتاج مشاركة الجميع، وتستغلها أمنيا لفرض سلطتها القمعية والتفرقة بين أهالي السجناء، خاصة عند استلام المطهرات والأدوية من أهالي بعض السجناء، ورفضها المتكرر أسبوعيا من آخرين، من بينهم أسرة سيف ومحمد الباقر.

طب نيجي بعد كدة بشلت او فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والايام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف!! ايه يا بلد، مابقاش فيه بني ادمين شغالين في اي مؤسسة؟ pic.twitter.com/vTSQNKdJ5j — Mona Seif (@Monasosh) May 14, 2020

صورة لأم في العراء

وقد أعيد اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، إثر انضمامه لاحتجاجات على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد قضائه حكم السجن لمدة 5 سنوات في قضية "أحداث مجلس الشورى". قضى علاء 6 أشهر بين المرتين، يبيت كل ليلة في قسم الشرطة تحت المراقبة.

طوال فترات اعتقال علاء كانت الأم هي أول الساعين خلفه، ولم تكن الليلة الماضية أولى ليالي ليلى في العراء، فقد انتشرت لها صورة في مايو/أيار الماضي وهي نائمة بكمامتها، تفترش الأرض أمام السجن، في وضع أثار الكثير من التعاطف مع قضية أمهات المساجين اللواتي بتن يتمنين التأكد من أن أبناءهن ما زالوا بخير، ولو بكلمات قليلة تخطها أيديهم.