صوت ليلى سويف.. قضية أمّ تفترش الرصيف في انتظار خطاب من ابنها خلف أسوار السجن

جلوس بالساعات على باب سجن طرة، مبيت في العراء، حرارة الصيف المرتفعة، كمامة خانقة، ازدحام الزوار؛ وعيونها متلهفة تنتظر من يأتي لها بالجواب لتطمئن. هذا هو الروتين الأسبوعي لليلى سويف، الأستاذة بجامعة القاهرة، والحقوقية، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء سيف عبد الفتاح.

انقطعت أخبار علاء عن أمه منذ 3 أسابيع، فلم تره أو يصله منها رسالة، حتى أنها غير متأكدة من أنه يتسلم الطعام والمطهرات التي تركتها لمسؤولي سجن طرة، خاصة أنها تركت احتياجات ابنها في أمانتهم قبل ذلك ثم وجدتها أمام القاعة بعد 6 أيام.

وصلت لماما عند طرة

ربنا ينكد ويعكنن على كل نفر من اصغر ظابط للنائب العام لوزير الداخلية ومساعدينه للسيسي على بهدلة صحة ماما بالشكل ده

