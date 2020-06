مصر الأولى عالميا في "تطبيب الختان".. فتيات يفقدن أرواحهن تحت غطاء طبي

View this post on Instagram

My latest work ‘End FGM in Egypt’ (Director’s cut) For @unicef.egypt @unfpaegypt @ncwegypt المجلس القومي للطفولة والأمومة A collaboration between @axeerstudio and @beemediaproductions Creative Director: @yaraayyash BDM: Omar Mohamed Alaa Account Manager: Sara Maged Director: Tamer Ashry Executive Producer: @elgarawany DOP: @fahmydop Art Director: @hendhaider Stylist: @reemsalamaofficial Sound Engineer: @khaleedbeboz Producer: @zamoora 1st AD: @mahmoudtouba_ Production Manager: Hadi Hamed Line Producers:Ahmed Khalid Youseif, Rania Mekki 2nd AD: @sherifhusseinawad Ass. Art Director: @nadabdelmagied Omar Rafat Mahmoud Hafez Production Team: Mohand Hamed, Mostafa Gamal Elsayed, Mohab Mahdy , Loay Hamed Ahmed mahmoud Seif Hamada Serag EL-Deen, Ahmed Hesham, Shehab El Hosiny, Mohamed Elgendy, Eslam Maro, Ahmad Abdulla Focus Puller: @mohamedtarekderaz Sound Man: @omarthabet24 Prop Master: Ali ElZahar Photography: Rehab Eldalil BTS: Mohamed Samir Disinfection: Everyone On Set accountant: Mohamed M. Salama Axeer Social Media: Amal Fawzy Editor: @sameh.anwar.54 Colorist: @ahmed00essam_ Music Composer: @aelziftawi Storyboard Artists: @waelmahfouzhelal Mixing: Ahmed Ehab VO: Lobna Wanas Aroma Post Producer: Sarah Aladdin Casting: Elite in Egypt #EndFGM #ProtectheragainstFGM #احميها_من_الختان