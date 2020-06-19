اختفت ابتسامة "ماما سناء".. وفاة "أشهر أم" على مواقع التواصل

خيمت حالة من الحزن على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة "ماما سناء" والدة مدون الفيديو محمد شاكر، واللذين حققا شهرة واسعة خلال العام الماضي بعد نشر مجموعة مقاطع فيديو كوميدية عبر تطبيق تيك توك وفيسبوك.

إن لله وإنا اليه راجعون والدتي ماما سناء توفت الي رحمة الله. pic.twitter.com/Gf417gBoa0 — ماما سناء (@mamasana1) June 18, 2020

أعلن خبر الوفاة نجلها محمد شاكر المعروف باسم "حمو" عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقبت سناء عبد الحميد (66 عاما) بأشهر أم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع الفيديو العفوية التي شاركها فيها نجلها محمد وزوجته، وحققت ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة، لا سيما أن الجمهور وجد فيها صفات الأم المصرية البسيطة، التي تتعرض يوميا لمواقف مضحكة ومشاكسات من أبنائها، وتقابلها الأم بحكمة وضحك وذكاء.

استضافت عدة برامج أسرة "ماما سناء" بعد أن حققت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل، في الوقت الذي عبرت فيه سناء عن سعادتها بانتشار مقاطع الفيديو، مؤكدة أنها لم تصدق أنها أصبحت مشهورة ويتابعها الملايين، كما يطلب منها البعض التقاط الصور معها في الأماكن العامة.

لعل الله اختارها في اخر حياتها لتشتهر فتموت فيدعو لها الجميع..

#ماما_سناء pic.twitter.com/INSKckXgQK — إسـلآم (@islam_sa3eed) June 18, 2020

سبب الوفاة

لم تعلن أسرة "ماما سناء" سبب الوفاة، لكن الإعلامية دعاء عامر أكدت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن نجل الفقيدة أخبرها بإصابة والدته قبل يومين، وما لبثت أن علمت بوفاتها اليوم التالي.

وقبل أيام، نشرت "ماما سناء" فيديو تنصح فيه متابعيها باتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بأسلوبها البسيط، مع ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، راجية أن يزيح الله بلاء كورونا.

وعبّر آلاف من المتابعين عن حزنهم الشديد بعد سماع خبر وفاة "ماما سناء" ونعاها عدد من المشاهير أبرزهم الإعلامي عمرو الليثي والمطربة شيرين عبد الوهاب.

ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلاً أم يتزعل عليها ❤️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 18, 2020