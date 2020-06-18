أخطاء حفظ الطعام.. لهذه الأسباب تهدرين نصف مشترياتك في الثلاجة

شهدت وتيرة تخزين الأطعمة والمواد الغدائية ارتفاعا ملحوظا، بعد أن تسببت إجراءات الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا في الحد من الخروج للتسوق. وزادت معها الحاجة للاهتمام بتعليمات الحفظ والاستخدام التي تضمن لمخزون الأسرة من الطعام أن يبقى صحيا لأطول مدة ممكنة.

فما بين 25% و40% من الأطعمة التي نبذل الوقت والجهد والمال في شرائها، قد تلقى في سلة المهملات، إذا لم نحسن تخزينها بالطرق التي تحفظ نضارتها وقيمتها الغذائية، وفي مقدمتها التبريد.

فوفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي أي" (FDA) فإن "التبريد يبطئ نمو البكتيريا التي تنتشر في درجة حرارة أعلى من 4 مئوية، وتتكاثر بمقدار الضعف خلال 20 دقيقة"، لذا تنصح لسلامة الطعام "أن تكون درجة الحرارة دائما أقل من 4 مئوية في الثلاجة، و17 مئوية (سلبية) في المجمد".

ونشر موقع إنسايدر الأميركي حديثا معلومات عن تقنيات لتخزين المواد الغذائية قد تجعلها تدوم لمدة أطول، محذرا في الوقت نفسه من أخطاء قد تتلفها أو تقلل من مدة صلاحيتها.

تحذيرات وحلول سهلة

ولتلافي صدمة العثور على منتج اشتريتيه طازجا أول الأسبوع، ثم وجدتيه سيئا أو تالفا في ثلاجتك، اتبعي النصائح التالية:

لا تنتظري حتى يتحول لون شرائح الفاكهة إلى الأسود، لا سيما الأفوكادو، فقليل من عصير الليمون يحفظ رونقها. ولا تنزعي النواة من نصف الحبة المتبقي في ثمرة الأفوكادو، إذا أردت الاحتفاظ به في الثلاجة، فالنواة تحفظه طازجا. أما إذا كان لم ينضج بعد، فلا يوضع في الثلاجة.

لا تُلقي ربطات الأعشاب الطرية، كالبقدونس والكزبرة والريحان، عشوائيا في الثلاجة، اقطعي سيقانها وجففي أوراقها وضعيها في كوب ماء، وغطيها بكيس بلاستيك، لتبقى طازجة لمدة أسبوعين.

لا تُلقي بربطات الأعشاب الطرية، كالبقدونس والكزبرة والريحان، عشوائيا في الثلاجة (الألمانية)

لا تتركي اللحوم والدواجن النيئة خارج الفريزر. وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يمكن أن تبقى الدواجن في الفريزر عاما، واللحوم من شهرين إلى عام.

لا تخزني الخبز في الثلاجة، إلا في حال عدم الاحتياج إليه لفترة، فيقسم ويوضع في الفريزر. (الأفضل أن يحفظ في سلة أو صندوق).

لا تضعي القهوة في الفريزر، ولا العسل في الثلاجة فمكانهما في وعاء مغلق بمكان مظلم وجاف. ولا تخزني البطاطس والثوم والبصل بالثلاجة أبدا، كذلك الخيار والباذنجان، فالبرودة تفسدهما. أما الهيليوم والبصل الأخضر فيوضعا في كوب ماء.

لا تضحي بالخضروات الورقية، كاللفت والخس. يمكنك غسلها وتجفيفها ولفها في منشفة ورقية، ووضعها في كيس بلاستيك مغلق في درج الثلاجة.

لا تخسري عيدان الكرفس بقطعها أو غسلها قبل تخزينها. غلفيها بورق قصدير، وستبقى أسبوعا.

لا تهدري الموز بترك سيقانه عارية، ولا تدخليه في الثلاجة. لفي ساقه بورق قصدير، لحفظه أكثر.

لا تكرري الخطأ الشائع بوضع الليمون والبرتقال بالثلاجة. مكانهما الطاولة، فالبرودة تسبب جفافهما.

نصائح عملية

توقفي عن غسل الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة، فالرطوبة تتسبب في فسادها (الأفضل غسلها عند طبخها أو تناولها)، باستثناء التوت والفراولة، فتغمر في الماء وتترك في مصفاة بالثلاجة.

انتبهي لخطأ الخلط بين الأصناف المختلفة في المكان نفسه، فهناك فواكه وخضروات تنتج غازات قد تسرع تلف المنتجات الأخرى، لذا تحتاج للعزل (تخزن المنتجات عالية الغازات، كالتفاح والموز والأفوكادو، بمعزل عن المنتجات الأقل غازا كالبروكلي والجزر).

احذري التخزين الخاطئ للطماطم، تفاديا لفقدان نكهتها وقيمتها الغذائية. (فتخزن الخضراء في كيس ورقي مع توجيه سيقانها لأسفل. وتترك الناضجة في المطبخ منفصلة عن بعضها وبعيدة عن الضوء. أما شديدة النضج فتحفظ في الثلاجة، وتترك قليلا قبل الطهي لاستعادة طعمها).

تجنبي وضع الحليب في الرف الأخير من باب الثلاجة، فدرجة حرارة هذا المكان غير مستقرة غالبا بسبب كثرة الفتح والغلق. (ضعيه في رفوف الثلاجة الوسطى أفضل، كما يمكنك إضافة رشة ملح إلى العبوة ورجها للحفاظ على الطعم). وتجنبي تخزين الجبن بجوار الحمضيات كي لا تمتص رائحتها. (لضمان احتفاظ الجبن بنكهته، ضعي عبواته محكمة الغلق ومقلوبة في الثلاجة).

احمي أسرتك من تلوث السالمونيلا بالتخلي عن خطأ وضع البيض في باب الثلاجة. (يخزن في عبوته الكرتونية في الجزء الخلفي من أحد رفوف الثلاجة).

احتفظي بالزنجبيل الطازج لفترة طويلة في الثلاجة بتقشيره ووضعه في كيس بلاستيك مغلق ومفرغ من الهواء. أيضا احتفظي بالفطر في كيس ورقي بالثلاجة، بعد غسله وتجفيفه ولفه في مناشف ورقية.

أبعدي الأناناس الكامل غير الناضج عن الثلاجة لينضج (بعد تقطيعه، ضعيه في الثلاجة لحفظ لونه).

تأكدي دائما من عدم مزج الطعام والأدوية في الثلاجة.

مزيد من النظام لحفظ أكثر

لمزيد من الحفاظ على مؤن البيت من المواد الغدائية، تنصح فيليبا هدسون، المحاضرة في مجال سلامة الأغذية في جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، بعدم وضع العلب المعدنية مفتوحة في الثلاجة. (الأفضل نقل محتوياتها إلى وعاء محكم الغلق).

كذلك يجب التأكد من أن الطعام قد برد قبل وضعه في الثلاجة. (لكي لا يرفع درجة حرارة الثلاجة ويعزز نمو البكتيريا ويتسبب في تلفيات). وتغليف اللحوم المعدة للتجميد بشكل جيد. (تفاديا لإصابتها بحرق الفريزر الذي يتلفها). وتنظيف الثلاجة بانتظام للحد من خسارة الأطعمة.

كما ينبغي الحرص على أن تكون جميع العبوات المستخدمة لحفظ الأطعمة آمنة ومحكمة الغلق، مع تدوين اسم وتاريخ كل منتج على العبوة المخصصة له.