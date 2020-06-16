مهمة جديدة للأمهات بالعزل المنزلي.. كيف تقصين شعر أفراد أسرتك باحترافية؟

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرارات حظر التجول، أصبحت فكرة الذهاب لصالون الحلاقة أو الكوافير شديدة الخطورة وصعبة المنال أحيانا. مما يدفع الأم لتولي أمر قص الشعر لزوجها وأطفالها ولنفسها إذا اقتضى الأمر.

التحدي الذي أظهر كثيرا من الحميمية بين أفراد الأسرة، فرض -في نفس الوقت- حاجة الأم لمعرفة أفضل الطرق، وأكثرها احترافية، لقص الشعر بمختلف أطواله، وكثافته، ودرجة تموجه، لضمان إرضاء أسرتها عن مظهرهم، وعلى الأقل قدرتهم على التقاط الصور، أو مقابلة الآخرين، إذا كان هناك ضرورة للخروج إلى العمل أو شراء احتياجات المنزل، والتباهي بما فعلته الأم.

لذا هناك عدد من القواعد تضمن تحقيق كافة المزايا.

كيف تقصين شعر زوجك؟

القصة الكلاسيكية هي الأفضل للمبتدئين، لن يحتاج زوجك سوى غسل شعره بالشامبو، ثم فصل الجزء العلوي عن السفلي، وفصل الجانبين، للتعامل مع كل جزء على حدة، والاتفاق معه على عدد السنتيمترات التي يود قصها، لتلتزمي بها في كل الجوانب.

ستستخدمين مشطا رفيعا، ومقصا حاد الأطراف، ثم البدء من منتصف الرأس، برفع جزء من الشعر في وضع أفقي مستقيم على المشط، وقص الأطراف الزائدة، أو حسب الطول الذي يرغبه، وتكرار التمشيط والقص خصلة خصلة حتى الوصول لمؤخرة الرأس، ثم تعودين لتسوية هذا الجزء.

من المهم التأكد أنك تثبتين المشط كل مرة على نفس المسافة من فروة الرأس، على أن تقتربي قليلا عند مؤخرة الرأس. الطريقة ذاتها بالنسبة للجانبين، ومن الأسهل اتباع نسب طول الشعر في كل جزء، حيث يقل الطول في الجانبين عن مقدمة الرأس.

أما عند الجانبين، فسيكون عليك تحديد دوران الرأس، كالسوالف ودوران الأذن، فيكون تدريجها أقصر، حتى يتم رسم حدود الوجه عند الجانبين.

احرصي على أن يكون الشعر في مقدمة الرأس أطول قليلا، وستلتزمين بنفس الطول الذي قمت بقصه، وهنا سترفعين خصلات بين أصابعك، بداية من المقدمة، وتقصين الخصلة على مرات متساوية، ولا تقصيها مرة واحدة، تماما كما يقص لك مصفف شعرك، حتى تظهر نهايات الشعر بشكل دائري ممتلئ، وبعد الانتهاء ستأخذين خصلات أكبر بين أصابعك للتأكد من انسيابية الشعر.

إذا كان الشعر مجعدا، ستتبعين نفس الخطوات، إلا أن البعض يفضل الطريقة الجديدة في قصه خصلات باليد، وعدم استخدام المشط إلا مرة واحدة قبل القص، وهو رطب تماما.

يمكنك استخدام السشوار في النهاية للتأكد من تحقيق مظهر ممتلئ لفروة الرأس، لذلك عليك ألا تفرطي في القص، حتى إذا احتجت لتشذيب بعض الأطراف بعد ذلك.

لك ولابنتك

يسهل قص الشعر الطويل، بنوعيه: المجعد والمفرود، لذا إذا كان شعركما يصل أو يتخطى حاجز الكتفين، فستحتاجين فرشاة ومقصا وثلاث ربطات بلاستيكية رفيعة.

ستغسلين الشعر جيدا بالشامبو، ثم ترطبينه بالبلسم، ليكون لينا، وإذا كان الشعر مفرودا يمكنك قصه وهو جاف، مع التأكد من تمشيطه جيدا دون ألم.

بعد التأكد من عدم وجود تشابك، قومي بتمشيط الشعر من مؤخرة الرأس إلى الأمام، مع الحفاظ عليه دائريا عند الجانبين. ضعي أول ربطة عند مقدمة الرأس في المنتصف، تماما كتسريحة "ذيل حصان" مقلوبة.

بعد التثبيت، ضعي الربطة الثانية منتصف "ذيل الحصان" وقبل بداية الأطراف مختلفة الأطوال، ثم ضعي الربطة الأخيرة عند الجزء الذي تنوين قصه، وابدئي القص فوق الربطة، وليس أسفلها، لتتمكني من الشعر.

اخلعي الربطات، وابدئي في تحديد دائرة في مقدمة الرأس، تبدأ رفيعة عند الأذن، ويزيد عمقها منتصف الجبهة، وقومي بلف الشعر بين يديك مكونة خصلة، وثبتي عليها المقص بشكل عمودي، وقصيها على مرات متساوية، ولا تقصيها مرة واحدة أفقيا.

إذا كان الشعر قصيرا، ستستخدمين ربطة واحدة، أو اثنتين حسب الطول، ثم عليك بتسويته من الجانبين، بقسمته نصفين من الجبهة إلى مؤخرة الرأس، وقص الجانبين بنفس الطول، برفع خصلة الشعر لتكون مائلة قليلا نحو الذقن، ثم القص بشكل عمودي، مع الالتزام ببقية الخطوات لتحصلي على شعر مدرج.

شعر طفلك الصغير

ستحتاجين لطمأنة طفلك، وإلهائه بمشاهدة فيلم كرتون، والتركيز على عدم التسبب في إيلامه، لإنجاز المهمة سريعا. مبدئيا، لا تبدئي بقص أكثر من أربعة سنتيمترات، فالأطفال أقل تقبلا لمظهر جديد. وإذا كان شعر طفلك قصيرا، يمكنك اتباع نفس خطوات الزوج، أما لو كان طويلا مفرودا، فيمكنك اتباع الوضع الحالي، مع قاعدة الإبقاء على نفس عدد السنتيمترات في كل جهة.

إذا كان شعر طفلك مجعدا، وأقصر من حد الكتف، فستقومين بقصه خصلة خصلة بنفس المقاس، في كل الاتجاهات، للحصول على نفس الشكل الدائري.