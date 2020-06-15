13 استخداما مدهشا للفانيليا بخلاف الحلوى

الفانيليا تتمتع بفوائد عديدة مختلفة بعيدا عن الحلوى، لذلك فهي ليست مهمة فقط في خزانة منزلك، وإنما ستنافس مستحضرات البشرة وأدوات التجميل لديك.

فوائد الفانيليا للبشرة

بحسب موقع (Stylecraze)، يمكن استخدام الفانيليا في منتجات العناية بالبشرة مثل مرطبات الجسم، والبشرة والشفاه، مثل:

1. علاج حب الشباب: يساعد الفانيلين على تطهير بشرتك والحد من ظهور البثور وحب الشباب، كما تحتوي الفانيليا على مصدر جيد لفيتامين "ب" وفيتامين "ب6" وحمض البانتوثنيك.

2. مكافحة الشيخوخة: تساعد في إبطاء علامات الشيخوخة كالتجاعيد، ويتم استخدامها في صناعة مستحضرات التجميل لرائحتها العطرة.

3. علاج الحروق: تستخدم لعلاج الحروق والجروح، ولكن لا يجب وضع خلاصات الفانيليا المركزة مباشرة على الحروق والجروح المفتوحة.

يمكن استخدام الفانيليا في منتجات العناية بالبشرة مثل مرطبات الجسم والبشرة والشفاه (الألمانية)

فوائد الفانيليا للشعر

4. الفانيليا للشعر الحريري: عند مزج الفانيليا بمكونات أخرى، كزيوت اللوز والجوجوبا والخروع، ووضعها لمدة 15 دقيقة على الشعر تجعله ناعما ومفرودا ولامعا.

5. نمو الشعر: قومي بفك شعرك بمشط واسع الأسنان وغسله جيدا بالماء الدافئ، ثم ضعي مقدار كوب دافئ من أي زيت مثل الزيتون، والجوجوبا، واللوز أو زيت جوز الهند على النار لمدة 30 ثانية تقريبا، ثم أضيفي 10 قطرات من كل من زيت اللافندر وخلاصة الفانيليا مع مزجهما جيدا بالخليط، وستلاحظين الفرق في نمو شعرك خلال أسابيع قليلة.

تساعد الفانيليا في نمو الشعر ولمعانه (الألمانية)

الفوائد الصحية للفانيليا

لخلاصة الفانيليا العديد من الخصائص الطبية ويمكن أن تكون مفيدة لصحتك بطرق مختلفة.

6. علاج القلق والاكتئاب: يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الذين يعانون من الاكتئاب واضطرابات القلق، فشرب الماء أو الحليب الذي يحتوي على خلاصة الفانيليا يساعد في تقليل القلق لدى بعض الأشخاص، كما أن رائحتها تخفف من أعراض رهاب الأماكن المغلقة.

7. تخفيف الغثيان: تساعد الفانيليا في تهدئة المعدة في حالة الشعور بالغثيان، وذلك بإضافة بضع قطرات من خلاصة الفانيليا إلى كوب من الماء ورشفه ببطء.

8. علاج السعال: غالبا ما يستخدم مستخلص الفانيليا في شراب السعال منكّها لإخفاء مذاقه المر، كما تخفف من الألم الناجم عن التهاب الحلق أو الصداع.

9. صحة الأسنان: الفانيلين في الفانيليا يشبه الكابسيسين في الفلفل الحار والأوغانول في التوابل مثل القرفة، فتلك المركبات لها أثر المسكن للألم بينما تعمل كمخدر موضعي للتخفيف من آلام الأسنان.

10. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن يخفف الشاي العشبي الذي يحتوي على الفانيليا من مشكلات الجهاز الهضمي، وذلك عن طريق الماء المغلي مع الفانيليا فهو علاج تقليدى للقيء واضطرابات المعدة.

11. علاج مشاكل الدورة الشهرية: مستخلص الفانيليا مفيد في تنظيم الحيض، حيث يمكن استخدامه من قبل النساء اللاتي يعانين من فترات غير منتظمة لتنظيم دورتهن.

12. إنقاص الوزن: يمكن أن تدعم الفانيليا أهدافك في إنقاص الوزن نظرا لخصائصها الطبيعية التي تحد من الشهية للطعام.

يمكن أن تدعم الفانيليا خطتك في إنقاص الوزن (الألمانية)

13. الفانيليا في الطعام

أما عن الأطعمة والمأكولات، فقد قدم موقع "تاست أوف هوم" (Taste Of Home)، مجموعة من النصائح حول فوائد استخدام الفانيليا في الطهي، وأبرزها إضافة مذاق الكراميل للخضروات المشوية لتعزيز نكهتها.

كما تزيل الفانيليا الحموضة في صلصة الطماطم، ويمكن استخدامها في السلطات والفواكه الطازجة أو المجففة، إذ يخفف من طعم الخل بها، وأيضا تزيد الفانيليا من مذاق المأكولات البحرية المميز، فلا مانع من إضافة قليل من قطرات خلاصة الفانيليا أثناء طهي تلك الأطباق.