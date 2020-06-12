تعرّفها وتدافع عنها وتنتقدها.. 10 من أفضل الكتب حول النسوية

من السهل أن تفقدي الثقة بنفسك في هذه الأيام، ولكن كم هو شعور جميل أن تتحكمي في أنوثتك وأن تزدهري مثل الملكة.

موقع "هير بيوتي" البريطاني نشر تقريرا بأفضل عشرة كتب تتحدث حول النسوية، وأشار إلى أن معظمها متوفر أيضا على شكل كتب مسموعة.

1. علينا أن نكون نسويين جميعا

رغم أن كتاب شيماماندا نغوزي أديشي تحت عنوان "علينا أن نكون نسويين جميعا" يعتبر استفزازيا من قبل الكثيرين، فإنه يُعد من الكتب التي يجب أن تقرأها كل امرأة، وهو من بين قائمة صحيفة "نيويورك تايمز" لأكثر الكتب مبيعا.

والجدير بالذكر أن تعريف أديشي للنسوية في هذا الكتاب يُعد فريدا من نوعه ومن غير المحتمل أن تكوني قد قرأتِ عنه من قبل.

تعريف أديشي للنسوية في هذا الكتاب فريد من نوعه (الجزيرة)

2. رواية اليقظة

تعود رواية "اليقظة" للكاتبة كيت شوبان إلى القرن التاسع عشر، مما يدل على أن النسوية كانت موجودة بالفعل قبل تلك الفترة بكثير، حتى عندما كان الرجال يصفون النساء بالمضطربات عقليا، وعندما أُجبرت النساء على ارتداء "الكورسيه".

تدور أحداث رواية "اليقظة" في نيو أورليانز، وتستعرض وجهات نظر غير مألوفة بتاتا بشأن الأمومة والأنوثة، والتي تعبر عنها بطلة القصة.

رواية "اليقظة" تستعرض وجهات نظر بشأن الأمومة والأنوثة (الجزيرة)

3. النسوية السيئة

مصطلح "النسوية السيئة" لا يوجد في الحقيقة، ولكن تشعر نساء كثيرات بأنهن ناشطات نسويات سيئات. ربما لم تتمكني من فهم أنوثتك وربما تثير مختلف النظريات حول النسوية حيرتك.

في كلتا الحالتين، تُعد الأسئلة دائما مفيدة لك، وتساعدك الكاتبة روكسان غاي بمقالاتها المضحكة والمحفزة للتفكير في كتابها "النسوية السيئة" وإيجاد أجوبة عن أسئلتك.

كتاب "النسوية السيئة" مقالات مضحكة ومحفزة عن النسوية (الجزيرة)

4. نسوية الأحياء

في كثير من الأحيان، يتم استبعاد مجموعات نساء عديدة من المناقشات المتعلقة بالحركة النسوية، وذلك ببساطة بسبب لون بشرتهن.

ويمثل العنوان الفرعي "ملاحظات من النساء اللواتي نسيتهن الحركة النسوية" نقدا صارما للتيار النسوي السائد. كما يفحص هذا الكتاب النسوية البيضاء ويؤكد ضرورة إفساح المجال أمام جميع الأصوات للنقاش حول هذه المسألة.

"ملاحظات من النساء اللواتي نسيتهن الحركة النسوية" يمثل نقدا صارما لبعض أفكار التيار النسوي (الجزيرة)

5. حكاية الأمة

من الممكن أن تكون قد سمعت عن حكاية الأمة من المسلسل التلفزيوني الشهير الذي يعرض على منصة هولو، ولكن رواية "حكاية الأمة" للكاتبة مارغريت أتوود أطلقت ثورة أدبية عندما نُشرت.

وتدمج الرواية بين النسوية والواقع المرير، وتسلط الضوء على ما يمكن أن ما يحدث إذا سمحنا لمجتمعنا الذكوري باكتساب مزيد من السيطرة.

وتعد هذه الرواية بمثابة رؤية مرعبة لما يمكن أن يحدث بالنظر إلى السياسة العالمية، وتفسر لماذا يجب علينا أن نقاوم من أجل حقوقنا بأي ثمن.

6. الرجال يشرحون لي الأشياء

يعرض كتاب ريبيكا سولنيت "الرجال يشرحون لي الأشياء" -بطريقة مضحكة- حلولا للتعامل مع التفسيرات المقدمة من قبل الرجال، ويلقي الضوء على اختلاف العلاقات بين الرجال والنساء، والطريقة التي يتم فيها إسكات النساء في كثير من الأحيان.

وتستكشف الكاتبة جميع المواضيع انطلاقا من المساواة، والزواج، إلى العنف المنزلي، ولا تخش أبدا كشف الحقيقة.

7. العين الأشد زرقة

هذه الرواية للكاتبة توني موريسون، وهي قيّمة رغم أنها قديمة، وتروي قصة طفلة أميركية من أصل أفريقي اضطرت للتعامل مع معايير الجمال الأوروبية المتمثلة في الشَّعر الأشقر والعيون الزُّرْق.

وعبر الرواية، تصلي الشخصية الرئيسية من أجل أن تتحول عيناها إلى اللون الأزرق حتى ينظر إليها الناس بشكل مختلف. وتمثل الرواية بيانا جريئا يكشف كم من الممكن أن تكون التوقعات الاجتماعية منهكة.

8. أنا ملالا

كانت طفولة ملالا غير طبيعية، فبدلا من أن تكون قادرة على الذهاب إلى المدرسة بكل بساطة، كان على هذه الناشطة الباكستانية أن تناضل من أجل حياتها لمجرد الذهاب إلى المدرسة.

وعندما سيطرت حركة طالبان على المنطقة التي تقطن فيها، لم تسمح ملالا لهم بإسكاتها. ونتيجة لذلك، أطلقوا النار عليها عندما كانت في عمر الخامسة عشرة. ولكن من خلال إرادتها وقوتها، نجت ملالا من الحادثة واستمرت في التعبير عن رأيها والنضال من أجل حق الفتيات في التعليم.

ملالا يوسفزي ناشطة باكستانية في مجال تعليم الإناث وأصغر حاصلة على جائزة نوبل (رويترز)

9. إعادة تعريف الواقع.. طريقي نحو الأنوثة والهوية

جانيت موك تجسد المرأة القوية، وتسلط الضوء على أهمية جعل الصدق أولويتنا سواء مع الآخرين أو مع أنفسنا.

ناضلت جانيت من أجل هويتها طوال حياتها، وتعرضت للتهميش في مختلف المجالات، ولكنها تميزت بموهبتها في وصف الأشياء بطريقة يسهل فهمها وبطريقة شاعرية للغاية. كما تسلط جانيت الضوء على القضايا الاجتماعية المهمة.

10. النسوية للجميع.. سياسة شغوفة

بيل هوكس هي ناشطة نسائية سلطت الضوء على الحركة النسائية القديمة في العصر الجديد. ويهدف هذا الكتاب إلى إظهار أن النسوية لا تعني كره الرجال، وأنها في الواقع نظام اعتقاد خاص لكل إنسان عاقل.

ويُعد هذا العمل شاملا ومحفزا لتفكير كل من تختار قراءته، بما في ذلك الأشخاص غير المعتادين على مصطلح النسوية.