من الفضاء إلى أعمق نقطة بالمحيط.. كاثي سوليفان تدخل التاريخ بإنجاز قياسي للمرة الثانية

لم تكتفِ كاثرين سوليفان بأن تكون أول رائدة فضاء أميركية تقوم بالسير في الفضاء خارج المكوك "تشالنجر" في عام 1984، بل قررت أن تصبح أول سيدة تصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض والتي تعرف باسم "تشالنجر ديب".

تمتلك "كاثي"، التي تبلغ من العمر 68 عاما، قلبا ينبض بروح المغامرة التي يعجز عنها شباب في مقتبل العمر، إذ قررت أن تخوض تحديا جديدا يعيدها إلى الأضواء مرة أخرى.

وتقول كاثي في حديثها إلى شبكة "سي إن إن"، إن "هناك أكثر من 550 شخصا زاروا الفضاء حاليا كما فعلت في الماضي، وهناك ثمانية أشخاص فقط وصلوا قبلي إلى أعمق نقطة على وجه الأرض في أعماق المحيط الهادي، لكن هناك شخص واحد فقط استطاع تحقيق الإنجازين، أن يسير في الفضاء ويهبط إلى القاع السحيق، وهو أنا".

وتستطرد سوليفان في الحديث عن نفسها قائلة، "روح الاستكشاف هي أهم ما أملكه، فهي الدافع الذي حرّكني منذ كان عمري 18 عاما حتى حققت حلم الصعود إلى الفضاء".

