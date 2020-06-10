يروجن لمشاريعهن عبر مواقع التواصل.. هكذا توظف شابات عراقيات وقت الفراغ لكسب الرزق

لم تقف العراقية سرى المشهداني (33 عاماً) مكتوفة الأيدي بعد مضي عدة أعوام من تخرجها من معهد المعلمات في العاصمة بغداد دون عمل، حيث قررت افتتاح مشروعها الخاص في صنع "الكيك" عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والاعتماد على نفسها.

وتدين المشهداني بالفضل إلى زوجها الذي يساعدها في شراء المواد الأولية في صنع "الكيك"، موضحة بأنها تعمل ليلا حتى الفجر في بعض الأحيان لإنجاز قائمة الطلبات التي تستلمها.

وتقول المشهداني للجزيرة نت إنها تخرجت من معهد المعلمات وانتظرت أي فرصة للتعيين بلا جدوى، فلجأت إلى افتتاح مشروعها الخاص.

أحد نماذج الكيك الذي تصنعه سرى المشهداني (الجزيرة)

انعدام فرص العمل

ويدخل سنويا أكثر من ٦٠٠ ألف خريج جامعي إلى سوق العمل في العراق، لا يجد معظمهم فرصا للتوظيف بسبب تضخم القطاع العام وضعف القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة ، في حين يشهد الاقتصاد العراقي تراجعا في النمو بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وتشير المشهداني إلى أنها شاهدت بمحض الصدفة على موقع التواصل فتاة صنعت كيكه على شكل حقيبة فراودتها الفكرة على الرغم من أنها لا تملك أي خبرة في هذا المجال.

وأقرت أنها لم تكن في البداية إلا مجرد هاويه، لكنها قررت استغلال وقت الفراغ والترويج لمشروعها على الفيسبوك وأصبح لديها زبائن وبات عملها اليوم مصدر رزقها لمساعدة زوجها بمصروف البيت ومتطلبات الأطفال.

وأكدت المشهداني أن "الصعوبات تلخصت في بداية الأمر في تجهيز المواد الأولية لعدم توفرها أحيانا في السوق فكنت اجتهد كثيراً للحصول عليها".

وأعربت عن فخرها بـالشابات اللواتي يعتمدن على أنفسهن وعدم انتظار المساعدة من الآخرين". وختمت حديثها بالقول "الشغل ليس عيباً لأن من تعمل ستساعد أسرتها".

آية عبد القادر افتتحت مشروعاً لبيع لوحاتها عبر موقع إنستجرام (الجزيرة)

الطالبة الرسامة

ولا تختلف سرى المشهداني عن الكثير من الشابات العراقيات التي تخرجن ولم يحصلن على أي فرصة عمل، فيما تزداد أرقام العاطلين عن العمل يوماً بعد آخر في العراق.

ونتيجة لذلك لجأت بعض الشابات إلى افتتاح مشاريع عبر صفحات المواقع الاجتماعي لاستلام طلبات الزبائن ، بهدف الحصول على مردود مالي واستغلال وقت فراغهن.

وعلى غرار المشهداني، تشير الطالبة الجامعية والرسامة آية عبد القادر إلى أنها افتتحت مؤخراً مشروعاً لبيع لوحاتها بأسعار معينة عبر موقع إنستجرام ، وتقول إنها" لاحظت أن بعض الناس يحبون رسومها لذلك قررت اتتاح مشروعها الخاص لبيع اللوحات التي اقوم برسمها"، مبينة أن "عدد من الغايات وراء ذلك ومنها ان تكون لوحاتي تزين البيوت العراقية".

وحول نجاح المشروع من فشله، قالت إن "أي مشروع لا يكون ناجحا باديء الأمر، إلا أن يكبر خطوة بخطوة حتى يطلق عليه ناجحاً"، مؤكدة أنها لم "لم تواجه أي صعوبات أو تحديات".

شمس الوائلي تقول إن مشروعها يهدف إلى دعم الكاتبات الصغيرات وتنمية مواهبهن (الجزيرة)

كاتبات صغيرات

أما الشابة شمس الوائلي صاحبة مشروع " كاتبات صغيرات" ، فتقول إن "انطلاقتها بالمشروع كانت منذ سنة ونصف تقريبا حين كانت معظم الكاتبات الناشئات يبعثن لي نصوصهن لتنقيحها بحكم تخصصي باللغة العربية فاكتشفت في سطورهن ما يفوق أعمارهن".

ورأت أن سبب الاستمرار في مشروعها يعود إلى رغبتها في دعم هؤلاء الكاتبات وجمعهن في منتديات إلكترونية لتنمية مواهبهن"، مشيرة إلى أنها نجحت في تأهيلهن لإعداد مجموعة قصصية مشتركة بعوان : نسوان" شاركت فيها أكثر من 30 كاتبة.

وأكدت أن فريقها يضم الآن أكثر من 300 كاتبة من العراق ودول عربية أخرى، مشددة على أن "مشروعها مستقل ولا يستهدف فئة معينة فهو مشروع توعوي ثقافي لتنمية الثقافة الكتابية لدى النساء كنوع من أنواع الدعم التي أقدمها للنسوة العربيات ولتوعيتهن بحقوقهن كما هي ممارستي لكوني ناشطة نسوية.

وخلصت الوائلي إلى أن النساء بمختلف أعمارهن قادرات على الإبداع، ومن تمسك القلم لا يصيبها الألم أبدا.