تأثير جديد للوباء.. كورونا يسبب اضطرابات بالدورة الشهرية

مع تزايد الاضطراب والقلق في العالم إثر العزل المنزلي، أو ما فرض من إجراءات التباعد الاجتماعي خوفا من الإصابة بفيروس كوفيد 19، تتنامى بعض المخاوف للصحة النفسية وزيادة مطردة في معدلات القلق والتوتر لدى العديد من سكان العالم، وقد تأثرت النساء بصورة مباشرة.

ووفقا لاستطلاعات رأي أجريت في بريطانيا، فإن النساء يعانين من اضطرابات بموعد الدورة الشهرية، الأمر الذي جعل تسليط الضوء على هذا الاضطراب مهما لما له من أثر على صحة المرأة النفسية والإنجابية.

نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية استطلاع رأي لـ 5677 سيدة للسؤال عما إذا عانين من مشكلات أو اضطرابات في الدورة الشهرية منذ بدء الجائحة، وأجابت 65% من النساء بأنهن عانين من اضطرابات في الموعد وزيادة الألم أو زيادة معدلات النزف أو حتى اضطرابات هرمونية وتقلبات مزاجية حادة.

وأشارت النساء إلى أن العديد منهن لم يشهدن هذا الاضطراب منذ البلوغ، وأنهن صاحبات دورات شهرية شديدة الانتظام، وشاركت العديد منهن في تغريدات تضامنية عن مدى تأثرهن بالحجر المنزلي، والتأخير في الدورة الشهرية والعوارض الجديدة المختلفة كالصداع والغثيان، في أحاديث تبعث على التضامن والخوف.

كما تأثرت النساء بالأزمة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تسببت الجائحة في ظروف استثنائية، ليس خوفا من العدوى فقط لكن في بعض الأحيان كان الخوف مسيطرا عليهن من خسارة متوقعة للعمل أو في حالة فقد العمل بالفعل.

Is #lockdown screwing with our menstrual cycles? Interested to know if anyone is noticing anything different, as we hit the four week mark

— Victoria Richards (@nakedvix) April 13, 2020