مشروبات رمضانية على طريقة الأمهات.. تعرفي على فوائدها وكيفية تحضيرها

لاريسا صليعي-بيروت

يشتهر شهر رمضان بعصائره المميزة التي يعد شراؤها وإعدادها طقسا يوميا يحب كثيرون اتباعه، وتستعد كل أم بقائمة طويلة من العصائر والمشروبات الرمضانية، وتحاول أن تجعلها متنوعة ومختلفة لتسعد أطفالها، ويجد كل فرد في أسرتها ما يحبه من هذه المشروبات.

جلاب وسوس وتمر هندي

عرفت ربة البيت ثروت صيداوي بتحضيرها هذه العصائر الرمضانية الثلاثة، وهي: الجلاب، والسوس، والتمر الهندي، خاصة في شهر رمضان المبارك، من دون الحاجة إلى شرائها.

وقدمت ثروت للجزيرة نت طرق تحضيرها، فضلا عن فوائدها في الوقاية من الأمراض المختلفة، وكونها مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاجها جسم الإنسان، وتُسهم أيضا في ترطيب المعدة وتأهيلها لاستيعاب الطعام الذي سيتناوله الصائم بعد الإفطار.

لا تتخلي عن الجلاب

الجلاب شراب سكري لذيذ ينتشر في بلاد الشام، خاصة في لبنان، ويعرف بفوائده الصحية الكثيرة لتعويض الجسم عما فقده من أملاح، وإمداده بالفيتامينات والمعادن. ويكثر احتساؤه في رمضان لأنه يبدد الشعور بالعطش أثناء الحر الشديد.

ويرتبط اسم هذا المشروب اللذيذ بشهر رمضان، كونه شرابا صحيا يتمُّ تحضيره من عصير دبس التمر أو دبس الزبيب منزوع البذور، مع ماء الورد والسكر.

‪الجلاب شراب سكري لذيذ ينتشر في بلاد الشام وخاصة لبنان‬ (غيتي)

وصفة الجلّاب لـ5 أشخاص

المكونات:

كوب من دبس العنب

3 أكواب من الماء

كوب من الزبيب

ربع كوب من ماء الورد

كوب من السكر

بعض حبّات البخور

نصف كوب من الفستق

نصف كوب من الصنوبر

نصف كوب من اللوز

طريقة التحضير:

انقعي الزبيب في الماء ليوم كامل في الثلاجة.

وحين يصبح الزبيب لينا اهرسيه مع الماء.

أضيفي دبس العنب، والسكر، وماء الورد، واخلطي جيّدا.

صفّي المزيج عبر استخدام قماش ترشيح (شاش).

أشعلي البخور في طبق مقاوم للحرارة، ثم ضعيه في الوعاء الذي يحتوي على الجلاب.

غطي الوعاء بفوطة ليبقى الدخان متركزا داخل الجلاب.

اتركي الوعاء كما هو حتى تلاحظي أن طبقة البخور طفت على سطح الجلاب.

ارفعي طبق البخور من وعاء الجلاب، وانقلي المشروب لإناء زجاجي بعد تحريكه وضعيه في الثلاجة.

عند التقديم، امزجي الجلاب مع الثلج المطحون والمكسرات المنقوعة قبل وقت بالماء، وقدميه لعائلتك.



فوائد الجلاب

للجلاب فوائد كثيرة، كما تقول ثروت صيداوي، ومنها -إضافة إلى الارتواء بعد العطش- تزويد الجسم بالطاقة السريعة، وتنشيط الدورة الدموية، وبناء خلايا الدماغ، وعلاج حموضة المعدة، وتليين الأمعاء، ومحاربة الإمساك، وتقوية الأعصاب وعضلات الجسم، والحماية من التسمم الغذائي، وتسهيل عملية الهضم، وعلاج انتفاخ المعدة، وتجديد خلايا البشرة.

‪من أشهر وأهم عصائر رمضان الجلاب والتمر الهندي والسوس‬ (غيتي)

مشروب التمر الهندي

ضعي مقدار كوب من التمر الهندي مع ثلاثة أكواب من الماء، وانقعيه في الماء ليلة كاملة.

في اليوم التالي، يتم فركه باليدين جيدا حتى تخرج عصارة التمر الهندي كلها في الماء.

قومي بتصفيته، وأضيفي لتر ماء أو أكثر حسب الكثافة المطلوبة، ونصف ملعقة ماء الورد، وكوبا من السكر الناعم.

ضعي المكونات في الخلاط، واخلطي جيدا، وضعي المزيج في وعاء بالثلاجة حتى موعد الإفطار، وبالهناء والشفاء.

فوائد التمر هندي

يتمتع التمر هندي بفوائد لا يمكن إهمالها، مثل: تحسين الهضم؛ فهو من أهم الملينات الطبيعية نظرًا لمحتواه العالي من الألياف الغذائية، كما يحسن الدورة الدموية، ويسهم في حماية القلب، والقدرة على السيطرة على السكري مع تقوية المناعة والجهاز العصبي، كما أنه مضاد قوي للأكسدة والالتهاب، حسب صيداوي.

مشروب السوس

يعد هذا المشروب من العصائر المفيدة جدا للصحة خلال شهر رمضان، ويضفي وجوده سحرا خاصا على المائدة الرمضانية.

المقادير:

2 كوب من العرقسوس

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

الطريقة:

يوضع العرقسوس في إناء ويخلط مع البيكربونات، بعدها يضاف الماء ويترك جانبا لمدة لا تقل عن ساعتين.

تتم تصفيته باستخدام كيس من القماش، ويكون هناك وعاء تحته، وتتم إضافة الماء إلى العرقسوس مع الضغط عليه ليتصفى في الوعاء أسفل كيس القماش.

يوضع في الثلاجة لحين تقديمه على مائدة الإفطار أو السهرة أو السحور.

فوائد السوس

للسوس العديد من الفوائد؛ فهو يساعد على علاج تقرحات المعدة، كما يساعد الكبد على التخلص من السموم التي تصيبه، إلى جانب ذلك فإنه يعد من فواتح الشهية، ويناسب المصابين بالنحافة، كما تقول صيداوي.

وتضيف أن السوس يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويخفض نسبة الكوليسترول بالدم، ويساعد على تقوية جهاز المناعة، ويسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة، إضافة إلى مساهمته في التخلص من حالات الاكتئاب والأرق.