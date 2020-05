بعد وفاة الطفلة إنعام منذ 15 عاما.. صدور أول قانون لتجريم ختان الإناث بالسودان

🍃🌸Sudan makes female genital cutting a crime

In ‘new era’ for women’s rights

في السودان صار قطع الأعضاء التناسلية للإناث جريمة

في "عصر جديد" لحقوق المرأة تجريم ختان الإناث و العقومة لمرتكبها بثلاث سنوات سجن و غرامة 🙂 Congratulations for all human rights campaigners around pic.twitter.com/r6TFLW7f2c — صفـاء المنصُـورِي (@SafaAlmansory3) May 1, 2020