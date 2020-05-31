بالصور.. أفكار مبتكرة لتجديد بيتك بإعادة تدوير الأشياء القديمة وتحويلها لتحف فنية

إذا أمعنا النظر في التفاصيل الصغيرة الموجودة في المنزل، سنجد أن هنالك آلاف الأفكار المذهلة التي تمكّننا من الاستفادة من أبسط القطع والمواد المتوفّرة لدينا، في وقت نستمتع فيه بوقتنا ونمنح أنفسنا الفرصة لإخراج إبداعاتنا الداخلية التي ربما لم نكن نعلم بوجودها من قبل.

وإعادة التدوير باستخدام العبوات الفارغة والمنتجات القديمة في المنزل قد تكون مدخلا لخلق أجواء جديدة وديكور مختلف، وتساعد في كسر الملل وابتكار مساحة واسعة من التجديد وتغيير ديكور المنزل بأكمله.

لذا تقدّم مصممة الديكور سحر غصن العديد من الأفكار الإبداعية التي تسلط الضوء على أبسط المواد منها التالفة أو القديمة الموجودة والتي يمكن تحويلها إلى قطع ديكور رائعة:

أغطية البلاستيك لأعمال فنية مذهلة

استخدام أغطية البلاستيك الملونة وتحويلها إلى لوحات فنية ثلاثية الأبعاد مذهلة بأشكال مختلفة، كما تصنع أغطية القناني البلاستيكية الفارغة أرقام الساعة، وعبوات فارغة أخرى عقاربها، ووسطها.

إعادة تدوير الزجاجات الفارغة وتحويلها إلى قطع ديكور فنية (الجزيرة نت)

الزجاجات الفارغة قطع ديكور مميزة

استخدام زجاجات المياه البلاستيكية الفارغة، وقصها من أعلى ومن أسفل بحيث تكون مفتوحة، ومن ثم القيام بطلائها، ووضع بعض الأشرطة الملونة من "الساتان" لتزيينها، ووضع لاصقة من الخلف وتثبيتها في الحائط.

ويمكن استخدامها حقيبة لتخزين الأكياس البلاستيكية أو مناشف المطبخ الصغيرة، وبذلك توفر مساحة وتكون قطعة ديكور مميزة في المطبخ، كما يمكن استخدام هذه الزجاجات الفارغة بقصها من المنتصف والاحتفاظ بجزئها السفلي، وتفريغه بآلة حادة ساخنة على شكل ورود وتزيينها بالكريستال.

ومن الممكن استخدام زجاجات المشروبات الغازية من خلال قطع الجزء الجانبي منها، وإدخال حبل من الطرفين، ووضع تراب داخل هذه الزجاجة وتعليقها بعد زراعة النباتات فيها.

إعادة تدوير الأشياء التالفة من خشب وزجاجات فارغة وقطع معدنية وتحويلها لديكور أنيق

علب معدنية لإضاءة رومانسية

علب الصلصة المعدنية يمكن تعديلها لعمل إضاءة رومانسية مميزة وهادئة، بوضع طلاء العلب القديمة من الخارج باللون المفضل وتحضير مسامير ومطرقة وشموع دائرية صغيرة، بعدها يتم دق المسامير في العلب المعدنية بمسافات متفاوتة وإشعال الشموع ووضعها داخل العلب بعد إغلاق الأنوار، وهنا يظهر نور الشموع من الثقوب في العلبة المعدنية ليتوزع بشكل رائع في أنحاء الغرفة.

يمكن العمل أيضا على استخدام علب الألمنيوم أو القصدير من خلال تقطيعها لأشكالٍ مُختلفة تُستخدم للزينة بعد تلوينها، وكذلك يُمكن قصها لتصبح علبةً للشموع، وكذلك يُمكن تحويلها إلى زخارف تُزين المنزل.

إعادة تدوير الأثاث بشكل مبتكر لن تجدي مثلها في أي منزل (الجزيرة نت)

تدوير الأثاث بشكل مبتكر

الأفكار الذكية التي تحوّل أغراضا وأثاثا قديما إلى إكسسوار ديكور رائع ربما سيوجد حصريا فقط في المنزل الخاص بك، ولن تجد له مكانا في الأسواق من شدة الإبداع والابتكار في تصميمه.

فمثلاً من قال إن الصناديق الخشبية قد تصلح يوما وتتحول لطاولة جميلة في غرفة المعيشة؟ مع تدوير الأثاث كل شيء ممكن، وبفضل هذا الإكسسوار القديم الذي غالبا ما نتخلص منه، يمكن الحصول على طاولة رائعة مع بعض الإضافات البسيطة كالدهان والأرجل الخشبية، بحسب مصممة الديكور سحر غصن.

إعادة تدوير الزجاجات الفارغة بطرق فنية مبتكرة (الجزيرة نت)

كما يمكن تحويل سرير خشبي إلى أريكة خشبية تصلح في فضاء المنزل الخارجي أو الحديقة، وهكذا يكون هنالك أثاث جديد.

كما يمكن صناعة وحدة للتلفاز ملحقة بمكتبة صغيرة منخفضة الارتفاع ذات شكل بسيط وجذاب من الألواح، بعد دهانها بطلاء شفاف ليحافظ عليها ويعطيها شكلًا جديدًا.

فإعادة تدوير مصباح قديم ليكون حامل شموع أنيقا وعتيق الطراز يوحي بالرومانسية والجاذبية في المنزل، ويتم طلاؤه باللون الأبيض مع ترك بعض الآثار من السطح القديم لإظهاره بطراز قديم وساحر ليتناسب مع الشموع. كما تقترح مصممة الديكور سحر غصن تحويل الستائر القديمة إلى وسائد.