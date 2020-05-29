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مرأة|عراق

شاهد.. كورونا يفرّق أما عراقية عن أولادها 4 أشهر

29/5/2020
مصعب محمود - بغداد

نوال عدنان (أم علي) عراقية تعمل طباخة في مستشفى الفرات في بغداد حيث تقوم بإعداد الطعام للمصابين بفيروس كورونا. ورغم أنها متزوجة وأم لولدين وبنت، فإنها رفضت مغادرة المستشفى منذ نحو أربعة أشهر، وبقيت تقدم المساعدة والدعم للمصابين.

وتقول أم علي إن عملها إنساني ونبيل، وبلدها يحتاجها، ولا يمكنها ترك المصابين والذهاب إلى البيت.

المصدر : الجزيرة

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