شاهد.. كورونا يفرّق أما عراقية عن أولادها 4 أشهر

مضت العادة بشغل الرجال منصب "المختار" في عموم العراق منذ تأسيسه، وصار أشبه بالعرف المتداول والمعتاد، حتى كُسِرت القاعدة بتولي ثناء الزبيدي المنصب في منطقة السنية بالحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد.
نوال عدنان (أم علي) عراقية تعمل طباخة في مستشفى الفرات في بغداد حيث تقوم بإعداد الطعام للمصابين بفيروس كورونا. ورغم أنها متزوجة وأم لولدين وبنت، فإنها رفضت مغادرة المستشفى منذ نحو أربعة أشهر، وبقيت تقدم المساعدة والدعم للمصابين.
وتقول أم علي إن عملها إنساني ونبيل، وبلدها يحتاجها، ولا يمكنها ترك المصابين والذهاب إلى البيت.