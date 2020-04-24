بأفكار بسيطة.. ابتكري "ركن الصلاة" لإضفاء الأجواء الرمضانية على بيتك

لاريسا صليعي-بيروت

مع بدء شهر رمضان الكريم، وفي ظل إغلاق المساجد لمقاومة كورونا، يمكنك ابتكار ركن مميز في المنزل يوحي بالراحة والهدوء والسكينة، وهو تنسيق ديكور "ركن الصلاة".

هذا الأمر لا يتطلب تخصيص غرفة صلاة كاملة، بل زاوية مليئة بالروحانيات بعيدة عن الضجة وأي ملهيات، لذلك التقت الجزيرة نت مصممة الديكور ياسمين غلاييني لتقدم لك بعض الأفكار المبتكرة لتصميم ديكور ركن للصلاة في منزلك بشكل عصري ومناسب، ويحفز أفراد أسرتك على أداء صلاتهم في أجواء مميزة.

تصميم الركن

يجب اختيار الركن بحيث يكون الحائط هو وجهته للقبلة، ويمكن تزيينه بزخارف إسلامية أو ملصق لصورة الكعبة.

وتنصح مصممة الديكور ياسمين بأن تكون الزاوية المخصصة للصلاة ذات إضاءة خافتة توحي بالراحة والهدوء، ويمكن وضع وحدة إضاءة ناعمة، كما يمكن استخدام زينة رمضان من الأنوار وتشغيلها وقت الصلاة، إضافة إلى وجود سجادة الصلاة مع بعض الإطارات واللوحات التي تحتوي على آيات قرآنية، وإضافة مكتبة صغيرة تضم المصاحف وكتيبات الأدعية، وهذا يعتمد على مدى توافر المساحة الكافية في بيتك.

وتنصح مصممة الديكور باختيار الركن المخصص للصلاة بعيدا عن غرف المعيشة وعن الضوضاء، ويمكن فصله بواسطة فاصل خشبي لستر هذا الركن وفصله تماما عن باقي الأماكن.

كما يمكن وضع طاولة جانبية عليها فانوس رمضان، مع المصحف وكتيبات الأدعية.

‪الزاوية المخصصة يجب أن تحتوي على إضاءة خافتة وسجادة للصلاة مع بعض اللوحات الدينية‬ (الجزيرة)

لمسة رمضانية خاصة

كما يمكن استخدام قماش الخيامية لعمل مفرش للطاولة ومخدات صغيرة للكراسي لزيادة الشعور بأجواء رمضان، وإضافة لوحات مكتوب عليها لفظ الجلالة مثلا أو "رمضان كريم" إلى الحائط أو الطاولة، مع مبخرة للبخور العربي.

وسائد رمضانية للراحة

يمكن إضافة وسائد بنقوش شرقية على الأرض، أو مخدات على المقاعد للراحة أثناء الجلوس. ويمكن وضع "البوف" وهي وسائد على شكل كراس دائرية مبطنة ومزخرفة بألوان مبهجة متداخلة، وتعتبر من العناصر العملية التي تساعد على تصميم ركن مميز للصلاة، فهي تستخدم كمقاعد للراحة وسط الركعات، كما يمكن استخدامها كطاولات صغيرة لحمل المصاحف.

‪لمسات رمضانية خاصة بركن الصلاة تضفي البهجة والحيوية على منزلك خلال شهر رمضان المبارك‬ (مواقع التواصل)

زخارف إسلامية ونباتات

كما يمكن وضع مكتبة على كامل الجدار تحوي كتب الأدعية، وإلى جانبها حامل القرآن، وإضافة بساط ناعم بلون محايد للأرضية، وتوزع عليه سجادات الصلاة.

كذلك، يمكن عمل فجوة على الجدار مزودة بإنارة مخفية، وكلمة لفظ الجلالة، أو سورة قرآنية منفذة بالخشب، أو مكتوبة بالطلاء، وزخارف إسلامية مصنوعة من الخشب أو الورق.

ويمكن اعتماد ديكور أنيق ومثالي من الجبس الناعم مع الزخرفات ذات اللون الذهبي والإضاءة غير المباشرة، واعتماد ديكور يرتكز على منصة صغيرة من الخشب للصلاة مع اعتماد بعض الإكسسوارات البسيطة ومجموعة من النباتات الخضراء لتزيين الركن.

‪ركن الصلاة مهم في البيت بعد إغلاق المساجد لمواجهة أزمة كورونا‬ (مواقع التواصل)

ركن مهم في ظل كورونا

وتنهي المصممة غلاييني حديثها للجزيرة نت بالتأكيد أن وجود ركن الصلاة في المنزل مهم جدا في ظل أزمة كورونا والحجر المنزلي، وعدم إمكانية إقامة صلاة التراويح في المساجد مثل كل رمضان.

وتشير إلى أنه يجب تنظيف الركن وتعقيمه، وفرش المصليات وتعطيرها، وتجهيز الإضاءة المناسبة، مع توفير العوامل التي تساعد على التركيز والخشوع في هذا الشهر الفضيل.