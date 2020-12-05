مزيد من النساء اليوم في مراكز صناعة التغيير.. فما هي طرق دعمهن بصفة يومية؟

أصبح هناك مزيد من النساء اليوم في مراكز صناعة التغيير أكثر من أي وقت مضى، مع حصولهن على الفرص التي كنّ محرومات منها في الماضي. ولا شك في أن تمكين المرأة مفيد للمجتمع وعامل أساسي للازدهار الاقتصادي.

وتطرّق تقرير نشره موقع "إسكويلا دي لا ريكيثا" (Escueladeriqueza) الإسباني إلى بعض الطرق البسيطة التي من شأنها أن تساعد على تمكين الآخرين من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ذلك أن تمكين النساء الشابات وتعلم كيفية تمكين الآخرين سيسهمان في جعل عالمنا أكثر حيوية وترك إرث تستفيد منه الأجيال القادمة.

منح النساء الشابات فرص تنمية مهاراتهن والوصول إلى المقابلات التكوينية يساعد على تمكينهن وتحقيق أهدافهن الشخصية (شترستوك)

دعم أهداف النساء

من المهم التفكير بجدية في كيفية دعم النساء في حياتهن وهن يسعين لتحقيق أهدافهن. فما طرق دعمهن بصفة يومية؟

في بعض الأحيان قد يكون الأمر بسيطا مثل تشجيعهن على اتخاذ الخطوة المقبلة في تحقيق أحلامهن. وينبغي البحث أيضا عن طرق لمساعدتهن على تنمية مسيرتهن المهنية أو شبكات علاقاتهن.

ويساعد منح النساء الشابات فرص تنمية مهاراتهن والوصول إلى المقابلات التكوينية على تمكينهم من التقدم وتحقيق أهدافهن الشخصية.

دعم الأعمال التجارية المملوكة للنساء من أفضل الطرق لتعزيز مكانة المستثمرات الشابات في ريادة الأعمال (شترستوك)

تعامل مع شركات تملكها نساء

يؤكد الموقع أن دعم الأعمال التجارية المملوكة للنساء من أفضل الطرق لتعزيز مكانة المستثمرات الشابات في ريادة الأعمال، فلا تتردد في البحث عنها. فعادة ما يختار الأشخاص التعامل مع الشركات التي تتوافق أكثر من غيرها مع قيمهم الشخصية. وهذا يعني أنه إذا كان دعم النساء من القضايا التي تهتم بها، ففكر بتطوير مشاريعهن من خلال دعمهن.

استمع لمدونات صوتية تديرها نساء

تقدم العديد من النساء منظورا أنثويا فريدا من خلال الموضوعات التي يتم التطرق لها ومناقشتها في مدوناتهن الصوتية. اجعل من النساء الناجحات في حياتهن المهنية مصدر إلهام لك في الحياة، ولعل سماع قصصهن في المدونات الصوتية من شأنه أن يمنحك الثقة في تحقيق أهدافك.

سماع قصص النساء الناجحات في المدونات الصوتية من شأنه أن يمنحك الثقة في تحقيق أهدافك (شترستوك)

تعاون مع زميلاتك في العمل

إن دعوة العاملين معك للتعاون مع الزميلات طريقة رائعة للإسهام في جهود تمكين النساء الأخريات. وقد ظهرت حركة فعالة تطالب بسد فجوة الأجور بين الجنسين في مكان العمل، ولكن تقاضي أجر أقل من الذكور ليس الطريقة الوحيدة التي تمنع النساء من التقدم في حياتهن المهنية.

ومن الضروري إشراك المرأة في اتخاذ القرارات، خاصة مع مطالبة بعض النساء بالتعبير عن أفكارهن أثناء الاجتماعات. وتشير الإحصاءات إلى أن الرجال يستأثرون بنسبة 75% من المحادثات في أغلب الاجتماعات. وفي حال كنت تدير اجتماعا، فتأكد من إتاحة الفرصة لكل موظف سواء كان رجلا أو امرأة للتحدث.

وفي حالات أخرى قد يعني التعاون النشط مع الزميلات التأكد من خلق التوازن في فرق العمل الداخلية. ولا بد من أن تكون منتبها أيضا للنساء اللاتي تعتقد أنهن قد لا يحصلن على فرص توجيه وإرشاد كافية.

دعوة العاملين معك للتعاون مع الزميلات طريقة رائعة للإسهام في جهود تمكين النساء الأخريات (شترستوك)

توجيه النساء وتقديم المشورة لهن

إن إحاطة النساء بنماذج يحتذى بها، ذكورا وإناثا، طريقة رائعة لتمكينهن من تحقيق غاياتهن. حتى إذا كنت لا تشعر أنك متقدم بدرجة كافية في حياتك المهنية لتقديم المشورة للنساء من حولك، فمن المحتمل دائما أن يكون هناك شخص يبحث عن مرشد، وقد يكون هذا الشخص طالبة في الجامعة أو الثانوية أو امرأة لا تزال في منتصف رحلتها المهنية، أو حتى امرأة من أفراد أسرتك.