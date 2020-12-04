10 طرق لطلب ترقية في بيئة عمل متحيزة ضد النساء

أظهرت دراسة حديثة للجامعة الوطنية الأسترالية أن عدد النساء اللائي يتم ترقيتهن في العمل أقل بكثير من عدد الرجال، ولا ينلن ذلك إلا إذا طالبن بحقهن على أساس الأقدمية، ما يعد علامة على التحيز المؤسسي بين الجنسين.

شملت الدراسة ألفي متخصص في مجال الأعمال شهدوا بأن 76% من الرجال تلقوا عروضا بالترقية على الأقل مرة واحدة "بدون أن يطلبوها"، أما النساء لا تتم مكافأتهن إلا إذا طلبوا ذلك محتكمات للأقدمية والكفاءة.

لماذا عليك طلب ترقيتك؟

قبل الاحتكام لنتيجة تلك الدراسة يجب معرفة أن أستراليا من بين البلدان، التي يمكن القول إنها حققت بعض التقدم في سد الفجوة بين الجنسين؛ حيث أظهر تقرير في عامنا الجاري 2020 أن أستراليا تتقدم على بريطانيا وأميركا والهند من حيث نسبة البرلمانيات وعضوات مجالس الإدارة في أكبر 100 شركة.

ومع ذلك، تظهر نتائج الاستطلاع الأخير وجود فجوات مستمرة، بما في ذلك حقيقة أن المدراء الذكور في المتوسط ​​يكسبون أكثر من ضعف نظرائهم من الإناث، وأن الإناث أكثر عرضة للفصل من وظائفهن في أعقاب وباء كورونا.

وفيما يلي بعض النصائح من 5 مديرات تنفيذيات مررن بتجارب شعرن فيها بالتمييز ضدهن، وقاومن حتى حصولهن على مناصب تكافئ قيمتهن، وبعض أفضل النصائح لأي امرأة أخرى في رحلتها إلى القيادة، فلا تترددي في طلب حقك مثلهن.

التفاوض حول حقك وكفاءتك هو مجرد طريقة أخرى للنجاح في بيئة العمل (مواقع التواصل)

1- كوني فعالة: اخلقي لنفسك دورا هاما وقيمة مهنية ليبذل رئيسك في العمل كل ما يلزم لإبقائك جزءا من المشاريع المهمة، من خلال إنهاء العمل بسرعة وفعالية، وإنجاز المهام الشاقة، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها، وتحسين الخدمة التي تقدمها الشركة، أو طرح منتج جديد ودراسة جدواه.

2- تنمية مهاراتك: كل مهارة جديدة ملموسة تدفعك خطوة نحو الأمام؛ كتعلم لغة جديدة، أو مهارة تقنية؛ وكل علاقة مهنية جيدة بينك وبين صاحب القرار في الشركة تجعله يدرك مدى أهميتك، وكل دفعة منك لصحة عقلك وجسدك ونفسيتك ستجعلك تستمرين فيما خططت له.

3- مهارات التواصل: حسني من مهاراتك الشخصية في التواصل حتى تتمكني من إثبات قيمتك المهنية، وتصبحين شخصا يرغب الآخرون في التواصل معه للاستفادة وتبادل الخبرات والمشورة بخصوص المشاريع المستقبلية؛ فربما ما يحجبنا عن الأنظار هو فشل في التواصل، وانكباب على العمل، ما يبدو أنه غير كاف.

4- تحدثي عن إنجازاتك: أحد الاختلافات الرئيسية بين الرجال والنساء هو أن الرجال يميلون إلى التحدث عن أهدافهم المهنية، أما النساء فيعتقدن أن أداءهن سيتحدث عن نفسه، وجميعنا يعرف نتيجة ذلك؛ فالشخص الذي يحصل عادة على الترقية هو من يريدها بشدة ويطلبها؛ لذا عليك سؤال رئيسك عما يجب القيام به للتأهل لوظيفة أحلامك، ثم ضعي اقتراحاته موضع التنفيذ، أما إذا كنت قد أديت بكفاءة بالفعل في تلك الاقتراحات سابقا، ولمست رضا رئيسك عنها، ففكري في طلب ترقيتك مباشرة.

5- كوني مميزة: استمري في السعي نحو الريادة، ودخول مجال لا يفهمه غيرك. يمكنك فعل ذلك باتباع الفرص واغتنامها والمرونة عند التفكير في خطوتك التالية داخل أو خارج شركتك. إذا كان لديك فكرة عن دور تودين القيام به داخل شركتك، قومي بالبحث جديا عنه، واكتبي مقترحا، وقدميه لرئيسك في العمل، حتى يلاحظ استعدادك لأخذ زمام المبادرة، ويتذكرك في حركة الترقيات القادمة.

6- ابتسمي: قد تتعجبين من تلك النصيحة؛ لكن التمتع بروح الدعابة وتخفيف حدة الجدية جزء مهم من النجاح في بيئة العمل؛ فالضحك يجذب الناس للعمل معك، وسيجعل من دواعي سرور مديرك العمل معك، وسيطمئن لإدارتك للفريق.

اخلقي لنفسك دورا هاما ليبذل رئيسك في العمل كل ما يلزم لإبقائك جزءا من المشاريع المهمة (مواقع التواصل)

7- تفاوضي: التفاوض حول حقك وكفاءتك هو مجرد طريقة أخرى للنجاح في بيئة العمل، لا تخجلي من كثرة التفاوض فلو كنت رجلا لما خجلت من ذلك؛ لذا عليك فهم المقاييس الموضوعية لقيمتك المهنية، وكوني قادرة على التفاوض مباشرة حول المعروض عليك.

8- تماسكي: لا أحد يحب المناقشات المليئة بالعاطفة، وهذا هو السبب في أن التحدث عما قمت به -وليس ما تريدين- يعد أسلوبا رائعا للطلب؛ فتبدو عبارة "أريد إجراء محادثة حول ترقيتي" مختلفة تماما عن عبارة "أنا هنا منذ عام، وأستحق ترقية".

9- اشعري بالرضا: وهنا يعني إيجاد التوازن بين حياتك الشخصية والعمل قدر الإمكان؛ لن يساعدك الانهماك في الحصول على ترقية على الحصول عليها بالفعل، في الواقع، قد يضر ذلك بفرصك في المضي قدما بخطى ثابتة؛ فابحثي بداخلك عن الشغف والاستمتاع بعملك كحافز كبير للاستمرار.

10- قدمي أفكارا جديدة، وتولي إدارة مشاريع، وزيدي مسؤولياتك. عاجلا أم آجلا، سيؤدي هذا النوع من التفاني إلى ترقية، أو زيادة فرصتك للحصول عليها في المستقبل.