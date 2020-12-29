إزالة الروائح الكريهة من ثلاجتك بطرق بسيطة جدا

هل سبق لك أن فتحت ثلاجتك واكتشفت رائحة كريهة بشكل مزعج؟ يمكن لهذه الروائح أن تظهر بسرعة وتفاجئك وقد تبقى لأيام، وأحيانا لأسابيع، والتخلص منها ليس سهلا دائما.

قد تحاولين إزالة كل الطعام من الثلاجة للعثور على مصدر الرائحة الكريهة، ولكنك تتفاجئين أنها ما زالت موجودة كأنها تخللت بين جدران الثلاجة نفسها، فكيف عليك أن تتصرفي في هذه الحالة؟

هناك عدد من محتويات المطبخ الطبيعية والمتاحة في متناول اليد والقادرة على إزالة الروائح الكريهة، خصوصا تلك الموجودة في ثلاجتك، إليك بعضا منها:

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز والماء محلولا طبيعيا للتنظيف، ويمكن استخدامها على معظم الأسطح في جميع أنحاء المنزل، يمكنك أيضا رش بيكربونات الصودا على إسفنجة رطبة للمسح داخل الثلاجة، كما أن وعاء صغيرا من صودا الخبز موضوعا في الجزء الخلفي من الثلاجة يعمل على امتصاص الروائح، ويحتاج فقط إلى التغيير كل 3 أشهر.

خلاصة الفانيلا

أضيفي القليل من مستخلص الفانيلا في وعاء مسطح أو غطاء زجاجة، أو يمكنك نقع كرات من القطن في خلاصة الفانيلا وتركها داخل الثلاجة لامتصاص الروائح وجعل رائحتها جيدة مرة أخرى.

الفانيلا تمتص الروائح الكريهة من الثلاجة (غيتي إيميجز)

البن المطحون

ضعي وعاء صغيرا من البن المطحون الطازج غير المغطى في المجمد أو الثلاجة، اتركيه لبضعة أيام وستختفي أي روائح غير تقليدية، يمكنك حتى إعادة استخدام بقايا البن الذي استخدمته لصنع قهوتك في الصباح.

الخل

تعتمد النساء على الخل كمنظف منزلي موثوق، والذي يمكن استخدامه أيضا للتخلص من الروائح داخل الثلاجة، ولسهولة التنظيف به املئي زجاجة بخاخ نصفها خل أبيض والنصف الآخر بالماء الدافئ، ثم استخدمي البخاخ في الرش داخل الثلاجة.

سيعمل الخل على تحييد أي روائح كريهة، كما أن حموضته القوية ستحطم أي طعام عالق، تأكدي من مسح بقايا الخل جيدا بعد ذلك لإزالة رائحته.

دقيق الشوفان

إذا نفدت لديك صودا الخبز التي تستخدمينها في الأغلب فجربي دقيق الشوفان، ستعمل الحاوية المفتوحة للشوفان الجاف في الثلاجة على تحييد الروائح بشكل أفضل من صودا الخبز.

استخدام الحمضيات

واحدة من أفضل الطرق للتخلص من الروائح الكريهة من الثلاجة هي تفريغ ثمرة جريب فروت أو برتقالة وملئها بالملح ووضعها في الجزء الخلفي من الثلاجة، اتركيها في المكان حتى يبتل الملح تماما، ثم تخلصي من كل شيء واستعيضي عنها بواحدة جديدة.

يستخرج الملح رائحة الحمضيات الرائعة مثل البرتقال وينشرها في المكان، مما يجعل رائحة الثلاجة بأكملها مثل الفاكهة الطازجة.

استخدام الحمضيات واحد من أفضل الطرق للتخلص من الروائح الكريهة في الثلاجة (غيتي)

الليمون

ضعي بعض شرائح الليمون على طبق داخل الثلاجة أو نصف ليمونة ووجهها لأسفل داخل الثلاجة لبضعة أيام، سوف تمتص أي روائح كريهة وتستبدلها برائحة ليمون منعشة، يمكنك أيضا نقع بضع كرات قطنية في عصير الليمون واستخدامها لمسح الثلاجة من الداخل، سيخلق عصير الليمون رائحة لطيفة.

حان الوقت لتنظيف ثلاجتك

في بعض الأحيان تكون المشكلة أكبر من مجرد روائح طعام قليلة تفوح، إذا كنت بحاجة إلى تنظيف ثلاجتك بعمق فلا تستخدمي المواد الكيميائية التي يمكن أن تبقى على الرفوف وتنتج روائح سامة.

بعد فصل الثلاجة وإفراغها من محتوياتها قومي بإذابة كوب من الملح في لتر من الماء الساخن وامسحي به، سيعمل هذا المحلول على تنظيف الثلاجة وإزالة الروائح الكريهة منها بطريقة آمنة، ثم جففي الجزء الداخلي بمنشفة قبل إعادة وضع الرفوف والطعام والشراب.

تخزين جيد للطعام

يجب تخزين الطعام بشكل صحيح، تأكدي من استخدام حاويات محكمة الإغلاق وتنظيف أي طعام مسكوب بانتظام.

رتبي طعامك جيدا داخل الثلاجة، وضعي على حاويات الطعام تواريخ انتهاء الصلاحية.

انتبهي لبعض الطعام الذي ينزلق بسهولة إلى الجزء الخلفي من الثلاجة ويتم نسيانه ثم يتفكك ويفسد وتصدر منه رائحة غير جيدة.

التأكد من درجة الحرارة

تحققي مما إذا كانت درجة الحرارة مضبوطة داخل الثلاجة، وأن نظام الصرف ليس مسدودا.

إذا كان الجو دافئا داخل الثلاجة وليس باردا بشكل كاف فسيشجع على نمو الميكروبات ويسرّع تلف الطعام داخلها، من الناحية المثالية يجب أن تكون درجة الحرارة داخل الثلاجة بين 4 و5 درجات.