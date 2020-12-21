روشي قاسم معمرة إيزيدية عراقية مولودة عام 1887 بحسب وثائقها الرسمية، ما زالت تتمتع بذاكرة متقدة منذ الحقبة العثمانية التي عاصرتها مرورا بالانتداب الإنجليزي وصولا إلى نزوحها من منزلها في محافظة نينوى إلى أحد المخيمات في محافظة دهوك بكردستان العراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من شمال وشمال غرب البلاد.

وعن عادتها اليومية، تقول واشي -التي تتمتع بصحة جيدة وشعر أسود بصورة لافتة- إنها مواظبة على سماع الغناء الكردي يوميا، وبرامج الإذاعات المحلية التي تبث الأغاني والأخبار بالكردية، وتحرص على تناول الأطعمة النباتية بالدرجة الأولى وكذلك البيض والسمك.

روشي تعتبر أكبر معمرة في العراق، وتحاول عائلتها إدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فهم يعتقدون أنها أكبر معمرة على كوكب الأرض.