الإضاءات الخافتة والملونة.. لمسات فنية وأجواء رومانسية لديكور المنزل

يهتم مصممو الديكور بالإضاءة في ديكورات المنازل الداخلية، وتميزت هذه الإضاءات العصرية بأشكال وأفكار مبهرة، ومن أهمها "الأباليك المودرن" (الإضاءة الجدارية الحديثة) التي تضفي المظهر الأنيق لديكور المنزل.

ويمكن إضافتها في أكثر من مكان بالمنزل، مثل المدخل الرئيسي وغرفة المعيشة وغرف الأطفال، وحتى على جانب مرآة الحمام، ويتوفر تنوع كبير في تصميماتها وأشكالها الهندسية المختلفة.

الإضاءة تؤثر على الحالة المزاجية لذلك يفضل توفير الإضاءة الهادئة خاصة في غرف النوم للشعور بالهدوء والاسترخاء (بيكسلز)

الإضاءة والديكور

وتعتبر مصممة الديكور فاطمة الشامي أن هذه الإضاءات من أهم الأشياء التي يجب ملاءمتها مع طبيعة ديكور المنزل من نجف وأباليك وغيرها، ومن الضروري استخدام مجموعة من الأشكال التي تناسب الديكور العصري المنزلي الحديث.

وللإضاءة دور كبير بإظهار أناقة وروعة ديكورات المنزل، ولا شك أن الإضاءات الخافتة والملونة لها دور لا يمكن إغفاله في إضافة لمسات فنية وأجواء رومانسية لديكور المنزل.

الأباليك الكلاسيكية التي تعمل بالشموع تعكس نظرة مختلفة ورائعة بغرف المنزل (بيكسلز)

تصميمات عصرية مبهرة

وتشرح الشامي بأن هناك أباليك تعكس إضاءة للأعلى وأخرى تعكس للأسفل، ولكن تفضل الطريقة الأولى إذا كان السقف منخفضا بحيث تعكس مظهرا متألقا للديكور، وتعمل على الخدع البصرية التي تفيد بالإحساس بعلو السقف، ومن ناحية أخرى تتوفر أشكال متنوعة منها هندسية سواء كانت بالطول أو بالعرض.

وتوضح -في حديث للجزيرة نت- أن هناك بعض الأشكال المصممة من الكريستال وتستخدم لغرفة الصالون لتضفي على المكان مظهراً متكاملاً ورائعاً، كما تتوفر أشكال من الأباليك المصممة من الخشب الممزوج بالزجاج الملون، ويفضل اختيارها مع الديكورات الكلاسيكية.

أما أشكال الأباليك المصممة من المعدن فيفضل اختيارها مع ديكورات الغرف الحديثة، فمثلاً يتم اختيار أباليك مصممة من المعدن ذات شكل أسطواني باللون الذهبي اللامع والذي ينسق مع ديكور غرفة نوم باللون الرمادي.

إضاءة حديثة تتلاءم مع غرف النوم تنثر اجواء الرومانسية (بيكسلز)

وتتوفر أيضاً تصاميم حديثة تتلاءم مع أجواء غرف نوم الأطفال والكبار، وكذلك بأشكال الأزهار المجسمة والتي تحتوي على الزخارف وأشكال الشموع، بحيث تنثر أجواء الرومانسية بالغرفة.

كما تتوفر التصاميم بألوان متنوعة منها الذهبي والفضي، والألوان المحايدة والخشبية، فضلا عن أشكال الرخام.

ولا يمكن نسيان أهمية تصاميم الأباليك الكلاسيكية التي تعمل بالشموع، بحسب الشامي. فهي تعكس نظرة مختلفة ورائعة في غرف المنزل، وتتميز بالمظهر الأنيق مما يمنح الغرف أجواء رومانسية فريدة.

يفضل اختيار الأباليك التي تعكس الإضاءة لأعلى إذا كان السقف منخفضا ليظهر تألق الديكور (بيكسلز)

إضاءات الأسقف المرتفعة

وتنصح الشامي بتجهيز الجدار الذي سوف يعلق به الأباليك قبل تركيبها، بحيث يمكن توصيلها بالكهرباء بسهولة، ويفضل أن يتم تركيبها مرتفعة عن الأثاث، ويمكن إضافة لمبات "الليد" (لمبات التوفير) لأنها تعكس إضاءات مريحة للعين، وفي الوقت نفسه موفرة للطاقة، وفيها إضاءات متنوعة.

وتتابع بأنه يفضل تركيب الإضاءات على السلالم خصوصاً إذا كان المنزل يتكون من طابقين، لتكون الرؤية واضحة، وفي الوقت نفسه تضفي لمسة متألقة للديكورات.

أما إذا كان في المنزل ركن مصمم للقراءة أو شرب القهوة، فتنصح بإضافة أحد أشكال الأباليك العصرية لأنها ستضيف لمسة رومانسية ساحرة تساعد على الشعور بالاسترخاء، والاستمتاع بقضاء أوقات رائعة مع قراءة الكتب المفضلة.

ويمكن تثبيت الإضاءات في الأسقف المرتفعة، بحيث تعكس بأشكال أنيقة، مثل انعكاس الإضاءة بالأشكال الدائرية، أو انعكاسها بألوان مختلفة.

تجهيز الجدار الذي ستعلق عليه الإضاءة قبل تركيبها (بيكسلز)

الإضاءة والحالة المزاجية

وتؤكد الشامي أن الإضاءة تؤثر على الحالة المزاجية للإنسان، لذلك من المفضل توفير الإضاءة الهادئة خاصة في غرف النوم وغرفة المعيشة، للشعور بالهدوء والاسترخاء.

ويفضل تسليط الضوء على النباتات الموجودة في غرف المنزل واللوحات الفنية لأن الإضاءة تبرز جمالها، واختيار أشكال الأباليك يتوقف على ديكور الغرفة، وذلك حتى تكمل الإضاءة مفهوم ديكور الغرفة وتضيف لمسة متميزة.