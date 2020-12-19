10 أمور تحب النساء فعلها عندما يكن بمفردهن

ليس سرا أن جميعنا نرغب في قضاء بعض الوقت بمفردنا في بعض الأحيان من دون والدينا أو أطفالنا أو حتى أزواجنا. هناك الكثير من الأمور التي يمكننا القيام بها بمفردنا لأن خيالنا لا حدود له حقًا. ولكن ما الذي تحب النساء القيام به بشكل مختلف عندما يكون لديهن وقت لأنفسهن؟ فيما يلي ما تحب النساء فعله عندما يكن بمفردهن.

1. الأكل بقدر ما يردن

قال موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي إن هناك أوقاتا تستسلم فيها المرأة للرغبة في تناول لوح شوكولاتة كامل بنفسها دون الحاجة إلى ترك قطع لمجموعة من الأطفال الصغار الجائعين دائما.

ألا تستطيع المرأة أن تشرب قارورة من العصير دون أن يقاطعها شخص يطلب مشاركتها؟ بالطبع تستطيع. يمكنها فعل ذلك عندما تكون بمفردها في المنزل، حيث تكون جميع الوجبات الخفيفة اللذيذة لها وحدها فقط.

تستمتع المرأة بمشاهدة برامجها التلفزيونية المفضلة (غيتي)

2. مشاهدة البرامج التلفزيونية الخفيفة

هناك أوقات ترغب فيها النساء في متابعة برنامج تلفزيوني لا يتفاخرن بمشاهدته. لا يهتم الأطفال بهذه البرامج، ولا شك في أن أزواجهن سينتقدونهن لإضاعة وقتهن في مشاهدة البرامج التافهة. يحل الهدوء والسلام في المنزل عندما يأخذ الأب الأطفال في نزهة، ثم يكون للأم أخيرًا الوقت للاستمتاع ببرامجها التلفزيونية المفضلة.

3. الاستماع إلى الموسيقى والغناء والرقص

عندما لا يكون هناك أي شخص آخر في المنزل، يتسنى للكثير من النساء وضع أغاني بيونسيه أو تايلور سويفت أو وان دايركشن بصوت عال، والركض في أرجاء المنزل والرقص. لا يوجد شيء مثل إطلاق العنان لنفسك بين الحين والآخر.

تستمتع المرأة بالاستماع للموسيقى والأغاني المفضلة لها (غيتي)

4. الاستمتاع باللحظة

لا يمكن إنكار حقيقة أن الحب الذي نتلقاه من شركائنا وأطفالنا يملأ قلوبنا بفرح وسعادة لا حدود لهما. ومع ذلك، يجب على جميع النساء أن يعترفن بأنهن بحاجة إلى قضاء بعض الوقت بمفردهن أيضا، مثل 20 دقيقة على الأقل من العزلة يوميًا من أجل راحة البال دون أن يطرح أحد أسئلة.

5. الاسترخاء في حمام فاخر

تخيلي نفسك مسترخية في حمام فقاعات، وتضعين قناعا مرطبا للوجه، وتسمعين موسيقى مريحة للأعصاب. لا أحد يزعجك دون سبب أو يسألك متى تغادرين الحمام. يبدو هذا رائعا! مَن من النساء يمكنها رفض هذا العرض؟

6. قراءة المجلات أو الكتب

عندما يغادر الجميع المنزل، تحب النساء اغتنام فرصة نفض الغبار عن روايتهن المفضلة، والاستلقاء على الأريكة والقراءة قدر ما يشأن. وأهم هدف عند القيام بذلك هو عدم النوم.

تغتنم المرأة فرصة نفض الغبار عن روايتهن المفضلة فتقوم بالاستلقاء على الأريكة والقراءة (غيتي)

7. الجلوس لأكثر من 5 دقائق والاستمتاع بالنظافة

لن يبقى المنزل نظيفا طويلا بمجرد عودة بقية أفراد الأسرة، حيث سرعان ما يجعل الأطفال المكان بأكمله فوضويا مرة أخرى. لذلك ترغب جميع النساء (وجميع الآباء بشكل عام) في أن يستمر هذا الوقت العابر من الهدوء والسكينة لمدة أطول قليلا.

8. فعل الأشياء في المنزل دون مساعدة أحد

في بعض الأحيان، يرغب الأطفال بمساعدة الأم في المهام المنزلية، وهي طريقة رائعة لتعليمهم أن يكونوا مسؤولين ومرتبين. ومع ذلك، في بعض الأحيان تريد المرأة فقط أن تنتهي من غسيل الأطباق والعودة إلى حياتها.

وكما هي الحال، حتى عند تقديم المساعدة، يظل الأطفال مصدرا للفوضى، فهم لا محالة يحطمون ويسكبون الأشياء في هذه العملية. بالطبع، نحن نحب أطفالنا على الرغم من ذلك، ولكن علينا أن نعترف بأنه لا أحد سيجعل المكان نظيفا بشكل مناسب مثلما تستطيع النساء.

رحلة النساء إلى مركز التسوق بمفردهن دون شركائهن وأطفالهن تساعدهن على اختيار ما يرغبن فيه (غيتي)

9. الذهاب للتسوق دون الحاجة للإسراع أو مراقبة الأطفال

بالنسبة للنساء، تبدو الرحلة إلى مركز التسوق بمفردهن دون شركائهن وأطفالهن بمثابة الهروب من السجن. إنهن يشعرن بالراحة التامة، ويمكنهن اختيار الملابس وتجربتها طالما يردن دون النظر باستمرار إلى الساعة، ودون الإسراع بسبب التنهدات والآهات التي لا نهاية لها.

10. النوم

يبقى النوم عنوان المتعة، وأي وضعية نوم تتخذينها ستفي بالغرض.