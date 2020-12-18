شاهد.. العراقية شهب محسن صمّاء تتحدى الإعاقة وترسم أمانيها على الورق والزجاج

الرسامة التشكيلية العراقية شهب محسن ذات الـ 19 ربيعا من مواليد محافظة واسط جنوب شرق العاصمة بغداد، صَمَّاء، لكنها رغم الإعاقة التي رافقتها منذ الولادة، تمضي بخطىً سريعة وهي واثقة من قدرتها على الإبداع، دخلت الفن التشكيلي بشكل فطري واستطاعت أن تجعل فرشاتها ولوحاتها تتكلم بدلا عنها، وهي ترسم أحلامها وأمانيها على الورق والزجاج.