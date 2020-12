تحزم حقائبها وتبحث عن مستحقاتها المالية.. ميلانيا ترامب تتعجل مغادرة البيت الأبيض

بينما ينشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريداته الغاضبة على حسابه بموقع تويتر، ليشكك في نتائج الانتخابات الأميركية، يبدو أن زوجته ميلانيا لا تطيق الانتظار أكثر من ذلك، وبدأت بالفعل إجراءات انتقالها من واشنطن.

بعد شهر من إعلان موقع شبكة "سي إن إن" (CNN)، عن الانقسام داخل دائرة ترامب، إذ تنصحه ميلانيا بالتصالح مع فوز جو بايدن، أعلن الموقع أنه بعد أيام فقط من إعلان الإحصاء النهائي للأصوات، كلفت السيدة الأولى مبعوثا سريا لمعرفة ما هو متاح لها من حيث الميزانية وتخصيص الموظفين، لحياتها بعد الرئاسة.

وبعيدا عن محاولات ترامب لاكتشاف أي طريقة تبقيه في البيت الأبيض، وتقديم حملته الانتخابية ما يقرب 50 دعوى قضائية للطعن في الانتخابات، وباءت جميعها بالفشل، تشرف ميلانيا بنفسها على تعبئة أغراضها، لنقلها من البيت الأبيض.

وقال مصدر مقرب من ميلانيا، إنها "فقط تريد العودة إلى المنزل"، وعند سؤاله عما تشعر به السيدة الأولى حيال خطط زوجها لخوض الانتخابات مرة أخرى في عام 2024، قال المصدر إنه "قد لا تجري الأمور بشكل جيد".

ولم يعلن بعد بشكل رسمي عن مكان انتقال الزوجين بعد رحيلهما من البيت الأبيض، وأشار تقرير لمجلة "بيبول" People إلى أنهما في الأغلب سينتقلان إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، كما يقضيان بعض الوقت في أبراج ترامب في نيويورك.

في أبريل/نيسان الماضي، جاءت السيدة الأولى بموظفة جديدة تسمى مارسيا لي كيلي، لتنضم إلى طاقمها الصغير في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، وتعمل كمتطوعة، ولكن عملها كمستشارة خاصة لميلانيا عاد بمنفعة كبيرة عليها، بسبب خبرتها السابقة كمديرة مكتب إدارة البيت الأبيض.

Fantastic opportunity joining @VP aboard Air Force Two following the conclusion of today's #RNC2020 roll call vote! pic.twitter.com/kxylVdLmWk

— Marcia Lee Kelly (@Marcialeekelly) August 24, 2020