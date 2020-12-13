مللت من ديكور بيتك.. جددي جدرانه بأفكار متنوعة ومميزة وعصرية

تعتبر الجدران من أهم عناصر الديكور التي تستطيع تغيير شكل المنزل، وتضفي تأثيرا مختلفا للجو العام للغرفة والمنزل عموما، حيث يسعى اليوم خبراء الديكور إلى إصدار نماذج عصرية بعضها بسيط يناسب الحياة اليومية، وبعضها يطغى عليه الطابع الملكي. كما أن هناك تصاميم يطغى عليها الجرأة، لكن حس الأناقة هو ما يجمع بين كل التصاميم.

وشكل ديكور الجدران هو ما يميز كل غرفة عن الأخرى ويعطيها شخصية مستقلة، فهناك أفكار وأشكال من الديكور تصلح للحمام أو المطبخ مثل السيراميك أو الموزاييك، في حين تصلح الأخشاب والحجر للغرف الداخلية والصالون.

ويعد ديكور الجدران المصدر الأول لإحداث التكامل بين عناصر المنزل بسبب تنوع واختلاف الذوق الشخصي والحس الفني، من شخص لآخر.

وتقدم المهندسة رانيا عبد الساتر النصائح والأفكار لاختيار ديكور جدران مودرن (عصري) وتسلط الضوء على مميزاته وأنواعه:

جدران خشبية

تعطي الأخشاب عامة في ديكور المنزل الانطباع بالدفء والسكينة والرقي أيضا، ويمكن الاختيار من بين العديد من الأشكال سواء كانت ألوانا خشبية لتركيبها على الجدار أو ورق جدران بلون ورسمة الخشب.

الأخشاب تمنح المنزل الانطباع بالدفء والسكينة والرقي (بيكسلز)

وللحصول على شكل مثالي للجدار مع الموديل الخشبي، يمكن إكمال الديكور بعنصر الإضاءة مثل اختيار سبوتات (لمبات) للإضاءة أو لمبات كبيرة متدلية مثلا. كما يمكن المزج بين ديكور الجدار الخشبي والنباتات الخضراء لأنها تمنح إطلالة دافئة ومميزة. وهذا الديكور يصلح للبيت ذي الطابع الكلاسيكي.

الجدران ثلاثية الأبعاد

تعتبر ديكورات الجدران ثلاثية الأبعاد من الاختيارات اللطيفة التي توفر ديكورا ممتعا ومميزا لغرف المنزل العصري. ولا يشترط أبدا أن تكون ذات أشكال كبيرة، بل هناك الكثير من الأفكار لورق الجدار ثلاثي الأبعاد الذي يتميز برسومات بارزة ورقيقة للغاية وبألوان متعددة.

يمكنك اختيار هذا النوع من ديكورات الجدران في الصالون أو الغرف ويمكن المزج بينه وبين دهانات الجدران العادية، فمثلا يمكن اختيار جدار واحد يكون مغطى بالديكور ثلاثي الأبعاد في حين تكون بقية الجدران بلون دهان مختلف، مع الإضاءة المناسبة له.

الجدران ثلاثية الأبعاد تميز غرف المنزل العصري (بيكسلز)

بالسيراميك

ديكورات الجدران بالسيراميك أصبحت موضة مميزة للمنازل العصرية، خاصة أشكال السيراميك الحديثة التي تعطي الطابع المميز والعصري للديكور.

ولكن هذا النوع من ديكور الجدران يستخدم أكثر في غرف المطبخ والحمام، كما يتم اختياره لسهولة تنظيفه ولأناقته في ذات الوقت وهو مناسب جدا للمطابخ الصغيرة.

الحجر أقرب للطبيعة

اللجوء في ديكورات الجدران لاستخدام مواد طبيعية مثل الحجارة بأنواعها المختلفة: طوب أو رخام وغيرها، يمنح المنزل روحا طبيعية أقرب إلى الطبيعة.

الجبس من الخامات المنتشرة خصوصا في الجدران والأسقف (بيكسابي)

كلاسيكية الجبس

الجبس من الخامات المنتشرة في الديكورات، خصوصا في الجدران والأسقف، فالتصميمات الكلاسيكية غالبا ما تستخدم الجبس، وجدار غرفة النوم يعتبر المثال الرائع على تصميم ووضع ديكور ملائم للحالة الكلاسيكية للغرفة.

يمكن في الجدار المصنوع من الجبس تفريغ أرفف بسهولة ومنحها مظهرا رائعا عن طريق الخشب في أرضية الأرفف، فهي طريقة جميلة لديكور غرف المعيشة والنوم والسفرة، وفي الأرفف يمكن وضع تحف أو كتب أو إضاءات.

محبو الكلاسيكيات عليهم اختيار اللوحات الزيتية ذات الإطارات الذهبية أو لمسة الفينتاج (بيكسلز)

اللوحات الجدارية

تعتبر اللوحات الجدارية وسيلة ديكور بسيطة وغير مكلفة للجدران، وخاصة أنه يمكن تصميمها أو طبعها وتزيينها بالإطار المفضل.

ومن يفضل الديكورات الكلاسيكية عليه اختيار اللوحات الزيتية ذات الإطارات الذهبية أو لمسة بأسلوب الفينتاج (وهو محاكاة وصورة من فترة الستينيات وما قبلها، ولكن بإطلالة معاصرة تتناسب مع الديكور العصري والموضة، الحنين للماضي هو عنوان هذا الأسلوب).

أما من يعشق الصيحات العصرية فإنه يحرص على استخدام الألوان النابضة والنقشات الكبيرة، ويتم تنسقيها مع نقشات المفروشات والوسائد.

اللوحات الجدارية بسيطة وغير مكلفة لتزيين الجدران (بيكسلز)

الفلين الصناعي

قوالب الفوم (الفلين الصناعي) البديل الحديث لقوالب جيبس بورد والخشب في الديكور، حيث تتميز بخفة وزنها وتنوع أشكالها، وهي تصلح لديكورات الأسقف والجدران على حد سواء، ويمكن إعادة طلائها لتناسب شكل الديكور الكلي للغرفة، وهي خفيفة الوزن، ولا تحتاج لوقت كبير في التركيب.

قوالب الفوم بدلا من الخشب وجيبس بورد لخفة وزنها وتنوع أشكالها (بيكسلز)

النباتات

في الديكور الحديث أصبحت النباتات تستخدم لديكور الجدران أيضا. يمكن أيضا الاستعانة بجدران النباتات في البلكونة أو إذا كان هنالك مساحة خارجية في المنزل. يمكن المزج ما بين ديكور النباتات في الجدران بإكسسوارات وإضاءة مختلفة للحصول على أجواء منعشة ومبهجة للمنزل.

المزج ما بين النباتات والإكسسوارات وإضاءة مختلفة للحصول على أجواء منعشة (بيكسلز)

المزج بين عدة خامات

وتتابع عبد الساتر شرحها موضحة أن بعض الخامات مثل الأخشاب ما تزال تستخدم في ديكورات الجدران منذ مدة طويلة، مع ظهور أشكال وطرق جديدة لتشكيله واستخدامه، إلى جانب ظهور بعض الخامات الحديثة مثل الفوم، ويمكن المزج بين عدة خامات في غرفة واحدة، مثل استخدام الجبس بورد وورق الجدران في غرفة واحدة.

وبحسب مهندسة الديكور، تعتبر الرفوف من ديكورات الجدران العملية والأنيقة في الوقت ذاته. فهي مساحة تخزين مثالية للكثير من الأشياء مثل الكتب وغيرها من الاكسسوارات، وأحيانا يمكن وضع بعض البراويز والشمع ذي الرائحة خاصة بالنسبة لديكور الصالون وغرفة المعيشة.

كذلك تعد المرايا من ديكورات الجدران التي تستخدم حلا لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر، فالمرايا تعكس الضوء بشكل رائع مما يعطي إحساس بالاتساع. ويمكن توظيف المرايا في المنزل بأشكال مختلفة وأفكار تجعلها تبدو قطعة ديكور أنيقة.