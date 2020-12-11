5 إستراتيجيات لمنع زملاء العمل من مقاطعتكِ أثناء عرض أفكاركِ

لا أحد يرغب في مقاطعة الآخرين لحديثه أثناء عرض أفكاره في اجتماع خاص بالعمل، فالأمر يتعدى عدم حصولك على فرصة لإنهاء كلامك؛ إذ يوحي أيضا بأن من قاطعك لا يعتقد أنك تقولين شيئا ذا قيمة.

كشف تقرير لشركة "ماكنزي آند كومباني" (McKinsey & Company) الأميركية للاستشارات، صادر عام 2019، بعنوان "النساء في أماكن العمل" (Women In The Workplace)، أن النساء تتم مقاطعتهن بنسبة 50% من الوقت في الاجتماعات، كما أن 38% أكدوا على أن الآخرين يسرقون أفكارهم. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب العمل عن بعد وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، خلال عام 2020.

وأظهرت دراسة أخرى من جامعة كاليفورنيا أنه في سلسلة من المحادثات المسجلة، تبين أن ما يقرب من 96% من المقاطعات حدثت نتيجة تحدث الرجال ومقاطعتهم للنساء.

تقول باتريشيا سيبرايت، مستشارة الخطابة ومؤلفة الكتب لموقع "ستايلست" (Stylist) البريطاني، "يقاطع الرجال النساء؛ لأنهم يشعرون أنهم يستحقون ذلك، ويرجع ذلك أيضا إلى قدرتهم على الإفلات من العقاب، وتعودهم عليه، وأيضا بسبب الاختلافات في أسلوب التواصل بين الرجال والنساء".

تضيف سيبرايت "يميل الرجال في الأوساط المهنية إلى المنافسة، بينما تتعاون النساء، وعندما تتواصل النساء، فإنهن أكثر اهتماما بالاستماع والتعاون والتواصل ثنائي الاتجاه، وتميل تفاعلاتهن إلى أن تكون أقل قتالية وخصومة من الرجال".

من جانبها، ترى الكاتبة ليزلي شور في مقال لها على موقع "فوربس" (Forbes)، أن الرجال يقاطعون لأخذ الكلمة في كثير من الأحيان؛ لأن من يتكلم تكون له القوة، بينما تقل احتمالية مقاطعة النساء كثيرا؛ لأنهن يعتبرن أن في ذلك عدم احترام.

يثبت ذلك أيضا الدراسة، التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول كيفية أداء الفتيات والفتيان البالغين من العمر 15 عاما، عندما يطلب منهم العمل معا. كانت نتيجة الدراسة أن الفتيات تفوقن على الأولاد في حل المشكلات، التي تتطلب التعاون. وقد تكررت النتائج نفسها في كل بلد حول العالم تقريبا.

وتعليقا على البحث، أشار أندرياس شلايشر، مدير مديرية التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن "المرأة تظهر مواقف أكثر إيجابية تجاه العلاقات؛ مما يعني أنها تميل إلى أن تكون أكثر اهتماما بآراء الآخرين وتريد أن ينجح الآخرون".

ولكن إذا كان الرجال يميلون إلى المنافسة أكثر من النساء، حسب دراسة بعنوان "كيف يرى الرجال والنساء المنافسة بشكل مختلف" والمنشورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في مجلة "هارفارد بيزنس ريفيو" (Harvard Business Review)، وتميل النساء إلى التعاون أكثر من الرجال، فكيف يمكن للمرأة أن تصمد في ظل نظام العمل، الذي يسيطر عليه الرجال غالبا.

يقدم موقع "فاست كومباني" (Fast Company) عدة نصائح في هذا الشأن.

1. التأكيد على رغبتك في إكمال حديثك

إذا وجدت أن الشخص الآخر يستمر في مقاطعتك، توقفي مؤقتا، وقولي له إنك ترغبين في الانتهاء.

يمكنك اختيار أن تكوني واضحة وواثقة ومباشرة، كأن تقولي مثلما قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، عندما قاطعها مايك بنس في مناظرة نائب الرئيس، حيث أجابت بهدوء؛ لكن بشكل مباشر للغاية "السيد نائب الرئيس، أنا أتحدث".

يمكنك أن تكوني حازمة بشكل أقل، كأن تستخدمي عبارات مثل، "من فضلك دعني أنهي نقطتي".

يمكنك استخدام نهج التفاوض كأن تقولي "أنا مهتمة بسماع وجهة نظرك؛ لكن بعد أن أنهي كلامي"، يمكنك القول أيضا "أنا متأكدة من أنك لم تقصد مقاطعتي؛ لذلك إذا تمكنت من إنهاء وجهة نظري، والتي كانت…".

يمكنك أن تكوني إيجابية أيضا، فتقولي "أنا سعيدة لأنك حريص على المساهمة؛ لكن دعني أنهي وجهة نظري".

تحدثي بثقة، يمكن لنبرة صوتك ذاتها أن تثني من يريد أن يقاطعك عن فعل ذلك (مواقع التواصل الاجتماعي)

2. تحدثي بقوة

في بعض الأحيان، يمكن لنبرة صوتك ذاتها أن تثني من يريد أن يقاطعك عن فعل ذلك، إذا تحدثت بثقة وبذلت جهدا إضافيا، لن يجد أحد فرصة مناسبة لمقاطعتك. كذلك تجنبي الكلمات والعبارات التي تبدو مؤقتة، ولا تجعلي صوتك ينخفض ​​في نهايات الجمل. الفكرة هي إرسال رسالة إلى المستمعين أن ما تقولينه مهم ويستحق اهتمامهم.

3. لا تأخذي المقاطعات بشكل شخصي

تقول جوديث همفري، الكاتبة في موقع "فاست كومباني"، أحيانا تكون المقاطعات أثناء الحديث أمرا وقحا وفي كثير من الحالات يكون هناك تمييز على أساس الجنس؛ لكن حتى مع ذلك، حاولي ألا تأخذي تلك المداخلات على محمل شخصي، أو على الأقل حاولي ألا تظهري ذلك. حتى لا يعرف الآخرون أنهم انتصروا عليك، حافظي على تماسكك ومهنيتك قدر الإمكان، وكوني حازمة واستمري في التركيز على رسالتك.

لا تطلبي الإذن ممن يقاطعك للاستمرار في عرض أفكارك (بيكسابي)

4. استمري في الحديث

الشيء المهم هو عدم السماح لنفسك بالصمت بعد أن تمت مقاطعتك. لا تستسلمي، تذكري أن الحديث كان معك وأن من قاطعك هو من عليه أن يفسح لك المجال لتنتهي من تقديم أفكارك، كل من يقاطعك يحتاج إلى معرفة أن لديك القوة للمضي قدما.

5. لا تطلبي الإذن

تؤكد همفري، على أهمية ألا تطلبي الإذن ممن يقاطعك للاستمرار في عرض أفكارك، ولا تعتذري أبدا، لا تقولي "أنا آسفة، أرغب في الانتهاء" أو "من فضلك دعني أنهي"، فهذا يعطي انطباعا خفيا على عدم ثقتك في نفسك.