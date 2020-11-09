12 سلوكا سيّئا يفعله الآباء ويؤذي الأطفال على المدى الطويل

على الرغم من عدم إدراكنا لذلك، لكننا لا نستطيع حماية أطفالنا من كل شيء، وجعلهم أقوياء من خلال دفعهم إلى الاعتماد على أنفسهم في فعل كل شيء. لذلك ينبغي لنا أن نحقق التوازن عندما يتعلق الأمر بالأبوة والأمومة، وهو ليس بالأمر الهيّن الذي قد يبدو عليه.

وفي تقريره الذي نشره موقع "أوارنس آكت" (Awareness Act) الأميركي، قال الكاتب جيرالد سينكلار إنه لا يوجد دليل إرشادي يعلّمك كل ما يتعلق بالتربية، حيث إن كلا منا يفعل الأشياء بطريقته الخاصة.

في المقابل، قد تكون بعض السلوكات مؤذية جدا في حال تكرّرت لسنوات متتالية. لذلك، تأكد من أنك تهتم بأطفالك وتساعدهم على التقدم في الحياة.

1. فِعل كل شيء عوضا عنهم

قد نرغب في إنجاز بعض الأشياء لأطفالنا، لكننا لسنا بحاجة إلى القيام بكل شيء من أجلهم. في المقابل، ينبغي لهم تجربة بعض الأشياء بأنفسهم دون التغافل عن مراقبتهم.

2. مطالبتهم بإنجار العديد من المهام

أوضح الكاتب أن أطفالك ليسوا ملكا لك. لذا عليك تركهم يستمتعون بين الحين والآخر بطفولتهم، ومنحهم فترات راحة.

3. السماح لهم بالجلوس أمام الشاشة طوال اليوم

لا يعدّ السماح للأطفال بقضاء جلّ وقتهم على الإنترنت خيارا جيدا، نظرا لأنهم يحتاجون إلى قضاء بعض الوقت بعيدا عن التلفزيون والهاتف والكمبيوتر.

وكلما حاولت التواصل معهم بطرق أخرى، سيتحسّن شعورهم بوجه عام. وعلى الرغم من أنه ينبغي على الأطفال قضاء بعض الوقت مع التكنولوجيا، فإنهم لا يحتاجون إلى القيام بذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

4. تضخيم الأمور بسبب تفاصيل غير مهمة

بالتأكيد قد نشعر في بعض الأحيان بالإحباط. في المقابل، لكن عليك ألا توجّه هذا الشعور نحو أطفالك، حيث إن التفاصيل الصغيرة لن تكون مهمة فيما بعد، ولذلك تأكد من اختيار الوقت والسبب المناسبين للنقاش.

5. عدم تكليف الأطفال بأية أعمال منزلية على الإطلاق

على الرغم من رفض الأطفال إنجاز الأعمال المنزلية في أغلب الأوقات، فإنهم يحتاجون إلى تكليفهم ببعض المهام. ليس من الضروري أن نفرض عليهم قائمة طويلة من الأعمال التي ينبغي إنهاؤها، بل يمكن الاكتفاء بترتيب فرشهم، مما سيساعدهم على تحمّل المسؤولية.

لا ينبغي فرض قائمة طويلة من الأعمال على طفلك ومطالبته بإنهائها (غيتي إيميجز)

6. عدم السماح لهم بالشعور بالألم

لا يحتاج أطفالك إلى أن يعيشوا حياة بائسة، لكنهم بحاجة إلى اختبار المشاعر السلبية التي من الممكن أن يشعروا بها. وفي حال كان هناك ما يؤلمهم، اجلس وتحدث معهم. أما إذا حميتهم من الألم طوال حياتهم، فسيكون من الصعب عليهم تقبّل هذا الشعور لاحقا مع تقدمهم في السن.

7. مدحهم عندما يحقّقون إنجازا رائعا

يستحق أطفالك الثناء والتقدير على جهودهم. فعلى سبيل المثال، إخفاقهم في الحصول على درجة جيّد جدا في الاختبار لا يعني أنهم لم يثابروا أو يدرسوا بجدّ. لذا ينبغي لك أن تُعلمهم أن بذل قصارى جهدهم يعدّ إنجازا جيدا بما فيه الكفاية. وبالإضافة إلى ذلك، حاول أن تبقِ توقعاتك واقعية عندما يتعلّق الأمر بأطفالك.

8. عدم السماح لهم بالتصرّف على طبيعتهم

أشار الكاتب إلى أن أطفالك ليسوا نسخة مصغّرة عنك. لذلك، دعهم يعبروا عن أنفسهم ويحاولوا اكتشاف شخصيّتهم. كما أنه ليس من الضروري أن يكونوا مثلما تريد، بل ينبغي لهم أن يتّبعوا حدسهم ورغباتهم.

9. إخافتهم لدفعهم إلى فعل ما تريد دائما

لا يمكنك استخدام سياسة التخويف للسيطرة على أطفالك طوال الوقت. وعلى الرغم من أنك قد تحتاج في بعض الأحيان إلى إخافتهم، فإنهم يحتاجون في الواقع إلى تعليمهم كيفية احترامك لينجزوا الأشياء التي تطلبها منهم. وفي الواقع، لا يعدّ التخويف وسيلة جيدة لإنجاز المهام لأن ذلك سيفسد علاقتك بهم مع تقدمهم في السن.

10. لا تكن الأب الذي لا يريد أن يغضب طفله

ليس من الضروري أن يكون أطفالك أفضل أصدقائك، نظرا لأنك إذا عاملتهم كذلك دائما، فلن يحترموك كما يجب.

ليس بالضرورة أن تصبح صديقا لأطفالك (بيكسلز)

11. التقليل من شأن عواطفهم

سيختبر أطفالك بعض المشاعر المختلفة، ومن ثم لا ينبغي لك إخبارهم بأن مشاعرهم خاطئة، بل ساعدهم على فهم الأشياء بطريقة أفضل من خلال التحدث عنها.

12. عدم تمضية الوقت الكافي مع أطفالك

أطفالك بحاجة إليك. وبينما تعتقد أن الإفراط في العمل لضمان راحتهم يعدّ أفضل طريقة لإعالتهم، فإنك بحاجة أيضا إلى تخصيص وقت لهم. في الحقيقة، يرغب أطفالك في أن تكون إلى جانبهم دائما، وأن تقضي أيام إجازتك معهم بدل العمل لوقت إضافي. وفي حال كنت مضطرا للعمل ساعات إضافية، فلا تنسَ قضاء الوقت معهم كلما كنت موجودا في المنزل.