من أكثر العوامل التي تساعد على التدفئة.. 7 نصائح لاختيار أغطية السرير

النوم العميق هو صديق الشتاء القادر على توفير أكبر قدر من الدفء والراحة التي نفتقدها خلال ساعات النهار، والجميع يهرب إلى الأسرَّة وتحت الأغطية المختلفة للشعور بالدفء، بعيدًا عن موجات البرودة والصقيع.

وتعتبر أغطية السرير في الشتاء من أكثر العوامل التي تساعد في التدفئة، وللحصول على أفضلها لا بد من اتباع بعض النصائح التي تساعد في الاختيار المناسب والمتناسق مع بقية مكونات الغرفة.

تنسيق غطاء السرير في الشتاء

تقدم خبيرة الديكور غنوى شقير إرشادات لكيفية انتقاء وتنسيق غطاء السرير بالشتاء في الآتي:

1- لدى اختيار غطاء السرير في الشتاء يجب أن يتم التركيز على خامته، لأنها مصدر التدفئة الأساسي، ويجب الاختيار بين الكتان الناعم والصوف الناعم والفايبر والفرو، فهذه الخامات تساعد في إمداد السرير بالتدفئة اللازمة.

2- عدم اختيار أغطية السرير الصغيرة، والحصول على المفروشات الكبيرة التي تغطي جوانب السرير وتمنع تسرب الهواء والبرودة أثناء النوم، وتساعد في الحصول على الدفء من كافة الجوانب.

3- اعتماد الألوان الدافئة كالبني والبيج والبرتقالي ودرجات الألوان المخملية في فصل الشتاء، وهذه الألوان هادئة وداكنة وتعطي الإحساس بالدفء.

يجب الاختيار بين الكتان والصوف الناعم والفايبر والفرو لإمداد السرير بالتدفئة (مواقع التواصل)

4- الحرص على أن تكون الملاءات من خامة أغطية السرير نفسها لتمنح الشعور بالدفء.

5- عدم تجاهل أهمية الوسائد على السرير، ويجب استخدام أغطية للوسائد من خامة المفروشات نفسها، إذ في الغالب لا أحد يتخلى عن الوسائد أثناء النوم لأنها تعطي الإحساس بالراحة والدفء.

6- الحرص على اقتناء أغطية النوم المصنوعة من الصوف الناعم، ليمنح الجسم الدفء المطلوب، فيمكن اقتناء الألحفة (الأغطية السميكة) القطنية والتي تعطي السرير أناقة إلى جانب تحقيقها للتدفئة المطلوبة في أسرع وقت.

7- من المفضل أن تحمل أغطية السرير لمسات أنيقة من خلال طبعات متنوعة ورسومات مختلفة ونقوش رائعة، ومنها أشكال هندسية مميزة والتي تعطي تناسقا في الجمالية والرقة، إضافة إلى الخطوط المتداخلة فيما بينها أو نقشة الورود التي يمكن اعتمادها بلمسات من الألوان الداكنة لتكون مناسبة للشتاء.

ألوان أغطية السرير لعام 2021

وتكمل خبيرة الديكور غنوى شقير شرحها عن أفضل ألوان السرير في فصل الشتاء 2021:

الأغطية بألوان الكشمير تضفي على غرفتك شعورا بالهدوء، كما تريح العين (مواقع التواصل)

ألوان الكشمير

الأغطية بألوان الكشمير (المائلة لتدرجات اللون الوردي الفاتح)، والألوان الفاتحة تضفي على غرفتك الشعور بالهدوء، وتريح العين.

اللون البنفسجي

مجرد دخول اللون البنفسجي في الأغطية، يمنح الشعور بهدوء الأعصاب ويساعد في إراحة النفس. ومن الضروري أن يكون الديكور متناسقا مع هذا اللون الداكن المتناسب مع أجواء الشتاء.

اللون الأخضر

يساعد اللون الأخضر في إبعاد الشعور بالإحباط والاكتئاب ويعالج الحالة المزاجية السيئة، لذلك يمكن وضع غطاء بهذا اللون على السرير.

يجب منح أهمية خاصة للوسائد على السرير (بيكسلز)

أفضل أنواع أغطية السرير 2021

كما تتحدث خبيرة الديكور عن أفضل أنواع أقمشة غطاء السرير في فصل الشتاء لعام 2021:

المخمل

من أفخم أغطية السرير هي المخملية، إضافة إلى أن خلفية السرير المخملية من أجمل الأشكال التي يمكن استخدامها في غرفة النوم.

إضافة مفرش صغير من الفرو إلى الغطاء البسيط تعطيه رونقا خاصا ومثاليا لفصل الشتاء (بيكسلز)

الصوف والفرو

يجب أن تناسب أغطية السرير في غرفة النوم الأجواء الشتوية، لذلك فإن اختيارها يكون بأقمشة شتوية الطابع منها الصوف أو الفرو أو المواد القطنية السميكة التي يدخلها الصوف أو خيطان الكروشيه (الحياكة). كما يمكن إضافة "شلحة" (شال أو مفرش صغير) من الفرو إلى الغطاء البسيط لأنه يعطي رونقا خاصا ومثاليا لفصل الشتاء.