5 فوائد مؤكدة ستجعلك تتوقفين عن استخدام المكياج

يشيد كثيرون بمزايا التوقف عن وضع مساحيق التجميل، ولعل هذا ما يفسر عزوف العديد من النساء في السنوات الأخيرة عن تطبيقه عند الخروج من المنزل.

وفي تقرير نشرته مجلة "إستيلو نيكست" (estilonext) الإسبانية، قالت الكاتبة مريتكسل إيكسالوك إن المؤثرات على منصة إنستغرام، مثل سيلينا غوميز وكايلي جينر أو بيلا حديد حطمن الأرقام القياسية في عدد الإعجابات على صورهن التي ظهرن فيها بدون مكياج. ويبدو أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة جدا بين الأوساط الفنية وغير الفنية.

ما سر توقف النساء عن وضع المكياج؟

تشير العديد من الدراسات إلى أن وضع المكياج لا يزيد من جاذبية المرأة فحسب؛ بل يزيد أيضا من مستوى الثقة بالنفس لديها. وفي بعض الأحيان، قد يعد امتناع المرأة عن وضع مساحيق التجميل علامة على التكاسل في الاهتمام بنفسها وعدم مواكبة الموضة.

ولكن في السنوات الأخيرة انقلبت الموازين، لتثور العديد من النساء على السطحية التي تروج لها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التخلي عن المكياج والظهور على طبيعتهن.

التوقف عن وضع مستحضرات التجميل يعني أنك لست بحاجة لتعديله في كل مرة وستستمتعين بحرية أكبر (بيكسلز)

فوائد التخلي عن مستحضرات التجميل

هذه المزايا ستشجعك على الانضمام إلى صف النساء من المشاهير اللواتي ينشرن صورا يكن فيها بدون مكياج على مواقع التواصل.

1. نضارة البشرة

من بين أهم فوائد التوقف عن استخدام المكياج أن بشرتك ستبدو أكثر نقاء ونضارة وصحة على المدى الطويل، وإذا وضعت كريم الأساس والمساحيق جانبا، ستكون بشرتك قادرة على التنفس أكثر. تحتاج البشرة أيضا إلى الأكسجين، وإذا غطيت بطبقة سميكة من المكياج سيؤدي ذلك إلى انسداد المسام.

عادة ما تلجأ النساء لاستعمال مستحضرات التجميل لتغطية المسام أو إخفاء عيوب البشرة على غرار الرؤوس السوداء المزعجة والبثور، في حين أن تنظيف الوجه وغسله مرتين في اليوم والتقليل من وضع المكياج يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة لفترة أطول.

إضافة لذلك تحتوي معظم منتجات التجميل على مواد كيميائية وجزيئات سامة تمتصها البشرة، ما يعني أن التخلي عن المكياج سيكون مفيدا لصحة الوجه والجسم بشكل عام.

2. المظهر الطبيعي

من مزايا الاستغناء عن المكياج، إظهار جمالك الطبيعي، والخروج إلى الملأ بدون مكياج، من شأنه أن يمنحك إطلالة طبيعية وبشرة صافية ومشرقة.

الاستغناء عن المكياج يظهر جمالك الطبيعي ويمنحك إطلالة طبيعية وبشرة صافية ومشرقة (غيتي)

3. توفير الوقت والمال

التخلي عن استخدام مستحضرات التجميل يساعدك على توفير المال، خاصة أن النساء معروفات بإنفاق أموال كثيرة على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

ومن ناحية أخرى فإن التخلي عن الروتين الصباحي لوضع المكياج والخروج من المنزل بمظهر طبيعي، سيوفر لك الوقت الذي يمكنك استغلاله لإعداد مائدة إفطار صباحية صحية أو الذهاب للعمل باستعداد نفسي أكبر.

4. المزيد من الحرية

من بين الفوائد الأخرى للتوقف عن تطبيق مستحضرات التجميل أنك لن تضطري للقلق بشأن ما إذا كان مكياجك يبدو جيدا في جميع الأوقات، وهذا يعني أنك لست بحاجة لتعديله في كل مرة وستستمتعين بحرية أكبر.

بعض الدراسات أثبتت أن هناك علاقة بين الاستخدام المنتظم لمستحضرات التجميل والقلق أو التوتر (بيكسلز)

5. المزيد من الثقة بالنفس

الاستغناء عن مساحيق التجميل يمكن أن يزيد من ثقتك بنفسك ويُنمي احترامك لذاتك، بحسب الكاتبة. ولا شك أن مستحضرات التجميل تزيد من جاذبية المرأة وتجعلها أكثر رضا بشأن مظهرها؛ إلا أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك علاقة بين الاستخدام المنتظم لمستحضرات التجميل والقلق أو التوتر.

كما خلصت إحدى الدراسات إلى أن النساء اللواتي يستخدمن مستحضرات التجميل بصفة أقل يتمتعن بثقة بالنفس أكبر ممن يستخدمنها بصفة منتظمة، فضلا عن زيادة احترام الذات والاستقرار العاطفي. وبالمثل، فإن النساء اللواتي توقفن عن وضع المكياج لمدة أسبوعين انخفضت مستويات التوتر لديهن.