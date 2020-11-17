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بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

الملاكمة الهولندية ترتدي الحجاب داخل المسجد من أجل تلقينها الشهادتين واعتناقها الإسلام (مواقع التواصل)
الملاكمة الهولندية ترتدي الحجاب داخل المسجد من أجل تلقينها الشهادتين واعتناقها الإسلام (مواقع التواصل)
17/11/2020

عبّرت بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" -الملقبة "بالسيدة تايسون"- عن سعادتها الغامرة بعد اعتناقها الإسلام بشكل رسمي وأمام شهود.

وقالت روبي في تعليق على صورة لها من أمام مسجد بهولندا، نشرتها على صفحتها الرسمية عبر تطبيق إنستغرام أمس الاثنين؛ "بعد التدرب لسنوات، أنا فخورة جدًّا بأنني أخيرًا تحولت رسميًّا إلى الإسلام".

وأضافت "سبق أن قلت الشهادة بنفسي، لكنني الآن أقولها رسميا في المسجد مع شهود. ما شاء الله، أنا سعيدة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للملاكمة الهولندية وهي ترتدي الحجاب داخل المسجد الذي تواجدت فيه، من أجل تلقينها الشهادتين واعتناقها الإسلام.

وتفاعل بطل أفريقيا في الملاكمة التونسي هادي السليماني مع إعلان روبي إسلامها، معلقا في منشور على صفحته عبر فيسبوك: "اعتنقت سيدة الملاكمة الهولندية السابقة روبي الإسلام أمس في مسجد بهولندا. الله أكبر إن الله يهدي من يشاء، ربي يحفظها ويتقبل منها".

المصدر : خدمة سند
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