بين فصلي الخريف والشتاء.. دليلك لترتيب الخزائن والثياب

تخلع الخزائن ثيابها الخفيفة الصيفية والخريفية لتلتحف بثياب الشتاء الدافئة. حتى أن أغطية الأسرة والسجاد والمفارش الشتوية تحتل زوايا المنزل وتعطيها هيبة فصل البرد. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المساحة التي تأخذها الثياب الشتوية نسبة لتلك الصيفية الخفيفة بسبب ضخامة حجمها.

فهناك خطوات ضرورية ترافق هذه العملية الفصلية لترتيب الثياب وهي: من المهم عند ترتيب الثياب الصيفية إبقاء ما نريده، وغسله وتجفيفه جيدا، تحضيرا لوضعه خارج الحيز النظري لترك مساحة لثياب الشتاء.

بحسب غادة عضيمي صاحبة كتاب "غادة البيت" هناك خطوات ضرورية ترافق عملية ترتيب الثياب (الجزيرة)

التحضير للترتيب

بحسب اختصاصية التدبير المنزلي وصاحبة كتاب "غادة البيت- نصائح وإرشادات عملية" غادة عضيمي فإن الأقمشة تمتص الرطوبة وإفرازات الجسم والعطور ويغزوها العث الذي يحب رائحة الإنسان.

ولتعطير الملابس المرتبة توضع الشموع المعطرة، أو قطنة مشبعة بالعطر المفضل أو حتى زجاجة عطر فارغة من دون غطاء.

ولإبعاد العث توصي بوضع الصابون البلدي أو المعطر، أو أوراق الكينا أو قطنة مبللة بزيت الكينا (الأوكالبتوس)، أو النفتالين، أو أوراق اللافندر وإكليل الجبل والغار مع استبدالها في منتصف فترة الترتيب، أي كل 3 أشهر للإبقاء على فاعليتها.

وتشير عضيمي إلى أن الأعشاب العطرية تحفظ في أكياس ذات ثقوب دقيقة أو من قماش الأورغانزا، أو جوارب النايلون.

أما لامتصاص الرطوبة فتنصح غادة بوضع رزمة من الطبشور أو علبة مثقوبة في داخلها رماد الفحم أو حبوب الفحم النباتي.

ويمكن وضعها في صناديق أو حقائب خاصة أو في طبقات علوية من الخزائن، أو في العلية (غرفة التخزين) أو أي مكان مخصص لها بعيدا عن الرطوبة.

كما نحتاج إلى بعض الثياب الخفيفة خاصة تلك التي تصلح للمناسبات بحيث نرتدي فوقها معطفا سميكا.

يشتمل الكتاب على نصائح وإرشادات تسهل عمل ربات البيوت (الجزيرة)

نصائح مهمة

ويتفق أكثر مدبري المنازل والاختصاصين في الترتيب، واختصاصي الطاقة على أمور يجب اتباعها وتختصرها عضيمي بما يلي:

1- نبدأ بالفرز أولا، فكل قطعة لم نلبسها لعامين متتاليين، نضعها جانبا لنفكر بتدويرها أو تعديلها أو منحها لجمعيات أو أشخاص يستفيدون منها. ولا بد من التخلص من الثياب -عندما نخسر الوزن الزائد- المركونة منذ سنوات.

2- نطوي ملابس الصيف، ونضع فيها الأعشاب العطرية وأوراق النباتات وبعض الأخشاب العطرية. ولكسب مساحة أكبر، يمكن وضعها في أكياس، يسحب منها الهواء فيتضاءل حجمها.

إكليل الجبل من الأعشاب العطرية المفيدة لامتصاص رائحة الثياب (بيكسلز)

وتعتبر عضيمي أنه من المهم تهوية الثياب أو غسلها، للتأكد من خلوها من العطور، خاصة أنها تغير اللون وتضعف ألياف القماش. مع الانتباه لإفراغ الجيوب.

وللتنانير ذات الثنيات تنصح للإبقاء على ثنيتها إدخالها في جوارب نايلون بشكل طولي.

أما الفساتين فتطوى عند خصرها. وللقمصان من الأفضل وضع كرتونة في الياقة كما كانت أثناء شرائها للحفاظ على شكله. وبالنسبة للأحذية من الأفضل حشوها بالجوارب.

كما تحفظ ربطات العنق ملفوفة في علب جامدة بحسب غادة.

3- لأغراض الشتاء، ينصح خبراء الطاقة والتدبير المنزلي القيام أيضا بخطوة التخلص مما لم يعد مناسبا، كي لا يأخذ حيزا لا ضرورة له. وفي لبنان مثلا هناك حملات عدة للاستفادة من ثياب الشتاء، منها الحملة الأشهر "دفا" التي تجمع الثياب لتوزعها على المحتاجين.

الطبشور يعمل على امتصاص الرطوبة من خزانة الثياب (بيكسلز)

4- ترتيب الخزانة بشكل تبقى فيه الملابس واضحة ولا يأخذ الاختيار وقتا. ففي الرفوف يمكن طوي الكنزات البناطيل، ونضع كل منها في رف. وبحيث نضع ما لا نستخدمه يوميا إلى الوراء أو في الأسفل.

ويمكن أيضا فرز الكنزات مثلا القطنية فوق بعضها وكذلك الصوفية، والخفيفة، والثقيلة، والرسمية، ما يجعلها مرتبة وظاهرة، ويجعل عملية الاختيار أسهل وأسرع.، مع تعليق الثياب الرسمية والقمصان والمعاطف، وترك مجال لبعض الثياب الخفيفة وتعليقها إما تحت المعاطف أو السترات.

5- الشالات أو الوشاحات والقفازات والقبعات توضع مع بعضها. و توجد تعاليق (علاقات) خاصة بالأوشحة في بعض المتاجر، منها تلك التي تتسع لعدد كبير. والبعض يضع كل وشاح حول التعليقة فوق الثياب فتوزع بطريقة واضحة. ويمكن طيها بطرق مختلفة أو لفها، ويمكن وضعها في صناديق مقسمة وشفافة لإتاحة الرؤية.

ومن الممكن وضع القبعات الجامدة على الخطافات أو التعاليق خلف الباب.

أما الشماعات فيمكن استخدامها لتعليق المعاطف السميكة بشكل دائم.

العمل على طي الجينزات بحيث لا تأخذ مكانا (بيكسلز)

ماذا نطوي وماذا نعلق؟

نعلق الثياب التي تتعرض للتجعيد مثل البدلات والقمصان، والفساتين والعباءات والثياب المزينة بالسلاسل والخرز الثقيل.

عدم تعليق السترات الصوفية الرقيقة والسميكة كي لا تترك التعليقة أثرا عليها.

الانتباه لعدم تعليق معطف فوق القمصان لأنه يسبب تجعدها.

تعليق السراويل بطريقة لا تترك أثرا في منتصفها.

أثناء التعليق يجب وضع درزات الأكتاف على هيكل التعليقة وترك مسافة بين القطع كي لا تجعد بعضها.

هز أو نفض القطع قبل طيها أو تعليقها في حال عدم كيها.

تطوى الأقمشة القابلة للتمدد كالصوف والليكرا والكشمير. كما يؤخذ بعين الاعتبار الوزن عند طي الثياب الثقيلة.

طي الجوارب يوضع الزوج معا كي لا تضيع إحدى الفردتين.

من الأفضل تخصيص أدراج للثياب الداخلية والجوارب، مع قواطع داخلية.

اللافندر لتعطير الثياب المرتبة وإبعاد العث عنها (بيكسلز)

حيل لإيجاد مساحة في الخزانة

ولدى غادة عضيمي بعض الحيل يمكن استخدامها لإيجاد مساحة في الخزانة:

فالسترة التي لديها قبعة أو المعروفة بـالهوديز (Hoodies)، تطوى أكمامها إلى الأمام، ثم تلف من آخرها على شكل اللفائف، للوصول إلى القبعة وتدخل فيها، مما يجعلها ثابتة ولا تأخذ مكانا كبيرا.

وكذلك الجينز وثياب الرياضة تحفظ بطرق مشابهة.

يجب عدم التعلق بقطعة ملابس بانتظار إنقاص وزنك تخلصي منها فورا (بيكسلز)

الأحذية الشتوية

من الأفضل إبعاد الأحذية الثقيلة عن خزانة الثياب، ويمكن تخصيص أماكن لها في خزانة خاصة عند المدخل، أو على الشرفة أو أي مكان مناسب.

ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار الساق الجامدة عند وضعها برفوف لا تطويها. ويمكن توزيع الصابون وأكياس الشاي بها وحولها لامتصاص الرائحة.