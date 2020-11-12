أناقة الشتاء لا تكتمل إلا به.. الشال لمسة الرقي في إطلالتك

مع قدوم فصل الشتاء تعتمد النساء ارتداء الشال الصوفي، وهو من أهم ملابس الشتاء، ومن أكثر القطع تميزا، فقد أصبح يناسب الأذواق الشبابية بعد أن كان يقتصر على ملابس كبار السن، لدرجة أن بيوت الأزياء وخطوط الموضة باتت تطرح منه تصاميم متنوعة ومميزة للشابات، وهو ما حوله إلى قطعة مناسبة للخروج والأناقة في فصل الشتاء.

تعتبر الفاشونيستا كاترين شاهين بأن الشال أصبح بديلا عن الإكسسوارات والعقود ونوعا من التغيير في الإطلالات الشتوية، وصار صيحة رائجة بين الفتيات لما يحمله من جاذبية في طرق وأساليب لفه مع الألوان والموديلات الجديدة.

وأوضحت شاهين أن قطعة مميزة من الشال راجت مؤخرا بين الفتيات، يمكن ارتداؤها بأكثر من طريقة من خلال اللف على الكتف، وكذلك يمكن أن يوضع على الكتف ويترك مفتوحا، أو لفه كوضع الحزام على الخصر.

هناك نوع مختلف أيضا من الشالات، الذي يعطي شكلا لائقا مع الملابس الثقيلة أو معطف الصوف، وهو الذي يكون بالشراشيب؛ ليعطي إطلالة بسيطة وعدم الشعور بالاختناق، فيظهر شال الشراشيب بألوان حيادية، ويناسب الفتيات النحيفات وطوال القامة.

الشال صديق المرأة في كل مراحل عمرها يبرز أناقتها ويمنحها الدفء (غيتي)

طرق أنيقة لارتداء الشال هذا الموسم

وتستعرض شاهين بعض الطرق المميزة والأنيقة لارتداء الشال لهذا الموسم:

الشال المفتوح

يعتبر من أشهر القطع، ويمكن ارتداؤه عند الخروج فوق الفستان، أو كأحد القطع الأساسية في الإطلالة المعتمدة على الجينز.

الشال الكاروهات

من أكثر القطع المستخدمة مع الملابس الشتوية، ويعتمد في الإطلالات اليومية مع استخدام الحزام الأنيق لربط الشال.

الشال المقفول

من القطع الكلاسيكية ويمكن ارتداؤه أيضا مع الجينز ليصبح عصريا أكثر.

لفة رجل الجليد أسهل اللفات وأكثرها كلاسيكية، ويطلق عليها هذا الاسم لأنها مناسبة للطقس الجليدي (غيتي)

شال رجل الجليد

أسهل اللفات وأكثرها كلاسيكية؛ ولأنها اللفة الشهيرة لرجل الجليد، فيطلق عليها هذا الاسم كونها مناسبة للطقس الجليدي.

شال على شكل السترة

لف الشال تحت الأذراع، وربط النهايات من الخلف للحصول على دفء أكبر، وهي لفة محكمة شبيهة بارتداء سترة صوفية.

لبس الشال بالطريقة البسيطة

يلف الشال ببساطة حول الرقبة ليعطي الشعور بالدفء والراحة.

وترى شاهين بأنه يمكن الجمع بين الأناقة والدفء والقوام الجميل بارتداء الشال، الذي يضفي جاذبية وراحة مع الاستمتاع بالدفء.

نساء يجمعن ما بين الأناقة والدفء

بعض النساء يشعرن بالحيرة مع قدوم فصل الشتاء، فمنهن من يخشين فقدان أناقتهن مع عودة الموسم؛ لكن أخريات يجمعن ما بين الأناقة والدفء، ويعتمدن الشال بدل المعطف ويشعرن بالراحة وبالرقي.

الشال صديق المرأة في كل مراحل عمرها

تقول نادين غالب، موظفة في الجامعة الأميركية، بأنها تعتبر الشال قطعة أساسية مع قدوم فصل الشتاء، فهو بمثابة صديق للمرأة في كل مراحل عمرها.

وحتى مع مرور السنوات تظل هذه القطعة في خزانة الفتيات تحديدا في الأجواء قارصة البرودة، أو مع الفتيات اللواتي لا يفضلن ارتداء الملابس الثقيلة، فيكون الشال هو قطعتهن الآمنة، ذلك الشال الذي يكون بخامات ثقيلة من الصوف وبأحجام كبيرة.

نور خياطة تعتبر أن الشال من أهم القطع الأساسية في خزانتها (الجزيرة)

الشال المنقوش يغني عن ملابس كثيرة

أما الطالبة الجامعية نور خياطة، فتتحدث بحماس قائلة إن الشال من أهم قطع الملابس الأساسية في خزانتها خلال فصل الشتاء، خاصة الشال المنقوش، الذي يعد من أهم القطع التي تغنيها عن الكثير من الملابس؛ لأنه يعطي انطباعا بالبهجة، ويكسر حدة اللون السادة.

وتبين أن الشال قديما كان له شكل محدد ويقتصر استخدامه على السيدات كبيرات السن فقط، والآن أصبح غير تقليدي، وأضيفت له لمسات شبابية، كذلك اختلفت طرق ارتدائه، بحيث يمكن استخدام نفس الشال بطرق مختلفة تجعله جديدا كل مرة.