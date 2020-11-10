الست حلاوتهم.. بالفيديو-سيدة مصرية تعمل "عجلاتي"

السيدة حلاوتهم أبو العينين ابنة قرية القضابة في مركز بسيون بمحافظة الغربية (الواقعة بدلتا مصر)، كان والدها يعمل بإصلاح الدراجات الهوائية، وهو ما يطلق عليه بالعامية المصرية "عجلاتي"، وبعد وفاته ورثت الصنعة، وبدأت وهي في سن 8 سنوات.

وعلى مدى عشرات السنين وهبت حياتها لتربية شقيقاتها الخمس حتى كبرن وتزوجن، وسلكت كل منهن طريقها مع زوجها وأسرتها.

اشتهرت وسط القرية بمهارتها الكبيرة في تصليح العجلة (الدراجة الهوائية) حتى أصبح يأتي لها الناس من كل مكان في مركز بسيون.

تناست كونها أنثى، وعزفت عن الزواج حتى تستطيع إكمال مسيرة والدها بالإنفاق على أسرتها وأمها، فأصبحت لهم الأب والأم معا.

كما أنها لا تخجل من ركوب الدراجة أيضا رغم أنها تعيش وسط مجتمع ريفي محافظ.

ويشار أنها لم تعتد لبس الملابس المخصصة للنساء، وتعيش وسط الرجال كأنها واحد منهم.

وهي تعشق الأطفال رغم حرمانها منهم كونها ظلت بدون زواج، وتعطي لهم الدراجات بدون مقابل، وتكون سعيدة بذلك.