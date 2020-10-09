نيجيرية أو كورية.. سيدة في طريقها لقيادة منظمة التجارة العالمية لأول مرة

قلّص أعضاء منظمة التجارة العالمية -أمس الخميس- هامش المنافسة على منصب مديرها العام، وحصروها بين المرشحتين النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميونغ هي.

ومن المقرر أن يحسم اسم الفائزة بمنصب المدير العام للمنظمة -خلفا للبرازيلي روبرتو أزيفيدو- في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ختام جولة ثالثة وأخيرة من المداولات بين الأعضاء.

وبتركيز دعم الأعضاء بين المرشحتين، سحب 3 من أصل 5 مرشحين لتولي المنصب ترشيحاتهم، وهم: ليام فوكس وزير التجارة الخارجية البريطاني السابق، والكينية أمينة محمد، والسعودي محمد التويجري.

للمرة الأولى ستتولى امرأة منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية الذي سيطر عليه رجال منذ تأسيسها عام 1995 (غيتي)

للمرة الأولى

وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، الذي سيطر عليه رجال منذ تأسيسها عام 1995 لتخلف اتفاقية التعرفة العامة والتجارة "غات" (GAT).

وقال رئيس المجلس العام للمنظمة ديفيد والكر -في بيان- "كما نفعل في كل مرحلة، الهدف النهائي لعملية الاختيار المحسوبة والمحددة بوضوح، هو تأمين قرار توافقي من قبل الأعضاء بشأن المدير العام القادم".

وأضاف -بحسب تقرير وكالة الأناضول- "لا يزال هدفنا هو تشجيع وتسهيل بناء توافق في الآراء بين الأعضاء، والمساعدة في الانتقال من القائمة النهائية لمرشحين اثنين إلى قرار بشأن التعيين".

والمجلس العام هو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، باستثناء المؤتمر الوزاري الذي يجتمع كل عامين.

وقال والكر إن المرحلة الثالثة من المشاورات ستبدأ في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بحسم الفائزة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

النيجيرية إيويالا خبيرة اقتصادية أشرفت على أحد برامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء كورونا (الأوروبية)

النيجيرية إيويالا خبيرة اقتصادية

والنيجيرية إيويالا (66 عاما) خبيرة اقتصادية شغلت عدة مناصب في بلادها، من بينها وزارتا المالية والخارجية، وكانت مديرة عمليات في البنك الدولي، ورئيسة التحالف العالمي للقاحات، وأشرفت على أحد برامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء كورونا.

الكورية الجنوبية ميونغ كانت مسؤولة ملف منظمة التجارة العالمية وأدارت مفاوضات اتفاقات التبادل الحر لبلدها (الأوروبية)

الكورية ميونغ وزيرة تجارة سابقة

أما الكورية الجنوبية ميونغ هي (53 عاما)، فقد شغلت منصب وزيرة التجارة، وقبلها كانت مسؤولة عن ملف منظمة التجارة العالمية في الوزارة، وأدارت المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر لبلدها، كما عملت في سفارة بلادها لدى الصين.

وسيواجه المرشّح الفائز تحديات جساما مع تصاعد التوترات العالمية وسياسات الحماية التجارية خلال التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19.