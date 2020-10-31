ترغبين بمواكبة الموضة.. إليك 8 حيل ذكية تظهرك أنيقة وغنية

ترغب كل امرأة دائما بأن تكون مواكبة للموضة، لذلك تشتري الكثيرات أغلى الملابس بشكل عشوائي ظنا أن ذلك سيضمن لهن الأناقة، ويحاول بعضهن اتباع مخططات صارمة للملابس مثل تلك التي يروج لها مصممو الأزياء دون مراعاة شكل الجسم والتفضيلات الشخصية. ولكن يجدر بنا أن ندرك أن "نصائح الأزياء العالمية" لا وجود لها.

إن أفضل ما يمكنك فعله إذا كنت تسعين للحصول على مظهر جذاب هو احترام ميزاتك الخاصة واستخدام أكثر الأسرار الناجحة التي تنطبق على عناصر وأنماط الملابس المختلفة. وفي هذا التقرير، قدم موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي حيلا ستساعدك على التمتع بمظهر أنيق وفخم دون إنفاق الكثير من المال.

1- تغيير الإكسسوارات والأزرار

تفسد إكسسوارات الملابس ذات المظهر السيئ إطلالتك بالكامل، حتى لو كانت قطعة الملابس ذات جودة عالية وتصميم عصري. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك عدم شراء هذه القطعة.

أحيانا، يكون العثور على قطعة ملابس تناسب جسمك تماما أكثر صعوبة من تغيير الأزرار المثيرة للجدل أو البالية. يمكنك البحث عن بديل أكثر ملاءمة للأزرار في متجر خياطة، وستندهشين من مدى تغير مظهر ملابسك بسبب التفاصيل الصغيرة التي قمت بإضافتها.

شراء أزرار من متجر خياطة سيغير مظهر ملابسك بسبب التفاصيل الصغيرة التي قمت بإضافتها (شترستوك)

2- افحصي ظلال الألوان المعقدة

تؤثر الظلال المختلفة للألوان بشكل كبير على مظهر قطعة الملابس المحددة.

يمكنك رؤية هذا الاختلاف أثناء مقارنة لون أخضر عادي ولون الأخضر النيون (الفسفوري المشع) على سبيل المثال.

بعض الظلال معقدة لأنها تحتوي على خليط هام من الألوان أحادية اللون.

3- الاهتمام بنوعية القماش

في حالات معينة، قد تبدو مناسبة البلوزات الرفيعة المحبوكة والضيقة بشكل مفرط، والبلوزات المصنوعة من نسيج البلش (صوف أو قطن سميك منسوج) والتي تبدو منتفخة بفضل الخيوط البارزة، والبلوزات ذات النسيج المتشابك الكثيف.

ولكن هذه العناصر أقل أهمية من السترات ذات المظهر المماثل المصنوعة من قماش ثقيل ذي جودة عالية، التي تجعل إطلالتك تبدو غالية الثمن حتى دون إضافة تفاصيل فاخرة غير ضرورية من حيث الإكسسوارات أو الأسلوب أو اللون.

الظلال المختلفة للألوان تؤثر بشكل كبير على مظهر قطعة الملابس المجددة (شترستوك)

4- تجاهلي المصممين المقلدين

ستضيف حقيبة عالية الجودة، لكنها مناسبة للميزانية، من شركة مصنعة دون اسم معروف، المزيد من الرقي لإطلالتك، أكثر من حقيبة غوتشي أو مايكل كوركس مقلدة، ذات خيوط بارزة وطباعة ملتوية وشعار قبيح. من الأفضل لك عدم اللهاث وراء الموضة أو ما هو رائج.

من الحكمة أخذ هذه التفاصيل بعين الاعتبار وأن تشتري ملابس عصرية من السوق العام بدلا من البحث عن ملابس المصممين، دون حتى الانتباه إلى حقيقة أن لديك قطعة مقلدة يمكن ملاحظتها بسهولة.

شراء ملابس عصرية من السوق العام يغنيك عن البحث عن ملابس المصممين المشهورين (شترستوك)

5- لا تبحثي عن القطع الرائجة

السعي الأبدي للحصول على ملابس وإكسسوارات مميزة لا يؤدي فقط إلى امتلاء خزانتك بملابس لا تتوافق تماما مع بعضها البعض، وإنما أيضا يحرمك من التمتع بأسلوبك الخاص في الموضة.

من المهم أن تتذكري أن الموضة ليست دائما عقلانية، وحتى لو كانت تطرح شيئا جديدا كل مرة، فهذا لا يعني أنه يتعين عليك اختبار كل هذه الاتجاهات بنفسك.

من جهة أخرى، تبدو دائما مجموعات القطع العالمية المختارة وفقا لأسلوبك ونوع جسمك دائما أفضل بكثير من المظهر الذي تم إنشاؤه وفقا لقوانين عروض الأزياء التي لا تأخذ بعين الاعتبار ميولك الشخصية في الموضة.

6- اختيار إكسسوارات متناقضة

يبدو المظهر أحادي اللون أنيقا بالتأكيد، ولكن حتى الإكسسوارات يجب أن تكون بارزة عندما تعتمدين هذه الإطلالة.

وعندما تندمج هذه القطع مع الملابس تتوقف الإكسسوارات عن أداء وظيفتها الرئيسية، وهي إبراز المظهر وإضفاء لمسة شخصية عليه.

وتنطبق القاعدة نفسها على الحجم، فالحقيبة الصغيرة جدا لا تتناسب مع الملابس متعددة الطبقات، كما أن الحقيبة كبيرة الحجم غير مناسبة عندما ترتدين ملابس بسيطة.

المظهر أحادي اللون أنيق بالتأكيد ولكن حتى الإكسسوارات يجب أن تكون بارزة عندما تعتمدين إطلالتك (شترستوك)

7- قطع تناسب العناصر الأساسية

لجعل خزانة ملابسك متناغمة، من المهم جدا أن تكوني واضحة بشأن العناصر الأساسية بالنسبة لك، سواء كانت القطع الأساسية هي التنانير أو البلوزات أو الجينز والأحذية الطويلة.

تأكدي من أن هذه العناصر الأساسية ذات جودة عالية. ثم أضيفي تدريجيا عناصر جديدة يمكن دمجها بسهولة مع قطعتين على الأقل من الملابس التي لديك بالفعل.

8-استخدام قاعدة "2 في 2"

إلى جانب الحرص على أن تساهم الإكسسوارات بإبراز المظهر، من المهم أن تكون منسجمة مع بعضها البعض.

وأسهل طريقة لتجنب الأخطاء أثناء دمج القطع هي استخدام قاعدة "2 في 2" أي أن العناصر التي تبرز جمال الإطلالة يجب أن تتطابق في اللون والملمس والشكل ونوع المعدن، وما إلى ذلك.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتناسب لون الحقيبة ونسيجها مع لون الحزام ونسيجه. وقد يتطابق لون النظارات مع لون الفستان والأظافر.