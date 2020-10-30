7 طرق مؤكدة لإطالة الشعر بشكل طبيعي

تحلم معظم النساء بخصلات شعر طويلة وصحية دون بذل الكثير من الجهد، فهل هذا ممكن؟ حسب أخصائية الأمراض الجلدية شروتي خير شوكلا، إن ذلك ممكن عبر اتباع نصائح العناية بالشعر.

مع ارتفاع مستويات التلوث واعتمادنا المتزايد على المنتجات التي تحتوي الكثير من المواد الكيميائية، أصبح الشعر معرضا للتلف أكثر من أي وقت مضى.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "هيلث شوتس" (HealthShots) الأميركي مجموعة نصائح من شأنها أن تساعد على تحفيز نمو الشعر بصورة طبيعية وتعيد له صحته.

1. اتباع نظام غذائي متوازن

يعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين والبيوتين، اللذين يعدان من المغذيات التي تعزز نمو الشعر، حيث يرتبط نقص هذه العناصر بتساقط الشعر.

ويحتوي التوت والفواكه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر وتحفز إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد. ولبعض الأطعمة مثل السبانخ والأفوكادو واللحوم والمأكولات البحرية تأثير كبير على صحة شعرك ونموه.

قد يتسبب نقص بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والزنك والحديد والأحماض الدهنية الأساسية، في إبطاء نمو الشعر أو حتى تساقطه. وسد النقص في أي من هذه العناصر الغذائية قد يساعد في علاج تساقط الشعر وتعزيز معدل نموه.

وإذا كنت تعتقدين أن نظامك الغذائي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية، فحاولي إضافة الأطعمة المقترحة للتمتع بشعر أكثر صحة وجمالا.

2. التحكم في مستويات التوتر

التوتر والقلق قد يتسبّبان في تساقط الشعر، وهذا أمر شائع أكثر عند النساء، لذلك إذا لاحظت بعض خصلات الشعر على سريرك كل يوم، فربما يكون قلقك هو السبب لأنه يؤثّر سلبا على الصحة ودورة نمو الشعر.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر أثناء الحمل، أو عند الإصابة بالأمراض المزمنة، أو نتيجة تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب. للتغلب على التوتر وآثاره، يمكنكِ الانغماس في أنشطة تريح عقلك على غرار اليوغا أو التمارين الرياضية أو المشي في الحدائق والأماكن المفتوحة أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

3. تدليك فروة الرأس

يمكن أن يؤدي ضرر بسيط أو مستمر في فروة الرأس إلى تساقط الشعر. جربي تدليك فروة الرأس عندما يكون الشعر مبللا، وسيساعدك ذلك على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف فروة الرأس. كما يمكن أن يساعد التدليك على تنشيط الدورة الدموية، وهو ما من شأنه أن يقوي جذور الشعر ويعزز نموه.

4. شامبو ذو درجة حموضة متوازنة

إن تعريض الشعر لدرجات الحموضة العالية قد يعرضه للتساقط. عند شراء الشامبو، تحققي من كونه قليل الرغوة وذا درجة حموضة تتراوح بين 4.5 و5.5. فعند المحافظة على مستوى "الرقم الهيدروجيني" الطبيعي للشعر وفروة الرأس، يتمكن الغطاء الحمضي لفروة الرأس من مقاومة البكتيريا.

لكن استخدام المنتجات القلوية يحدث خللا في ذلك التوازن، حيث تنفتح مسام البشرة، ويسبب ذلك مشاكل في الشعر. في المقابل، تسبب المنتجات عالية الحموضة انقباضا في المسام وتلفها.

استخدام المنتجات القلوية لغسيل الشعر يحدث خللا في توازن الغطاء الحمضي لفروة الرأس (الألمانية)

5. قص الأطراف

أوضح الموقع أن التقصف يظهر نتيجة جفاف الشعر وتلفه. قد يكون الإفراط في تصفيف الشعر مثل التمليس، أو التجعيد، أو تجفيفه، أو حتى استخدام منتجات الشعر الكيميائية، هو السبب الرئيسي في تقصف نهايات الشعر.

يمكن الوقاية من تقصف الأطراف بجلسات الترطيب العميق، ومنعمات الشعر، والتزييت. لكن الطريقة الوحيدة للتخلص من التقصف بمجرد حدوثه هي قصّه. لذلك، فقص الشعر كل 3 أو 4 أشهر سيبقي الشعر قويًا ومفعما بالصحة.

6. تجنب الصبغات منخفضة الجودة

يغطي نسيج الشعر طبقة واقية تعرف بالقشرة الخارجية، إلا أن استخدام مستحضرات التجميل أو المنتجات منخفضة الجودة يؤدي إلى إتلاف تلك القشرة حتى تصل المنتجات إلى النسيج، حيث تؤثر المواد الكيميائية القاسية على البنية الداخلية للشعر وتتسبب في تلفه وتساقطه.

تعرض خصلات الشعر للحرارة العالية يحرق البصيلات ويتسبب في تساقطه المستمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

7. تجنب الإفراط في تمليس الشعر

تغيّر أدوات التمليس والتصفيف من بنية الشعر الطبيعية لمدة زمنية مؤقتة، لكن تداعيات الضرر الناجم عن استخدامها تبقى لمدة أطول بكثير.

يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين الكيراتين، وتميل البروتينات إلى تغيير طبيعتها عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية. وهو ما يعني أنه رغم جمال الشعر بعد التمليس والتجفيف بالحرارة، فإن تعريض خصلات الشعر لمستويات مرتفعة من الحرارة يؤدي إلى حرق البصيلات ويتسبب في تساقطه المستمر.