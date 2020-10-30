شاهد- حبل غسيل بطول 5 كيلومترات من ملابس معنفات عراقيات.. وهذا هو الهدف

في خطوة لافتة، رُفع قبل أيام حبل غسيل من ملابس نساء معنفات على أعمدة كهربائية في شارع رئيسي بمحافظة السليمانية في كردستان العراق، بمبادرة من الفنانة والناشطة المدنية تارا عبد الله؛ لتسليط الضوء على ارتفاع حالات العنف ضد النساء دون إيجاد أي حلول لها.

امتد الحبل على مسافة تقارب 5 كيلومترات من ملابس نساء معنفات جمعتها تارا على مدى 3 أشهر بعد زيارتها لهن، وبينها ملابس لنساء متوفيات حصلت عليها من ذويهن، وقالت إن كل قطعة من هذه القطع "تروي قصة".

وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من آفة العنف ضد النساء في كردستان العراق، والتي تتجلى خصوصا من خلال ما يُسمّى "جرائم شرف"، التي ينفذها غالبا أفراد من العائلة، وتلجأ كثيرات منهن إلى الانتحار نتيجة اليأس الناجم عن العنف، أو هربا من زيجات قسرية.