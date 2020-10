حكومة ويلز اعتذرت.. ما الذي رفض المتجر بيعه لسيدة وأثار سخطا شعبيا؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات سيدة تعرضت للمنع من شراء الفوط الصحية بأحد المتاجر البريطانية، وذلك بزعم أنها سلعة غير أساسية، الأمر الذي سبب ارتباكا واسع النطاق في مقاطعة ويلز، التي تصنف كإحدى المناطق عالية الخطورة.

وكانت حكومة ويلز قد حظرت قبل أيام قليلة فتح متاجر بيع السلع الغذائية، وذلك بقرار إغلاق لمدة 17 يوما كإجراء احترازي بسبب تفشي وباء كورونا في موجته الثانية، ومنعت المحلات من بيع المنتجات غير الأساسية ودون توضيح مباشر لبنودها.

@Tesco can you explain why I was told today that I can’t buy PERIOD PADS as I’m sure they are essential to women ?!!! But I can buy alcohol it doesn’t make sense 🤦🏽‍♀️

وجّهت حكومة ويلز تعليماتها بعدم بيع السلع غير الضرورية مثل الأدوات المنزلية والسلع الكهربائية والهواتف والملابس والكتب، وأغلقت المحلات التي تعتمد بالأساس على بيع تلك المنتجات.

وبموجب المبادئ التوجيهية للحكومة، يمكن للمحلات التجارية بيع المنتجات التي يمكن عادة شراؤها من متاجر السلع الغذائية، في حين يسمح لسلاسل المحلات الكبرى أن تظل مفتوحة على ألا تعرض سوى السلع الأساسية للبيع، ومن ثم كان التقدير ذاتيا لتلك المحلات في تصنيف السلع الأساسية، الأمر الذي تسبب في إغلاق قسم منتجات العناية بالنظافة الشخصية، والذي يشمل الفوط الصحية.

وذكر المتجر في بيان مقتضب إن منطقة بيع تلك المنتجات أُغلقت عقب اقتحام المتجر في عملية سطو، وأن الشرطة في جنوب ويلز تحقق في عملية سرقة منتجات تجميل تقدر بـ 20 ألف جنيه إسترليني وقعت في اليوم نفسه، وأردف بيان المحل أن الرد على السيدة أثناء محاولاتها الشراء بأن الفوط الصحية غير ضرورية كان ردا خاطئا.

وعلّقت إدارة متجر تيسكو في تغريدة عبر الحساب الرسمي بتويتر على شكوى السيدة، مشيرة إلى أن سياسة الحكومة هي عدم بيع هذه المواد في المتجر، ولكن سرعان ما تداركت إدارة المتجر ذلك الأمر، وحذفت التغريدة، بعد أن أثارت غضب المتابعين عبر مواقع التواصل، واعتذرت إدارة المتجر عن تلك التغريدة المحذوفة، ووصفتها بأنها كانت ردا قاسيا من موظف خدمة العملاء.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فقد وقع حوالي 60 ألف شخص على عريضة إلى البرلمان في ويلز، يدعونه فيها إلى التراجع فورا عن قرار الإغلاق.

من جانبها، تركت الحكومة المفوضة للتعامل مع الأزمة الأمر لتقدير المتاجر، حيث يمكنها بيع المواد غير الأساسية للعملاء إذا استشعرت وجود حاجة حقيقية لها، وشملت البضائع غير الضرورية أجهزة الإنذار والعديد من البضائع التي مازالت تسبب إرباكا لأصحاب المتاجر قبل العملاء.

وقد لقيت الأزمة اعتراضات واسعة، الأمر الذي دفع الحكومة للتعليق، فخرج وزير الصحة فوغان غثينغ في خطاب رسمي عبر وسائل الإعلام ورفض بشدة الواقعة، وغردت الحكومة عبر موقعها الرسمي أن منتجات الدورة الشهرية سلعة ضرورية، وأن ما حدث هو خطأ شديد.

This is wrong – period products are essential.

Supermarkets can still sell items that can be sold in pharmacies.

Only selling essential items during firebreak is to discourage spending more time than necessary in shops. It should not stop you accessing items that you need. https://t.co/kIo5l5z2Zc

— Welsh Government (@WelshGovernment) October 26, 2020