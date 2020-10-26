شاهد.. عراقيات يحاربن السرطان بالرياضة

يحظى فريق مكافحة السرطان بشهرة واسعة في محافظة السليمانية (بكردستان العراق)، وهو يضم عشرات المصابات بالمرض وممن تعافين منه، وممن يعانين من الأمراض المزمنة الأخرى، واعتاد الذهاب إلى المناطق الجبلية والوديان لإجراء تمارين رياضية؛ من أبرزها الأيروبيك ضمن الجلسات العلاجية من المرض.

وساهم هذا الفريق -الذي تأسس عام 2013- بمساعدة العديد من النسوة في الشفاء من السرطان، ويجري هذه الرياضة في المناطق الجبلية 3 أيام أسبوعيا، وهو أول فريق يتشكل من النساء المصابات بالسرطان، مسنات وشابات، بينهن مصابة بالمرض منذ أكثر من 10 سنوات.