لخلق انطباع جيد عنك.. 10 طرق بإمكانك تعلمها من ميغان ماركل

معظم الناس يشعرون بعدم الارتياح أثناء وجودهم مع أشخاص غرباء، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام الهاتف المحمول والتظاهر بإجراء محادثة مهمة، لكن لا شك أن تكوين معارف جديدة وكسب حب المحيطين بنا بشكل سهل غاية يحلم الكثيرون بتحقيقها.

في الحقيقة، يمكن لكل امرأة تعلم هذه التقنيات من امرأة تأسر جاذبيتها المذهلة، ليس فقط قلب أمير بريطانيا، وإنما أيضا قلوب ملايين الأشخاص حول العالم.

واستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض سلوكيات ميغان ماركل زوجة الأمير هاري التي يمكن اتباعها لخلق انطباع جيد عنك لدى الغرباء وكسب قلوبهم.

1. ابتسامة صادقة

عندما نبتسم لشخص آخر يبدو الأمر كما لو أننا نعبر له عن ارتياحنا له، ومن المرجح أن يبتسم لك في المقابل، فالابتسامة الصادقة تساعدك على الشعور بالراحة بين الغرباء والاستمتاع بالتواصل الإيجابي معهم.

2. المجاملات

تعرف دوقة ساسيكس جيدا أن إحدى أسهل الطرق لكسب ود شخص غريب هي مجاملته، يمكنك التعبير عن إعجابك بتصفيفة شعر إحدى معارفك الجديدة، أو قول كلمة لطيفة تصف جمال الإكسسوارات التي ترتديها، دون المبالغة في ذلك، فمن شأن الكلمات اللطيفة أن تهيئ جوا ملائما للتواصل بشكل مريح.

ميغان ماركل تحاول دائما النظر في عيني الشخص الذي تتحدث معه وهي تفعل ذلك بشكل صحيح (غيتي)

3. التواصل البصري

تحاول ميغان ماركل دائما النظر في عيني الشخص الذي تتحدث معه، وهي تفعل ذلك بشكل صحيح، إن أثر التواصل البصري فعال للغاية، فهو يتيح لك إظهار انطباعك الحسن دون لفظ أي كلمة، وفهم مزاج الطرف المقابل.

4. المزاج الإيجابي

عادة ما تُظهر ميغان ماركل مزاجها الجيد عندما تكون في الأماكن العامة.

ووفقا للبحث الذي أجراه علماء في جامعة ولاية أوهايو وجامعة هاواي، يمكن للناس أن يشعروا بمشاعر الأشخاص من حولهم.

كما أن المشاعر الإيجابية من شأنها أن تكون معدية، لهذا السبب إذا كنت تريدين جعل الأشخاص من حولك يشعرون بالسعادة فإن عليك أن تحاولي بث المشاعر الإيجابية.

5. تأثير الحرباء

من أجل كسب ود الشخص الذي تتحدث إليه تستخدم ميغان أسلوب الانعكاس النفسي، وفي عام 1999 وثق العلماء في جامعة نيويورك ما يسمى "تأثير الحرباء" وهو محاكاة غير إرادية لسلوك شخص آخر، وتحدث أثناء التواصل بين شخصين، وأظهر البحث أن هذه الإجراءات تعزز مشاعر الإعجاب بين الناس.

من أجل كسب ود الشخص الذي تتحدث إليه تستخدم ميغان أسلوب الانعكاس النفسي (رويترز)

6. الاستدارة باتجاه الشخص الذي تتحدثين إليه

يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص مهتما بك أم لا من خلال النظر إلى اتجاه قدميه، فإذا كانتا متجهتين صوبك فمن المحتمل أن يشير ذلك إلى رغبته في التواصل معك، لكن إذا تحولت قدماه إلى جانب مختلف فهذا يعني أن هذا الشخص غير مهتم بالتواصل معك.

7. لمس الشعر

لاحظ الكثير من الناس أن ميغان غالبا ما تلمس وتسرح شعرها أمام الجميع، قد يعتقد البعض أن ذلك علامة على تنامي مشاعر القلق، ولكن هناك تفسير آخر لهذه العادة، فإذا شعرت الفتاة بالاهتمام بشخص ما فإنها تبدأ تلقائيا في لمس شعرها.

وهذه الطريقة تغازل بها الشخص الذي تتحدث معه وتظهر بشكل لا شعوري انطباعها الإيجابي تجاهه.

8. لا تتحدثي عن نفسك فقط

تعرف ميغان ماركل مدى أهمية القدرة على الاستماع عند التواصل مع الآخرين، يحب الناس التحدث عن أنفسهم ويريدون من يستمع إليهم حتى النهاية.

لا تتسرعي في التحدث عن نفسك، ولكن بدلا من ذلك اسألي الشخص الذي تتحدثين إليه أسئلة واضحة، فإذا سمحت لشخص ما بأن يشاركك بعضا من قصص حياته بدلا من التحدث فقط عن نفسك فإن ذلك سيخلق ذكريات جميلة بينكما وسيشعر الشخص بالامتنان للقائك.

ميغان لا تشعر بالخجل من لمس من تتحدث معها قليلا خلال المناسبات العامة (رويترز)

9. لمس من تتحدثين إليها

أوضح الموقع أن ميغان لا تشعر بالخجل من لمس من تتحدث معها قليلا خلال المناسبات العامة، ومن الممكن أن تكون مجرد لمسة خفيفة على اليد أو تربيتة على الظهر مثلا، ويُعتقد أن الاتصال الشخصي يساعد على التحرر من العوائق ويجعل المحادثة تستمر بكل سلاسة.

10. إظهار المشاعر بشكل صادق

من المفترض أن يتصرف أفراد العائلة المالكة البريطانية وفقا لقواعد معينة، إلا أن ميغان تظهر دائما مشاعرها بشكل علني، وهذا ما نحتاج أن نتعلمه منها، فالصدق هو سمة مهمة لبناء علاقات ودية، ولكي تشعري بالراحة أثناء التواصل مع شخص ما يمكنك أن تتخيلي أنك محاطة بصديقاتك المقربات وأحبتك.