فخامة ديكور الجبس بورد.. أسلوب عصري بلمسات جمالية لتصميمات أسقف المنازل

حازت التصميمات الحديثة في الديكور والتي يتم عملها باستخدام جبس بورد على إعجاب الكثيرين بسبب أشكالها المتنوعة والرائعة.

ويعتبر الجبس بورد من أفضل المواد وأكثرها شيوعا لتصميم ديكورات الأسقف في المنازل، حيث تتم صناعته على شكل ألواح، تعالج وتصنع بمقاسات مختلفة لتناسب جميع الأسقف، وتضفي لمسة رائعة على الديكورات الداخلية للمنازل، حيث يتم تركيب وحدات الإضاءة بداخلها، للحصول على إضاءة مميزة وخافتة في المكان، وبألوان مختلفة.

لكن ما مميزات وعيوب ديكورات الجبس بورد، وهل هي عملية، وكيف نقوم بتوظيفها مع ديكور البيت ليكون أنيقا؟

كل الإجابات عن هذه الأسئلة مع مصممة الديكور نهى زين الدين التي التقتها الجزيرة نت، لتقدم أهم النصائح والمميزات لديكورات الجبس بورد العصرية.

تبين نهى أن الجبس بورد عبارة عن ألواح جبسية من خليط الجبس والفايبر غلاس والسيليكون، يتم تصنيعها لتصبح أسقفا جبسية معلقة.

ويستخدم ديكور الجبس بورد لتزيين أسقف وجدران غرف النوم والمطابخ كبديل للأسقف المستعارة، وهو تقنية ألمانية المنشأ وتتفرع لعدة أنواع، وتاليا أهمها:

الإضاءة تعتبر أحد الأمور المهمة التي تؤثر في شكل الديكور الذي تقوم بتصميمه بشكل عام (بيكسابي)

جبس بورد ضد الحرائق والرطوبة

يحتوي هذا النوع من الجبس بورد على مادتي السيليكون والفايبر غلاس، واللتان تمنحان بدورهما القلب الجبسي بالداخل المتانة والقوة، ويغلف هذا النوع من الجبس بورد بطبقة من الكرتون المقوى المعالج المميز باللون الأخضر، ويعتبر من أفضل أنواع الجبس بورد، ويستخدم هذا النوع بالأماكن التي تكون بها معدلات الرطوبة مرتفعة مثل المطابخ والحمامات.

جبس بورد للجدران العادية

يتكون هذا النوع من الجبس بورد من طبقة من الكرتون المعالج المعروف باللون الأبيض أو اللون العاجي بوجه واحد، ليكون جاهزا للدهان، أما الوجه الثاني فيكون رمادي اللون، ويستخدم هذا النوع بكل الأعمال الداخلية وديكورات الجبس بورد على الجدران، لكن ينصح بعدم استخدام هذا النوع بالمطابخ والحمامات والأماكن التي بها معدلات الرطوبة العالية.

جبس بورد مقاوم للحرائق

يستخدم هذا النوع من الجبس بورد في الأسقف والجدران، كما أنه مغطى من الخارج بطبقة من الكرتون المقوى، ويختلف عن الجبس بورد العادي بأنه يحتوي على جهة ذات لون أحمر، كما أنه مقاوم للحرارة والحرائق، وهذا النوع يكون سعره أغلى من سعر الجبس بورد العادي.

ديكور الجبس بورد يستخدم لتزيين أسقف وجدران غرف النوم والمطابخ كبديل للأسقف المستعارة (بيكسابي)

مميزات ديكورات الجبس بورد

وتوضح نهى للجزيرة نت المميزات المختلفة لأشكال الجبس بورد فيما يلي:

1- تعتبر الأسقف المعلقة من الديكورات التي ترضي كل الأذواق، ويمكن تطويعها حسب الرغبة واختيار الشكل المحبب، فأحيانا نجد ديكورات جبس بورد بخطوط طولية، وأحيانا مربعات وأحيانا أخرى دوائر، لذلك هي ديكورات مرنة جدا.

2- الأسقف المعلقة توفر منظرا جماليا أنيقا خاصة في المساحات الواسعة، وربما هذا السبب الرئيسي الذي يجعل الكثيرين يختارونه عند تشطيب المنزل.

3- وفقا لطبيعة البيوت في مجتمعنا العربي تتأثر المنازل بدرجات الحرارة الخارجية، ولكن الجبس بورد يستطيع عزل الحرارة ويجعل المنزل يحتفظ بدرجة حرارة متوسطة صيفا وشتاء.

4- يمكن استخدام الجبس بورد في ديكور الجدران للغرف العادية أو الصالة أو حتى المطبخ، فهو متعدد الاستخدامات ويعتبر خدعة ديكور جيدة.

5- أسعار ديكورات الجبس بورد معقولة ويتم تنفيذها وتركيبها بسرعة، كما أنها خفيفة الوزن ولا تشوه منظر السقف العادي.

6- يمكن استخدام الجبس بورد لإخفاء الأسلاك وتوصيلات التكييف، لذلك يعتبر خدعة ديكور مريحة وأنيقة.

7- يمكن استخدامه لعزل الرطوبة بالكامل. كما يتميز أيضا بأنه لا يؤثر على بناء البيت نفسه.

يمكن تصميم أسقف غرفة المعيشة بالأشكال الهندسية الجميلة (مواقع التواصل)

أشكال الجبس بورد

يوجد العديد من التصميمات الحديثة للجبس بورد التي تناسب غرفة المعيشة، فمهما كانت مساحة غرفة المعيشة بالمنزل يمكن إيجاد ما يناسبها بشكل كبير.

كما يمكن تصميم أسقف الغرفة بالأشكال الهندسية الجميلة، لمن يحب الأشكال الهندسية أو يتم اختيار رسمة جيدة مناسبة لغرفة المعيشة.

ويمكن أيضًا الاكتفاء بديكورات الجبس على جوانب السقف مع إضافة إضاءة لطيفة وجميلة تبرز ما بداخل الغرفة من الأثاث، فالإضاءة تعتبر أحد الأمور المهمة التي تؤثر في شكل الديكور الذي تقوم بتصميمه بشكل عام.

الجبس بورد في غرف النوم

تتنوع ديكورات الجبس في غرف النوم، ولكن قد يختلف الديكور بناء على محتويات الغرفة من أثاث أو مساحتها وغيرها من الأمور التي يجب مراعاتها عند التصميم بشكل عام.

كما يجب مراعاة شكل الأثاث وألوانه ومحاولة تنسيقها مع ألوان الجبس بورد، ولكن من الأفضل اختيار الألوان الحيادية في ديكور الجبس لغرف النوم مثل اللون "الأوف وايت" أو اللون الأبيض وغيرها، حتى يكون لدينا العديد من الخيارات خصوصًا إن كان هنالك حيرة من ناحية ألوان الأثاث والفرش داخل الغرفة حتى يظهر الديكور في النهاية بشكل مريح عند الرؤية.

جبس بورد متعدد الاستخدامات يعتبر خدعة ديكور جيدة تخفي العيوب وتبرز جماليات المكان (بيكسابي)

جبس البورد أبرز صيحات الديكور

تنهي زين الدين حديثها بأن ديكور جبس البورد يعد من أبرز صيحات الديكور التي انتشرت حول العالم في السنوات الأخيرة، لأنها تجعل المنزل أكثر جمالاً وفخامة مع لمسة بكامل الأناقة، إضافة إلى أن ديكور جبس البورد "المودرن" هو الرائج حاليا، لأنه خال من الزخارف والنقوش معتمدا على التكوينات الهندسية المجردة والعناصر الخالية من التفاصيل.

عيوب الجبس بورد

توضح نهى عيوب الجبس بورد أيضا، أنه في حال لم يتم تركيبه بطريقة صحيحة أو كانت الخامات غير جيدة، فقد تتآكل -على المدى الطويل- أطراف الجبس بورد ويتغير لونه بسبب الرطوبة.

كما أنه مقارنة بالسقف العادي، يعتبر الجبس بورد غير ثابت ويمكن أن يسقط بعد مرور وقت. أما بالنسبة لتكلفة ديكورات الجبس بورد فهي أغلى من السقف العادي بالتأكيد.