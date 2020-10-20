شاهد.. مسنة عراقية كفيفة تؤمن لقمة العيش لوالديها بحياكة الملابس

تجلس صبرية حمه نوري عبد القادر (50 عاما) في بيتها العتيق بمحافظة حلبجة في إقليم كردستان العراق، وهي التي فقدت بصرها قبل 32 عاما، حيث تقضي معظم وقتها بنسج وحياكة الملابس الخاصة بالنساء والأطفال بأشكال وأنواع مختلفة.

وتعتمد صبرية في عملها على تركيزها وحسّها وعشقها لمهنتها، مؤمّنة لنفسها ولوالديها المسنين لقمة العيش.

وتمكنت صبرية خلال مسيرتها من المشاركة بأعمالها اليدوية في كثير من المعارض الفنية الخاصة والمشتركة.